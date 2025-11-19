30 Günde 80 Milyarlık Satışın Sebebi? İlk Bitcoin Yatırımcıları BlackRock Yüzünden Sattı



30 günde 80 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) $91,789.74 satışının sonucu olarak BTC büyük kayıplar yaşadı. Ve elbette altcoinler de bundan olumsuz etkilendi. Satış motivasyonuna dair çeşitli spekülasyonlar var ancak geçtiğimiz gün paylaştığımız Nick Szabo’nun uyarıları bu satışlarla ilgili gibi görünüyor.

815.000 Bitcoin Sattılar

Szabo’nun yazdıkları Türk kripto topluluğunda bilinen isimlerden olan Tansel Kaya’nın da dikkatini çekti. Son 30 günde yaşanan 815 bin BTC satışının motivasyonunu anlamaya çalışan Tansel Kaya Szabo’nun gönderisindeki detaylara iniyor. BlackRock’ın Bitcoin’i ele geçirmesi arzın çoğunu elde tutmasıyla eşdeğer bir şey değil. Zaten arzın yarıdan fazlasını elde tutabilmesi de pek mümkün değil. Üstelik BlackRock tarafından tutulan BTC’ler şirketin değil müşterilerin. Yani varlık şirketlerinin mantığını da iyi anlamak gerekiyor.

Nick Szabo 2005 yılında Bitcoin’in temelini Bit Gold makalesi ile attı demiştik. Kaya da onun Satoshi veya onu oluşturan ekipten biri olduğunu düşünenlerden.

“Nick Szabo, Satoshi olması en muhtemel kişilerden biri. Eğer Satoshi bir kişi değil de bir takımsa da muhakkak SN (Macar notasyonunda Szabo Nick olarak geçiyor) bu takımın içinde yer almıştır. Nick Szabo, yıllar süren bir sessizliğin sonrasında, özellikle Gazze’de yaşananlar ile birlikte X üzerinde yoğun bir biçimde görüşlerini ifade etmeye başladı.”

Peki Szabo ile BTC satışları arasında ne fark var. Szabo gönderisinde gereksiz veri genişlemelerinin, yeni verilerin Bitcoin’i yasal olarak daha savunmasız hale getirebileceğini savunanlardan.

“SN’nin canını sıkan en önemli konulardan biri Bitcoin Core v30 yazılımı içerisinde yapılan düzenleme. Bu düzenleme ile bloklar içerisinde yer alan 80 baytlık OP_RETURN alanı genişletiliyor. Bu alan 2014 yılında BTC’e ilave edildi ve direk blokzincir üzerine veri yazılmasına izin veriyor. Bu alan zaman damgaları, ZK ispatları gibi verileri blokzincire yazmak için kullanılıyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında Peter Todd bir öneride bulundu. Bu alanın genişletilmesi ve maksimum blok boyutu olan 4MB’a kadar kullanılması. Bu değişiklik tam yaygın bir kabul görmeden 2020 UC Berkeley mezunu Bitcoin Core geliştiricisi Gloria Zhao tarafından v30 koduna ilave edildi. Ortalık da bundan sonra karıştı.” – Tansel Kaya

Bu değişiklik taproot gibi değil yani nodelar bu kuralı kullanmayabiliyor hatta protesto edebiliyor.

“Bu değişiklik bir mutabakat kuralı değişikliği değil. Dolayısı ile düğümler bu kuralı kullanmaktan imtina edebiliyorlar. Bu değişikliği protesto eden kullanıcılar Bitcoin Knots gibi bu değişikliği yapmayan Bitcoin istemcilerini yaz aylarında %49 oranında kullanmaya başladılar. 2017 de yaşadığımız büyük düşüşle sonuçlanan blok ebadı savaşlarına benzer bir döneme girdik.”

Knots kullanımı son balina satışlarının hızlandığı dönemde daha az kullanılmaya başlandı. Hali hazırda %5 (Tansel Kaya’nın verdiği oran) yani protesto edenler azınlık durumunda. Tansel Kaya “şahsi tahminim büyük miktardaki satışlar” bununla bağlantılı diyor. BlackRock’ın BTC üzerinde artan etkinliği ve ağın yasal olarak daha az güvenli hale gelmesi ve hatta gelecekte işin daha da cıvıması ihtimaline karşı ilk Bitcoin yatırımcılarının uzaklaşmayı tercih ettiğini söylemek o kadar abartılı olmaz.

