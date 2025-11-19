XRP Yine Zirvede: Yatırımcılar İkiye Bölündü



Kripto para piyasasının son dönemde yaşadığı sert düzeltmeye rağmen Ripple $2.12’ın altcoin‘i XRP sosyal medya gündeminde zirveye yerleşti. Santiment verilerine göre yatırımcı ilgisi fiyat hareketlerinden çok ETF cephesinde yaşanan gelişmelere odaklandı. XRP’nin son bir haftada yüzde 10 değer kaybederek 2,15 dolar seviyesinde denge bulması yatırımcıların ilgisini azaltmadı, aksine tartışmaları farklı bir yöne taşıdı.

ETF Etkisi ve Sosyal Medya Tartışmaları XRP’yi Öne Çıkardı

Santiment’in analizine göre XRP’nin sosyal medyada öne çıkmasının temel nedeni son haftalarda art arda gelen ETF gelişmeleri oldu. ABD piyasalarında yüzde 100 XRP’ye dayalı ilk spot ETF’in Canary Capital tarafından başlatılması toplulukta büyük yankı yarattı. Amplify’nin tanıttığı XRP opsiyon gelir ETF’iyle birlikte yatırımcılar bu ürünlerin ekosisteme katkısı üzerine yoğun tartışmalara girdi.

Yorumlarda iki zıt görüş öne çıktı. Buna göre bir kesim ETF’lerin XRP’nin kurumsal benimsenmesini hızlandıracağını savunurken, diğerleri bu araçların yalnızca kısa vadeli spekülasyon aracı olduğunu düşünüyor. Analistlere göre tartışmaların yoğunluğu XRP’nin topluluk etkileşim oranını son bir ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Ayrıca altcoin’in emeklilik fonlarında potansiyel kullanımına dair spekülasyonlar da gündemi besleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

XRP’nin fiyatı piyasa genelindeki satış baskısının altında kalsa da sosyal ilgisinin artması yatırımcı davranışındaki farklılaşmayı ortaya koyuyor. Bitcoin $91,789.74 ve Ethereum $3,011.35’da risk iştahı azalırken, XRP yatırımcılarının ETF temelli tartışmalara yönelmesi dikkat çekici bir eğilim oluşturdu.

Canary Capital’in XRPC Fonunda İşlem Hacmi Rekoru

XRP’nin gündemdeki yerini güçlendiren bir diğer unsur Canary Capital’in XRPC ETF’inin başarısı oldu. Nasdaq’ın 12 Kasım’da yayımladığı listeleme duyurusunun ardından ertesi gün işlem görmeye başlayan fon yılın en yüksek açılış hacmini kaydetti. İlk gün 243 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan XRPC, Bitwise’ın Solana ETF’ini dahi geride bıraktı.

SoSoValue verilerine göre ETF 18 Kasım itibarıyla toplam 277.82 milyon dolarlık giriş çekti. İlk günkü güçlü akışların ardından hacmin kademeli şekilde azaldığı görülse de ürünün kısa sürede ulaştığı büyüklük XRP’ye kurumsal ilgiyi artırdı. Analistler bu performansın gelecekte XRP tabanlı finansal ürünlerin çoğalması için önemli bir sinyal olduğunu belirtiyor.

ETF’lerin yanı sıra Ripple ekosistemine yönelik yeni kurumsal girişimler ve ödeme altyapısındaki gelişmeler de XRP’nin sosyal medya trendlerini canlı tutmayı sürdürüyor.