BITCOIN (BTC)

BlackRock’ın Bitcoin ETF’inde Tarihi Gün: 523 Milyon Dolarlık Rekor Çıkış

Özet

  • BlackRock’un IBIT ETF'i 523.2 milyon dolarlık çıkışla tarihinin en kötü gününü yaşadı.
  • Kasım boyunca spot Bitcoin ETF’lerinden para çıkışı sürerken, Bitcoin 90.000 dolar civarında hareket ediyor.
  • Uzmanlar satış baskısının ETF dışı piyasalarda yoğunlaştığına dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

BlackRock’ın spot Bitcoin $91,789.74 ETF‘i IBIT, işlem gördüğü günden bu yana en büyük günlük para çıkışını görerek 523.2 milyon dolarlık net kayıpla dikkat çekti. Farside verilerine göre çıkış Bitcoin‘in fiyatının aynı gün yüzde 1’in üzerinde yükselmesine rağmen gerçekleşti. ETF’in fiyatı ön piyasa işlemlerinde yüzde 1,5 düşüşle 52 dolara gerilerken, yatırımcıların kar alımına yöneldiği yorumları öne çıktı. Kasım ayı genelinde ise ETF piyasasında çıkışlar rekor seviyelere ulaştı.

İçindekiler
1 IBIT’te Tarihi Ölçekte Para Çıkışı
2 ETF Verileri Piyasa Dinamiklerini Yeniden Şekillendiriyor

IBIT’te Tarihi Ölçekte Para Çıkışı

BlackRock‘ın IBIT fonu Salı günü kaydedilen 523.2 milyon dolarlık net çıkışla ocak 2024’teki lansmanından bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. Kasım ayı boyunca beşinci işlem gününde de net çıkış görülmesi yatırımcıların yüksek volatiliteye karşı temkinli davrandığını gösteriyor. Franklin Templeton‘ın EZBC fonu 10.8 milyon dolar, Grayscale’in Bitcoin Mini Trust’ı ise 139.6 milyon dolar giriş çekerken spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 372.8 milyon dolarlık net çıkış oldu.

IBIT ETF

Bitcoin’in fiyatı 93.000 doların üzerine çıksa da piyasadaki genel eğilim satış yönlü olmaya devam ediyor. Yılın son çeyreğinde yaşanan bu eğilim yatırımcı davranışlarında kısa vadeli kar odaklı işlemlerin öne çıktığını ortaya koyuyor. IBIT’in performansı kurumsal yatırımcı duyarlılığının geçici olarak zayıfladığını işaret ediyor.

ETF Verileri Piyasa Dinamiklerini Yeniden Şekillendiriyor

SoSoValue verileri Bitcoin’in fiyatındaki yüzde 30’luk düşüşe karşın ABD’deki ETF’lerin yönetilen varlıklarında sınırlı gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum satış baskısının büyük ölçüde ETF dışındaki piyasalardan geldiğini gösteriyor. Analistler ETF’lerin uzun vadeli yatırımcılarca tutulduğunu, kısa vadeli satışların ise spot piyasalarda yoğunlaştığını belirtiyor.

Bianco Research Başkanı Jim Bianco, Ocak 2024’ten bu yana spot Bitcoin ETF’lerine olan fon girişlerinin ortalama alım fiyatının 90.146 dolar olduğunu açıkladı. Bitcoin’in 91.000 doların üzerindeki mevcut fiyatı ortalama yatırımcının karlılık bölgesinde olduğunu gösteriyor. Ancak peş peşe gelen çıkışlar yatırımcıların piyasanın yönü konusunda hala temkinli olduğunu kanıtlıyor.

Ömer Ergin
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
