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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, zorlu bir hafta geçiren kripto para piyasalarında 5 altcoin için aşağı yönlü bir analizde bulunarak yatırımcıları uyardı.

4 Altcoin’de Düşüş Kaçınılmaz

Son strateji oturumunda değerlendirmelerde bulunan anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Dogecoin‘in (DOGE) kullanıcı popülaritesi açısından aslında köpek temalı kripto para Shiba Inu‘nun (SHIB) gerisinde kaldığını iddia ederek şunları söyledi:

Bence Dogecoin’in bu hamleyi yapması ilginç, ancak Dogecoin’in meme token piyasasına bile liderlik edemezken SHIB etti. Yani piyasalar toparlanmaya başladığında ilk hareket eden SHIB olacak. Gecikmiş olanı satın alım her zaman iyidir ve bu tip ticaretlerde ticaret yapmak için birçok fırsat bulunur. Yani eğer SHIB gerçekten zor durumdaysa ve DOGE hiçbir şey yapmıyorsa, mutlu bir şekilde Dogecoin’i uzun süre kullanılabilir olacağını ve ardından devam edeceği varsayımında bulunulabilir.

Altcoin Sherpa, kısa vadede DOGE‘nin önce 0,058 dolara ardından 0,052 dolara düşebileceğini tahmin ediyor. Dogecoin, yazım sırasında 0,062 dolardan işlem görüyor.

Analist, ardından Layer 2 ölçeklendirme çözümü Polygon‘a (MATIC) bakıyor ve genel olarak kripto paranın son fiyat artışlarına rağmen düşüş trendini devam ettirmesini beklediğini belirtti:

Bu hala aşağı yönlü bir piyasa yapısında, daha düşük tepeler ve daha düşük dipler yapıyor. Bu hareketler genel olarak yukarı yönde muhtemelen düşüşe yönelik yeniden testlerden ibaret. Bu son hareket, gerçekten iyi olmasına rağmen fiyat 0,32 dolardan yaklaşık üç katına çıktı. Yine de daha düşük tepe bir yüksek dip ile aşağı doğru devam etmesi beklenebilir.

MATIC, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,5 yükselişle 0,83 dolardan işlem görüyor.

Socios.com’un platform token’ı Chiliz‘e (CHZ ) geçen analist, altcoin’in son rallisinin yakında sona ereceğine inandığını belirterek yatırımcıları uyarıyor:

Bu token son birkaç haftada gerçekten iyi iş çıkardı. Gerçekten diğer birçok kripto paradan daha iyi performans gösterdi, ancak şimdilik bunun muhtemelen kısa devre yapılabilecek bir kripto para olduğunu düşünüyorum. 0,18 dolar civarında bir sıçrama yapacağını düşünüyorum, ancak o bölgeye ulaşana kadar daha fazla düşüş göreceğimizi umuyorum (0,18 ila 0,19 dolar). O zaman bir süre konsolide olduktan sonra daha sürdürülebilir bir hareket görebiliriz ve ardından daha fazla düşüş trendi süreci olabilir.

CHZ, 24 saatte kaydettiği yüzde 0,90 ile yükseliş ile yeşile bürünmüş durumda ve renkte ve 0,2123 dolardan işlem görüyor. Altcoin, sadece bir hafta önce 0,26 doların üzerindeydi.

Fantom ile devam eden Altcoin Sherpa, 0,19 doların kurumsal düzeydeki Blockchain platformu Fantom için iyi bir giriş noktası olabileceğini düşünüyor, ancak daha geniş ayı piyasası koşullarının token’ın düşmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor:

Düşen aralık 0,19 dolar civarında. 0,24 dolar civarında bir dip var ve muhtemelen bir sonraki seviye burası olacak gibi görünüyor, ancak bunun devam edip etmeyeceğinden tam olarak emin değilim. Bunu uzun vadede alacaksanız 0,19 dolar daha iyi bir satın alım noktası olabilir, ancak bunun hala çok düşüşlü bir piyasa yapısında olduğunu unutmamak önemli. Şu an için 0,18-0,19 dolarlık bölgede giderse, bence sıradaki muhtemel hedef bölge 0,05 dolardaki bölge olacak gibi görünüyor.

Son günlerde yüksek volatilite gösteren FTM, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,29’luk düşüşle 0,2729 dolardan işlem görüyor.

Ethereum Katilinin Kaderi Bitcoin’in Elinde

Analistin izleme listesindeki sonuncu altcoin ise Ethereum (ETH) rakibi NEAR Protocol (NEAR). Altcoin Sherpa, NEAR’ın kaderinin nihayetinde Bitcoin’in (BTC) gelecekte ne kadar iyi durumda olduğuna bağlı olabileceğini düşünüyor: