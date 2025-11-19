20 Kasım Perşembe Kripto Paralar İçin Büyük Gün “3 Büyük Olay”



Çin Ticaret Bakanlığı biraz önce Nexperia konusundaki anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu. Bu durum Çin ile AB arasındaki gerilim, tedarik zinciri tartışmaları ve çip sorununun çözülmesi açısından önemli. ABD sorunlarını çözmüştü şimdi AB sorunları ortadan kaldırıyor kripto paralar için olumlu. Fakat Perşembe günü kripto paralar için büyük gün. Peki bizi önümüzdeki saatlerde neler bekliyor?

20 Kasım Perşembe

Kripto paralar için bu hafta karar anı Perşembe günü ve saatler sonra hareketlilik başlayacak. BTC yaşadığı aşırı satışların ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi ancak henüz güvenli bölgeye ulaşmış değil. 92 bin dolar üstü kapanışlar göremiyor oluşumuz da olumsuz. İlerlen saatlerde 00:20’de heyecanla beklenen NVIDIA kazanç raporu yayınlanacak.

ABD ekonomisi ve özellikle yapay zeka ile teknoloji şirketlerini kaplayan sis perdesinin kalkması için bu raporda göreceğimiz detaylar önemli olacak. Dün hissiyatı iyileştirmek için Microsoft ve NVIDIA Claude’un arkasındaki şirketler bir dizi stratejik ortaklığa imza attı. Daha önce detaylarıyla ifade ettiğimiz üzere kripto şirketlerinin en az 3-5 yıl karlı hale gelmeyecek olması nedeniyle teknoloji şirketleri üzerinde önemli bir yük var. Ürünün karlı hale gelmesi için birkaç yıl daha on milyarlarca dolarlık maliyetin göğüslenmesi şart. Bu da teknoloji şirketlerini baskılarken AI balonu tartışmalarını besliyor ve kripto paralarda yaşanan düşüşe de yardımcı oluyor.

Peter Thiel’in makro hedge fonu Nvidia hisseleri satmışken saatler sonra gelecek kazanç raporu artan belirsizliğin dağılması için beklenti üstü gelmeli.

Bank of America’nın Kasım ayı anketine katılan fon yöneticilerinin %45’i AI balonunun piyasalar için en büyük risk olduğunu söyledi. Eylül ayında bu oran sadece %11’di ve sadece bu anket bile düşüşü anlamamıza yardımcı oluyor.

Raporda izleyeceğimiz şey yapay zeka için kullanılan çiplere talebin durumu, yeni siparişlerin karşılanma kapasitesi ve Trump yönetiminin Çin’e uyguladığı çip kısıtlamasının ortasında bunun şirket üzerindeki finansal etkileri olacak. Traderlar 00:20’de açıklanacak raporun ardından %8 ve üzerinde bir dalgalanmaya neredeyse kesin gözüyle bakıyor. 5 trilyon dolarlık bir şirketin yaşayacağı %10’luk hareket yarım trilyon dolara denk gelir yani bu tüm piyasaları sallayabilecek bir dalga olacak. Lehte olursa alıcıların Cuma piyasa açılışında oyun kalması şartıyla bu kripto paralar için oldukça destekleyici olur.

En aktif işlem gören Nvidia opsiyonları hisse senedinin 195-200 dolar aralığına sıçramasını bekleyen hisseler yani baskın hissiyat yükseliş.

İstihdam Rakamları

Perşebem günü Türkiye saatiyle 16:30’da yani ABD piyasa açılışından 1 saat önce ortalama kazançlar, işsizlik oranı ve Eylül tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Aralık ayı faiz indirim beklentisi azalmış olsa da bu beklenti altı gelen raporla toparlanabilir. Ocak ayı için indirim beklentisi daha da artabilir. Bu raporun detaylarını yarın açıklandıktan sonra detaylı biçimde ele alacağız.

Perşembe gününe ilerlerken diğer kilit olay Fed Tutanakları olacak. Bu akşam 22:00’da açıklandığını göreceğiz. Yani önümüzdeki 24 saat 3 büyük olayın birleşimiyle kripto paralar için son derece yüksek volatiliteye ev sahipliği yapacak. Fed tutanaklarında Powell’ın açıklamalarından daha güvercin tonda detaylar arayacağız. Japonya’nın olası 18 Aralık faiz artırımı gündemdeyken Fed’i indirime zorlayan carry trade sarsıntısını yaşadık. Eğer Japonya’daki son rüzgarlar tutanakların daha güvercin olmasını zorunlu kılıyorsa akşam Fed üyesi Williams gevşemeye dair bazı güzel şeyler söyleyebilir.

Gündem yoğun ve güncel kalmak çok önemli bunu sağlamak için önümüzdeki 24 saat elimizden geleni yapacağız.