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Bu Altcoinde Hacim Geçen Haftadan Bu Yana 2 Kat Arttı!

Bitcoin'in 19000 dolar ile 21000 dolar arasında hareket ettiği son günlerde bazı altcoinlerde ciddi gelişmeler ve hacimsel büyümeler yaşanıyor.
17:15
31 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Uniswap, kripto pazarında büyük dalgalar yaratıyor. Uniswap’taki hacim, önceki hafta büyük bir büyüme gösterdi. Özellikle, Ağustos 2021’de ağ hacmi 9,62 milyar doları geçti, ancak bu hafta toplamda 8.62 milyar dolar hacme sahipti. Bu %7’lik bir düşüşü simgelerken, toplam kripto marketcap geçen yıl bu zamana kıyasla %49 düştü.

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DEX ayrıca Twitter’daki tartışma oranlarında da büyük bir artış görüldü. Santiment’e göre, bu daha çok, otomatik yorumlar yoluyla saf yatırımcıları hedef alan çok sayıda “dolandırıcılık hesabı” nedeniyle gerçekleşen bir artış olabilir.

Aslında, Uniswap, iki yıl önceki başlangıcından bu yana Twitter’daki en büyük tartışma miktarını ulaştı. Uniswap’ın yaklaşmakta olan Ethereum Merge etkinliğine nasıl yanıt vereceği hakkında da tartışmalar oldu. Yakın tarihli bir tweette Uniswap, geçiş boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edeceğini iddia etti.

UNI, geçen haftaki satışlara rağmen son günlerde yükseliş çabası içerisinde göründü. Yatırımcılar, DEX’te hizalanan birden fazla yükseliş faktörü olarak kısa vadeli yukarı yönlü potansiyel hedeflerine sahip olabilirler.

UNI, 30 Ağustos’ta genel piyasa hissiyatının büyük ölçekli toparlanma göstermesiyle dev bir adım attı. Yazının hazırlandığı sırada UNI, son 24 saatte %6,8’lik bir artış yaşadıktan sonra 6,33 dolardan işlem görüyordu. Bununla birlikte, CoinMarketCap’e göre bu, UNI’nin geçen haftadaki kayıplarına bağlı olarak %10 değer kaybetmiş durumda.

İndikatörler Ne Diyor?

İlginç bir şekilde, Santiment’e göre, yatırımcılar MVRV (30 günlük) grafiğinde yansıtıldığı gibi stres altında kalmaya devam ediyor. UNI’nin MVRV oranı, yazım sırasında, -16.20% idi. Ancak daha da önemlisi, geçen haftadan bu yana güçlü bir toparlanma gösterdi.

UNI’nin RSI değeri, yazının yazıldığı sırada 54.71’de kaldı, bu da önümüzdeki günlerde bir yükseliş koşusunun gerçekten beklenemeyeceği anlamına geliyor olabilir. Aslında, adres etkinliği de token için artan satın alma baskısına yol açtı.

Şu anda tokenin kısa vadeli geleceği parlak bir görüntü çizmeye meyilli  olduğu için Uniswap gelişmek istiyor olabilir. Kripto endüstrisinin önde gelen DEX’i, yükselebilecek mi yoksa tekrar mı düşecek? Sadece zaman cevap verebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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