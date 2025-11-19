Kripto Para

20 Kasım Perşembe Kripto Paralar İçin Büyük Gün “3 Büyük Olay”

Özet

  • Çin Ticaret Bakanlığı: Hollanda'nın Nexperia'ya müdahaleyi askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
  • 22:00'da Fed Tutanakları gelecek ve burada güvercin sinyaller arayacağı. Tutanakların peşinden Williams açıklamalar yapacak. NVIDIA raporu ise 00:20'de gelecek.
  • Perşembe 16:30'da ABD istihdam rakamları gelecek gecikmeli yayınlanan Eylül raporunun beklenti altı olması Aralık ve Ocak faiz indirim beklentilerini besleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Çin Ticaret Bakanlığı biraz önce Nexperia konusundaki anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu. Bu durum Çin ile AB arasındaki gerilim, tedarik zinciri tartışmaları ve çip sorununun çözülmesi açısından önemli. ABD sorunlarını çözmüştü şimdi AB sorunları ortadan kaldırıyor kripto paralar için olumlu. Fakat Perşembe günü kripto paralar için büyük gün. Peki bizi önümüzdeki saatlerde neler bekliyor?

İçindekiler
1 20 Kasım Perşembe
2 İstihdam Rakamları

20 Kasım Perşembe

Kripto paralar için bu hafta karar anı Perşembe günü ve saatler sonra hareketlilik başlayacak. BTC yaşadığı aşırı satışların ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi ancak henüz güvenli bölgeye ulaşmış değil. 92 bin dolar üstü kapanışlar göremiyor oluşumuz da olumsuz. İlerlen saatlerde 00:20’de heyecanla beklenen NVIDIA kazanç raporu yayınlanacak.

ABD ekonomisi ve özellikle yapay zeka ile teknoloji şirketlerini kaplayan sis perdesinin kalkması için bu raporda göreceğimiz detaylar önemli olacak. Dün hissiyatı iyileştirmek için Microsoft ve NVIDIA Claude’un arkasındaki şirketler bir dizi stratejik ortaklığa imza attı. Daha önce detaylarıyla ifade ettiğimiz üzere kripto şirketlerinin en az 3-5 yıl karlı hale gelmeyecek olması nedeniyle teknoloji şirketleri üzerinde önemli bir yük var. Ürünün karlı hale gelmesi için birkaç yıl daha on milyarlarca dolarlık maliyetin göğüslenmesi şart. Bu da teknoloji şirketlerini baskılarken AI balonu tartışmalarını besliyor ve kripto paralarda yaşanan düşüşe de yardımcı oluyor.

Peter Thiel’in makro hedge fonu Nvidia hisseleri satmışken saatler sonra gelecek kazanç raporu artan belirsizliğin dağılması için beklenti üstü gelmeli.

Bank of America’nın Kasım ayı anketine katılan fon yöneticilerinin %45’i AI balonunun piyasalar için en büyük risk olduğunu söyledi. Eylül ayında bu oran sadece %11’di ve sadece bu anket bile düşüşü anlamamıza yardımcı oluyor.

Raporda izleyeceğimiz şey yapay zeka için kullanılan çiplere talebin durumu, yeni siparişlerin karşılanma kapasitesi ve Trump yönetiminin Çin’e uyguladığı çip kısıtlamasının ortasında bunun şirket üzerindeki finansal etkileri olacak. Traderlar 00:20’de açıklanacak raporun ardından %8 ve üzerinde bir dalgalanmaya neredeyse kesin gözüyle bakıyor. 5 trilyon dolarlık bir şirketin yaşayacağı %10’luk hareket yarım trilyon dolara denk gelir yani bu tüm piyasaları sallayabilecek bir dalga olacak. Lehte olursa alıcıların Cuma piyasa açılışında oyun kalması şartıyla bu kripto paralar için oldukça destekleyici olur.

En aktif işlem gören Nvidia opsiyonları hisse senedinin 195-200 dolar aralığına sıçramasını bekleyen hisseler yani baskın hissiyat yükseliş.

İstihdam Rakamları

Perşebem günü Türkiye saatiyle 16:30’da yani ABD piyasa açılışından 1 saat önce ortalama kazançlar, işsizlik oranı ve Eylül tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Aralık ayı faiz indirim beklentisi azalmış olsa da bu beklenti altı gelen raporla toparlanabilir. Ocak ayı için indirim beklentisi daha da artabilir. Bu raporun detaylarını yarın açıklandıktan sonra detaylı biçimde ele alacağız.

Perşembe gününe ilerlerken diğer kilit olay Fed Tutanakları olacak. Bu akşam 22:00’da açıklandığını göreceğiz. Yani önümüzdeki 24 saat 3 büyük olayın birleşimiyle kripto paralar için son derece yüksek volatiliteye ev sahipliği yapacak. Fed tutanaklarında Powell’ın açıklamalarından daha güvercin tonda detaylar arayacağız. Japonya’nın olası 18 Aralık faiz artırımı gündemdeyken Fed’i indirime zorlayan carry trade sarsıntısını yaşadık. Eğer Japonya’daki son rüzgarlar tutanakların daha güvercin olmasını zorunlu kılıyorsa akşam Fed üyesi Williams gevşemeye dair bazı güzel şeyler söyleyebilir.

Gündem yoğun ve güncel kalmak çok önemli bunu sağlamak için önümüzdeki 24 saat elimizden geleni yapacağız.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi

Son Dakika: Fed’in Beklediği Son Rapor Geldi, Kripto Paralarda Faiz Kararı Hareketliliği

Bitcoin, XRP ve Solana’da Pozitif, Ethereum’da Negatif Tablo

Son Dakika: Nvidia Kazanç Raporu Açıklandı, Kripto Paralar Bunu Bekliyordu

Detaylı Fed Politika Analizi: Aralık Ayı Faiz Tahmini ve Kripto Para Beklentiler

Son Dakika: 2025 Ekim Fed Tutanakları Açıklandı, Kripto Paralar Neden Düştü?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Bitwise ve K33’ün Beklenen Kasım 2026 Kripto Para Tahminleri
Bir Sonraki Yazı Opsiyon Piyasası Bitcoin ve Kripto Paraların Nereye Gittiğini Söylüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Milyarder Ray Dalio 1929 ve 2000 Yıllarını Hatırlattı, Yapay Zeka ve Bitcoin’i Ele Aldı
BITCOIN Haberleri
Sıcak Gelişme: ETH Rezerv Şirketlerinin Başı Dertte, 10,922 ETH Satmak Zorunda Kaldı
Ethereum (ETH)
Ekim 2021’den Bugüne En Büyük İşsizlik Oranı, Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Ekonomi Kripto Para
Bu Kripto Para Döngüsünün Diğerlerinden Farklı Olma Sebebi
Kripto Para

Lost your password?