Bitwise CIO’su Matt Hougan: “Bitcoin’in Değeri Onun Sunduklarında Saklı”

Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan, Bitcoin $91,789.74‘in fiyatındaki son düşüşlere rağmen kurumsal talebin güçlü kaldığını belirterek varlığın asıl değerinin sunduğu dijital serviste yattığını savundu. Hougan’a göre Bitcoin, hükümet veya bankalara bağlı olmadan dijital servet saklama imkanı sunarak benzersiz bir işlev görüyor. Bitcoin’in 6 Ekim’de 126.000 dolara yükseldikten sonra yüzde 27,5 değer kaybedip 90.000 doların altına düşmesine rağmen Hougan bunu kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriyor.

Bitcoin’i Bir “Servis” Olarak Görmek

The Block’un aktardığı bilgilere Hougan, yatırımcıların Bitcoin’in değerini anlamak için onu bir nesne yerine bir servis olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ona göre Bitcoin, kullanıcılarına servetlerini dijital ortamda üçüncü taraflara güvenmeden koruma olanağı sağlayan bir hizmet sunuyor. Microsoft örneğini vererek, “Microsoft’un hissesi hizmetine olan talep arttıkça değerlenir. Bitcoin de aynı şekilde hizmetine duyulan ihtiyaç arttıkça değer kazanır” dedi.

Hougan, Bitcoin’in kimse tarafından kiralanamayacağını veya abone olunamayacağını, bu hizmetten faydalanmanın tek yolunun varlığın kendisini satın almak olduğunu vurguladı.

Bitwise yöneticisi Bitcoin’in son on yılda yaklaşık yüzde 28.000 değer kazanmasının da bu hizmet talebinin artışıyla açıklanabileceğini belirtti. Ona göre yatırımcılar Bitcoin’in maddi bir varlık olmamasından ziyade sunduğu finansal özgürlük hizmetine odaklanmalı.

Kurumsal Talep Bitcoin’in Temelini Güçlendiriyor

Hougan Bitcoin’in uzun vadeli yükselişinin ardındaki asıl gücün kurumsal benimsenme olduğunu ifade etti. Harvard Üniversitesi Vakfı, Abu Dabi Varlık Fonu, Ray Dalio, Stan Druckenmiller ve bazı eyalet emeklilik fonları gibi kurumların Bitcoin’e yatırım yapması bu talebin derinliğini ortaya koyuyor. Hougan, giderek dijitalleşen dünyada devletlerin artan borç yükü karşısında daha fazla yatırımcının Bitcoin’in sunduğu servete yöneleceğini öngörüyor.

Hougan açıklamalarında Bitwise’ın danışman müşterilerine gönderdiği notta yer aldı ve özellikle “Bitcoin neden değerli” sorusuna yanıt arayan yatırımcılara yönelikti. CIO, mevcut fiyat dalgalanmalarına rağmen uzun vadede Bitcoin’in değerini koruyacağına inandığını vurguladı.