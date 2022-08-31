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Dreyfus Açıkladı Fan Token Yükselişe Geçti! 2026 Yılına Kadar!

Piyasalar düşerken bile fan tokenler yatırımcısına kazandırabiliyor. Peki hangi fan token için müjde geldi?
17:01
31 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tatsız geçen piyasa günlerinde yatırımcılar yeni müjdeleri takip ederek para kazanmaya çalışıyor. Curve DAO’nun ardından bu altcoin için de müjde geldi. Dreyfus tarafından yapılan açıklamanın ardından fan tokenin fiyatı hızla artmaya başladı. Peki hangi altcoin yükseliyor? Yatırımcılar bu altcoine nereden ulaşabilir? Detaylar haberimizde.

İçerik Rehberi

ARG Token

Socios adına açıklama yapan Alexandre Dreyfus müjdeyi verdi. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile web3 hedefleri doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edecekler. Mevcut anlaşma 2026 Dünya Kupasına kadar uzatılmış oldu. Argentine Football Association Fan Token (ARG) fiyatı %18,68 oranında arttı.

Socios CEO’su şunları söyledi;

“Socios, ARG Taraftar Token‘i geliştirmek ve ayrıca taraftar etkileşiminde diğer Web3 girişimlerini keşfetmek için Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile özel ilişkisini en az 2026’ya (ABD Dünya Kupası) kadar uzatıyor”

ARG fiyatı 17:18 itibariyle 4,95 dolara ulaştı.

Fan Tokenler

Kripto para piyasalarında çok çeşitli altcoin grupları bulunuyor. Bunlardan biri de fan tokenlerdir. Genellikle lig başlayamaya yakın şampiyonluk potansiyeli olan takımların taraftar tokenleri ilgi görmeye başlar. Şampiyonluk kesinleştiğinde ise zirve yapan fiyatlar düşüşe geçer. Yani sezonluk bir yatırımdır ve ayı piyasalarından daha az etkilenme potansiyeline sahiptir. Nitekim Chiliz (CHZ) de genellikle böyle performans gösteriyor. Yakın zamanda 0,09 dolara kadar düşen CHZ bugün %3,3 artışla 0,213 dolardan alıcı buluyor.

Dönemsel kazanç getiren bu altcoinler kripto paralarla pek haşır neşir olmayan ancak taraftarlarını desteklemek isteyen yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Herhangi bir takımın fanatiği olarak kendi tokenini satın alan bu yatırımcılar kendilerine sunulan faydalardan da yararlanabiliyor. Örneğin çekilişle verilen özel nesneler, bilet hediyeleri ve daha fazlası bu tokenleri ellerinde tutulan yatırımcılara dağıtılıyor.

Binance da bu alana giriş yaptı fakat Socios şimdilik en fazla taraftar tokene sahip olan şirkettir. Yaptığı anlaşmalarla piyasada ciddi bir hakimiyet yakaladılar. Yatırımcıların farklı şirketler tarafından piyasaya sürülen “taraftarı olmayan” taraftar tokenlere dikkat ederek bu alanda yatırım yapmaları mantıklı olabilir. Bugün kripto para piyasalarında çok fazla fan token bulunsa da bunun az bir kısmı gerçek fayda üretiyor ve gelecek vadediyor.

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