BITCOIN (BTC)

Bitwise CIO’su Matt Hougan: “Bitcoin’in Değeri Onun Sunduklarında Saklı”

Özet

  • Matt Hougan, Bitcoin’in değerinin kısa vadeli fiyat hareketlerinden değil, bağımsız bir dijital servet saklama hizmeti sunmasından kaynaklandığını söyledi.
  • Kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin bu hizmetin kalıcılığını desteklediğini belirtti.
  • Ona göre dijital çağda daha fazla yatırımcı Bitcoin’in bu hizmetinden yararlanmak isteyecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan, Bitcoin $91,789.74‘in fiyatındaki son düşüşlere rağmen kurumsal talebin güçlü kaldığını belirterek varlığın asıl değerinin sunduğu dijital serviste yattığını savundu. Hougan’a göre Bitcoin, hükümet veya bankalara bağlı olmadan dijital servet saklama imkanı sunarak benzersiz bir işlev görüyor. Bitcoin’in 6 Ekim’de 126.000 dolara yükseldikten sonra yüzde 27,5 değer kaybedip 90.000 doların altına düşmesine rağmen Hougan bunu kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’i Bir “Servis” Olarak Görmek
2 Kurumsal Talep Bitcoin’in Temelini Güçlendiriyor

Bitcoin’i Bir “Servis” Olarak Görmek

The Block’un aktardığı bilgilere Hougan, yatırımcıların Bitcoin’in değerini anlamak için onu bir nesne yerine bir servis olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ona göre Bitcoin, kullanıcılarına servetlerini dijital ortamda üçüncü taraflara güvenmeden koruma olanağı sağlayan bir hizmet sunuyor. Microsoft örneğini vererek, “Microsoft’un hissesi hizmetine olan talep arttıkça değerlenir. Bitcoin de aynı şekilde hizmetine duyulan ihtiyaç arttıkça değer kazanır” dedi.

Hougan, Bitcoin’in kimse tarafından kiralanamayacağını veya abone olunamayacağını, bu hizmetten faydalanmanın tek yolunun varlığın kendisini satın almak olduğunu vurguladı.

Bitwise yöneticisi Bitcoin’in son on yılda yaklaşık yüzde 28.000 değer kazanmasının da bu hizmet talebinin artışıyla açıklanabileceğini belirtti. Ona göre yatırımcılar Bitcoin’in maddi bir varlık olmamasından ziyade sunduğu finansal özgürlük hizmetine odaklanmalı.

Kurumsal Talep Bitcoin’in Temelini Güçlendiriyor

Hougan Bitcoin’in uzun vadeli yükselişinin ardındaki asıl gücün kurumsal benimsenme olduğunu ifade etti. Harvard Üniversitesi Vakfı, Abu Dabi Varlık Fonu, Ray Dalio, Stan Druckenmiller ve bazı eyalet emeklilik fonları gibi kurumların Bitcoin’e yatırım yapması bu talebin derinliğini ortaya koyuyor. Hougan, giderek dijitalleşen dünyada devletlerin artan borç yükü karşısında daha fazla yatırımcının Bitcoin’in sunduğu servete yöneleceğini öngörüyor.

Hougan açıklamalarında Bitwise’ın danışman müşterilerine gönderdiği notta yer aldı ve özellikle “Bitcoin neden değerli” sorusuna yanıt arayan yatırımcılara yönelikti. CIO, mevcut fiyat dalgalanmalarına rağmen uzun vadede Bitcoin’in değerini koruyacağına inandığını vurguladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı

Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi

Metaplanet Bitcoin’de Vites Yükseltti: 150 Milyon Dolarlık Hazırlık Duyuruldu

Bitcoin Kritik Eşiğe Dayandı: 97.300 Dolar Belirleyici Olacak

Bitcoin, XRP ve Solana’da Pozitif, Ethereum’da Negatif Tablo

Kripto Kahini: BTC Zirveden Yüzde 60 Düşecek, Stratejim Net

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı BlackRock’ın Bitcoin ETF’inde Tarihi Gün: 523 Milyon Dolarlık Rekor Çıkış
Bir Sonraki Yazı 30 Günde 80 Milyarlık Satışın Sebebi? İlk Bitcoin Yatırımcıları BlackRock Yüzünden Sattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı
BITCOIN Haberleri
Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı
Ethereum (ETH)
Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Ekonomi Kripto Para
Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi
Kripto Para

Lost your password?