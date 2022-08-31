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Bitcoin (BTC) Yatırımcılarını Heyecanlandıran Sinyal: Geçmişte Defalarca Çalıştı!

Kripto para analitik şirketi Santiment, Bitcoin (BTC) yatırımcılarını heyecanlandıran ve geçmişte birçok kez çalışan sinyal için bildirimde bulundu.
16:55
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) fiyatındaki düşüşler sırasında short (kısa) emirlerin piyasalar üzerinde hakimiyetini artırması her zaman dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir. Bu verilerle tetiklenen yükseliş sinyali geçmişte birçok kez çalışarak çoğunluğun düşüş beklentisi karşısında BTC fiyatının yükselmesine neden oldu. Kripto para piyasaları yeniden benzer bir durumla karşı karşıya.

Short Pozisyonların Sayısı Hızla Artıyor

Kripto para analitik şirketi Santiment’ın sağladığı son veriler, Binance, BitMEX gibi diğer birçok merkezi kripto para borsasında Bitcoin’in ortalama fonlama oranının negatif değerlere ulaştığını gösteriyor. Ortalama fonlama oranının negatif olması, BTC’de düşüş bekleyerek short pozisyon açanların yükseliş bekleyerek long (uzun) pozisyon açanlara ödeme yapmaya hazır oldukları anlamına geliyor.

Bitcoin fiyatının hafta sonundan bu yana sürekli olarak 20 bin doların altını ziyaret ediyor olması ayıları daha da agresifleştirirken, açılan short pozisyonların sayısının hızla arttığı görülüyor. Piyasalara olan para girişlerinin düşüklüğü ve uzun zamandır devam eden düşüş trendi göz önüne alındığında, en büyük kripto paranın piyasaları çevreleyen büyük bir haber akışı olmadan yönünü yukarı çevirmesi beklenmiyor. Bu da aşağı yönlü fiyat hareketlerinin devam etmesi beklentisine neden oluyor.

Analistler, geçen hafta Cuma günü yaşanan düşüşün, BTC fiyatının sadece birkaç gün içinde neredeyse 40 bin dolardan 25 bin 600 dolara düştüğü Mayıs ayından bu yana görülen en agresif düşüş olduğunu öne sürüyorlar. Söz konusu fiyat hareketi, bireysel yatırımcıların pozisyonlarını hızla kapatmaya ve en büyük stablecoin USDT’te dönmüş yapmaya başlamasıyla varlık tarihindeki en büyük hacim artışlarından birine neden oldu. Özellikle Haziran ayında görülen ve BTC’yi 20 bin doların altına iten büyük düşüşün ardından yatırımcıların büyük çoğunluğunun piyasaları çoktan terk etmiş olması son düşüşün yüksek volatilite ve düşük likiditenin bir sonucu oluştuğunu işaret ediyor. Bu bakımdan fiyattaki sert düşüş kripto para piyasaları üzerinde çok fazla soruna neden olmuş değil.

Bitcoin için Muhtemel Senaryolar

Kripto para piyasaları 10 Temmuz ile 17 Ağustos arasında yeterli fiyat aralığına dönmesine ve kayıp likiditeyi geri kazanmasına yardımcı olacak yeterli girişin gelmesiyle yönünü yukarı çevirse de son günlerde durum tersine dönmüş durumda.

Şu anda Bitcoin’de işleyeceği üzerinde durulan birkaç senaryo söz konusu. Bu senaryolardan en çok ihtimal verilen ve pozitif olanı Bitcoin’in ya büyük bir short squeeze (kısa sıkışma) ile sert yükselmesi ya da çoğunluğa karşı hareket ederek yönünü yukarı çevirerek hafif yükselişlerle yoluna devam etmesi yönünde. İkinci ve olumsuz senaryo ise Bitcoin’in yalnızca trendi takip ederek düşüşün devam etmesi ve çoğu piyasa katılımcısının beklediği 10 bin dolar ila 13 bin dolar aralığında dibe vurması yönünde.

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