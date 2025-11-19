Bitwise ve K33’ün Beklenen Kasım 2026 Kripto Para Tahminleri



Kripto paraların büyümesiyle birlikte tıpkı diğer olgunlaşmış piyasalar gibi büyük araştırma ve yatırım şirketlerinin de onu ciddiye almaya başladığını gördük. Bitwise ve K33 gibi şirketlerin piyasa değerlendirmeleri kripto paralara farklı pencerelerden bakma imkanı sunduğu için değerli. Bugün her ikisinin güncel beklentilerini ele alacağız.

Bitwise Kripto Tahminleri

Bitwise CIO’su Matt Hougan kripto para ETF’leri konusuna odaklandı. Hali hazırda onlarca altcoin için onay bekleyen 100’ü aşkın başvuru var. Bunların tümü onaylandığında ABD piyasalarındaki profesyonel yatırımcılar ve emeklilik, yatırım fonları çoğu altcoine erişebilir olacak. Borsa riskleri olmadan, güvenli şekilde yüksek risk ödül oranına sahip yatırım imkanı ilgi çekici. Portföylerde %1’lik bir pay alması bu altcoinler için milyarlarca dolarlık talep anlamına gelir.

Birçoğu birkaç milyar dolar piyasa değerine bile sahip değilken çoğu altcoin için ETF girişleri BTC ve ETH’den daha anlamlı olacak. Matt Hougan ABD hükümetinin yeniden açılmasıyla birlikte yasaların ilerlemeye başladığını ve kripto ETF’lerin yakında bir “ETF Palooza” (ETF fırtınası) yaşayabileceğini söylüyor. Yani bir anda birden ETF lanman yapacak ve bu bir patlamaya neden olacak. Üstelik farklı yatırım şirketleri bu ETF’leri karıştırarak altcoin portföyleri de oluşturabilecek bu da kripto için daha fazla ürün alternatifi görmemiz anlamına gelir.

“Çok sayıda tek varlıklı kripto ETP’si (borsa yatırım fonu) göreceğiz. Ancak beni en çok heyecanlandıran şey, endeks tabanlı kripto ETP’lerinin büyümesi. Bu sektör bugün olduğundan 10 kat daha büyük olacak.”

Hougan kripto para piyasalarına uzun vadeli yatırım yapmak isteyen çok fazla yatırımcı olduğunu ve genişleyen ürün alternatiflerinin onları buraya çekeceğini savunuyor.

K33 Kripto Para Tahminleri

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde vadeli işlemlerde Nisan 2023’ten bugüne en hızlı artışın yaşandığını ve yatırımcıların düşen bıçağı yakalamak için yarıştığını söylüyor.

“Artan fonlama oranları, fiyatların 6 ayın en düşük seviyesinin altına düşmesiyle hızlı bir toparlanma umuduyla bekleyen limit emirlerinin doldurulmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak, herhangi bir toparlanma gerçekleşmedi ve şu anda bu kaldıraç, aşırı bir fazlalık oluşturarak, likidasyonların neden olduğu volatilitenin artması riskini artırıyor.”

Ancak CME vadeli işlem primleri yıllık diplerde oyalandığından yani kurumsallar riskten kaçındığından bu düşüşün habercisi olabilir. Lunde tarihsel olarak bu uyumsuzlukların olumsuz fiyat hareketlerine neden olduğunu hatırlattı.

Şirket kurumsal benimsemenin hızlanması ve kripto lehine ekonomik koşullara dair umutları nedeniyle daha iyi günler bekliyor. Ancak mevcut düşüş dalgasının 2017’den bugüne en kötüsü olduğunu da hatırlatıyor. 43 günlük periyotta böylesi en son yıllar önce olmuştu. Peki 2018 veya 2022 benzeri bir ayı piyasası olacak mı? Hayır K33 bunu beklemiyor. Düşüşün derinleştiği ortamda BTC’nin 84.000 ile 86.000 dolar arasında dip yapabileceğini tahmin eden analistler aşırı satışlarda Strategy’nin ortalama maliyetine işaret ediyor. Bu da Nisan ayındaki dip olan 74.433 dolar.

“Her iki seviye de birçok yatırımcının gözünü diktiği psikolojik alanlar ve Strategy’nin maliyetinin altında fiyatlarla zorla satıcı haline gelebileceği yönünde yaygın bir yanlış anlaşılma olsa da, seviye kendisi piyasanın peşinden gidebileceği potansiyel bir alanı temsil ediyor.”