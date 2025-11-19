Kripto Para

Fitch Ratings 2026 Görünümü ve Kıdemli Analistlerin Kripto Para Tahminleri

Özet

  • Bitwise CIO'su Matt Hougan hükümetin yeniden açılmasıyla kripto para piyasalarının bir ETF çılgınlığı yaşayabileceğini düşünüyor.
  • Fitch Rating raporuna göre gümrük vergileri için en kötüsü geride kaldı ancak Yüksek Mahkemenin vereceği karar bunu tepe taklak edebilir.
  • Strategy 1 ayda %29 değer kaybetti ve BitMine %35 eridi. BTC’ye kıyasla kayıpları da kaldıraçlı oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin $91,789.74 fiyatı kırılma anı olarak Perşembe gününe doğru ilerlerken BTC 91 bin dolara geri dönüyor. ABD piyasa açılışına az bir süre kripto paralarda düşüşün derinleşeceğine dair endişeler artıyor. Peki gerçekten ne olduğunu bilen kıdemli analistler ne diyor? Fitch Ratings 2026 yılında ne bekliyor?

İçindekiler
1 2026 Görünümü Fitch Ratings
2 Kripto Para Tahminleri

2026 Görünümü Fitch Ratings

Birkaç dakika önce yayınlanan raporu yüzeysel olarak incelediğimizde önümüzdeki yıla dair bazı detaylar dikkat çekici görünüyor. Küresel devlet tahvilleri için Japonya’daki gelişmeler nedeniyle oldukça negatif bir hava esiyor. Ancak buradaki analistler önümüzdeki yıl tahvillere ilişkin sektör görünümünü nötr olarak ifade ediyor ve o kadar endişeli değiller.

GSYİH büyümesinin yatay seyretmesini bekleyen analistler gümrük vergileri konusundaki belirsizliğin azalmasını öngörüyor. Bu da kripto paralar için önemli. Finansal piyasalardaki yapısal değişikliklerden kaynaklanan önemli riskleri göz ardı etmememiz uyarısı da raporda yer alıyor.

“Çin’de derinleşen durgunluk, AI yatırımlarının getirilerinin yeniden değerlendirilmesi, ABD’de aşırı ısınma ve finansal piyasa şokları bulunmaktadır. Bir dizi duyuru ve anlaşmanın ardından ABD gümrük vergisi politikası konusunda daha fazla netlik ortaya çıktı, ancak bunun etkisinin büyük bir kısmı henüz hissedilmiyor. ABD’nin yaklaşımı, yasal zorluklar, ABD-Çin rekabeti ve USMCA’nın planlanan gözden geçirilmesi göz önüne alındığında, 2026’da da dalgalanma devam edecek gibi görünüyor, ancak 2025’e kıyasla daha dar bir aralıkta.”

En azından gümrük vergileri için en kötüsünün geride kaldığını bilmek güzel. Elbette Yüksek Mahkemenin vereceği karar bunu tepe taklak edebilir.

Kripto Para Tahminleri

Likidasyonlar Ekim ayında rekor seviyeye ulaştı ve 10 Ekim düşüşü bunun temelini oluşturdu. Nansen’in araştırma analisti Nicolai Sondergaard kaldıraçlı işlemlerdeki yoğunluğun yani olmayan parayla alınan daha büyük risklerin böylesi acı verici sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Kriptoda kaldıraç oranı daha büyük zirveler beklendiğinden oldukça yüksekti ve bunun temizlenmesi için büyük fiyat hareketleri gördük. Elbette sonucunda milyarlarca dolar likidasyona uğradı.

BTC ise 1 Ocak fiyatının altında yani dönüp dolaşıp başladığı yere geri döndü ancak yıl içinde daha büyük dipler de görmüştü. Hele ki Nisan ayındaki 76 bin dibi korkunçtu. Strategy 1 ayda %29 değer kaybetti ve BitMine %35 eridi. BTC’ye kıyasla kayıpları tıpkı yükselişte olduğu gibi kaldıraçlıydı.

Temmuz ayında 130 milyar dolar civarında olan türev sözleşmelerinin toplam değeri Ekim ATH döneminde 220 milyar doları aştı ve peş peşe tasfiyelerin ardından bugün tekrar Temmuz seviyelerine geri döndü.

Kripto şirketi Wintermute’un OTC başkanı Jake Ostrovskis halen kaldıraçlı işlemlere ilgi olduğunu ve sınırlama gelmedikçe kriptoda bunu devam edeceğini söylüyor. Yükseliş için buradaki ilginin daha hızlı toparlanması ve fiyat henüz ucuzken yukarıda biriken short likiditesini almak için fiyatın hareket etmesini beklemek güzel.

Bitwise CIO’su Matt Hougan hükümetin yeniden açılmasıyla kripto para piyasalarının bir ETF çılgınlığı yaşayabileceğini düşünüyor. 100’ü aşkın ETF sırasını beklerken yeni yatırımcı dalgasının buradan gelmesini umuyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