Galaxy Digital’in araştırma başkanı Alex Thorn kurumsal Bitcoin yatırımcılarının %46’sının devam eden Bitcoin Core ile Knots arasındaki tartışmalardan haberdar olmadığını söylüyor. Ankete katılanların geri kalan %18’i Bitcoin Core’un tutumunu tercih ettiklerini ifade ediyor. Coindance verilerine göre Knots kullanımı %18 seviyesinde ve Core %81,41’de.

Diğer yandan Mayıs ayından itibaren Knots kullanımı artıyor. Bu Core ile çekişmeyle bağlantılı görünüyor.

Tabi bu tartışmaların ortasında OFAC uyumlu çalışan nodeların Ethereum $3,011.35 ağındaki baskınlığını da düşünmek gerekiyor. Eğer tek sorun yasal riskler veya sansüre dayanıksızlık ise Ethereum erken dönem yatırımcıları da buna isyan etmeli? 2022 sonrasında bu konu çok konuşuldu ama sonrasında unutuldu.

BlackRock ve Bitcoin

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock ETF’ler aracılığıyla müşterilerine aracılık ederek müşterileri adına Bitcoin (BTC) topluyor. Diğer yandan madencilik şirketlerini halka arz için teşvik ediyor ve kendi müşteri tabanının önemli kısmı kriptoya alakalı olduğu için bu şirketlerin hisseleri de BlackRock çatısı altında toplanıyor. Tansel Kaya bu konuyu şöyle ele alıyor;

“Blackrock, ETF’ler aracılığı ile BTC topluyor, madencilik şirketlerinin halka arz edilmesini teşvik edip ardından da hisselerini alıyor, BTC hazine şirketlerinin hisselerini alıyor, BTC yazılımcılarını destekleyip kendi kontrolüne geçiriyor. Velhasıl, Blackrock Amerika adına BTC’i ele geçirmeye çalışıyor. Büyük oranda da başarılı oluyor. Amerika, yavrusunu fazlaca severken öldüren baba ayı gibi. Bu aşırı ilgi sonunda BTC’i sakat bırakabilir.”

BlackRock ilgisinin rahatsız edici olması eski yatırımcıları satışa zorluyor. Tamam bunu anlamak zor değil. Peki BlackRock etkisi bu halka arzlarla mı sınırlı? Hayır. Fidelitas Lex yukarıda Tansel Kaya’nun dikkat çektiği Berkeley mezunu Gloria Zhao’ya parantez açarak 2021 yılında Bitcoin geliştirici ekibine katıldığını ve Brink isimli kurum tarafından fonlandığını söyledi. Brink, Bitcoin Core geliştiricilerine maaş/hibe/burs vererek onları destekliyor. Brink de Coinbase tarafından fonlanıyor. 2024 yılında Coinbase bunlara 3,6 milyon dolar bağış yapmıştı ve büyük bir rakamdı.

“BlackRock’ın ise Bitcoin ETF saklama hizmeti noktasında Coinbase’i kullandığı herkesin malumu.” – Fidel (Coinbase Premium bu alana erken girdi ve ABD Adalet Bakanlığı dahil hemen hemen herkesle, Etf’lerle çalışıyorlar.)

Daha önce Epstein’in 2 önemli kripto bağlantısını ve MIT aracılığıyla Bitcoin Core geliştiricilerine nasıl bağış yaptığını yazmıştık. Fidelitas Lex bunu da hatırlatarak yıllar içinde Bitcoin’i etki alanı altına almak isteyenler olduğunu ve olacağını hatırlatıyor.

“Dün Epstein (bu isim ile özdeşleşmiş suçlar bu paylaşımın konusu değil) örneğini verdiğim gibi, Bitcoin 15 senelik tarihinin çeşitli dönemlerinde direkt olmasa da dolaylı şekilde bir takım zümrenin çıkarına/beklentisine göre şekillendirilen bir araç olarak hareket etmiş/etmeye devam ediyor olabilir. Bu tespiti Bitcoin’in yaratıldığı ilk döneme kadar götürmek mümkün mü ? Önümüzdeki süreçte kanımca bu soruya da yanıt bulacağız.”