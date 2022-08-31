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Fed Yetkilisinden Bitcoin’in Kaderini Belirleyecek Açıklama! İşte Ayrıntılar!

 Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde kalmak için mücadele ederken, önde gelen bir Fed yetkilisi faiz oranlarına dair önemli bir açıklama yaptı.
18:30
31 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde kalmak için mücadele ederken, önde gelen bir Fed yetkilisi faiz oranlarına dair önemli bir açıklama yaptı.

Fed Atlanta Başkanı, Müjdeyi Verdi!

Kripto para  piyasası, Fed’in şahin duruşu nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Makroekonmik şartların neden olduğu satış baskısı, Bitcoin’in 20.000 doların altına düşmesine neden oldu. Merge güncellemesi için gün sayan Ethereum da 1.500 dolardaki kritik destek seviyesinin altına düştü. BTC ve ETC, tekrar toparlanırken piyasadaki belirsizlikte derinleşiyor. Uzmanlara göre, bu noktada belirleyici faktör Fed’in para politikası olmaya devam ediyor. Federal Rezerv’in Atlanta şubesi başkanı Raphael Bostic, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin faiz oranlarındaki artışı tekrar düşürülebileceğini söyledi. Kripto paralar, Federal Rezerv’in agresif duruşu nedeniyle önemli ölçüde değer kaybetti. Federal Rezerv, ABD’de enflasyonla mücadeleden sorumlu kurum konumunda. Federal Rezerv, yüksek enflasyonla mücadele etmek için niceliksel sıkılaştırmaya ve faiz artırımlarına başvuruyor.

Geleneksel olarak güvercin bir duruş sergileyen bazı Fed üyeleri bile enflasyonla mücadele şahin duruşlar sergiledi. Bu durum,  kripto para piyasasında endişe yarattı. Fed başkanı Jerome Powell, Jackson Hole konuşmasında ABD’lilere ve işletmelere riskin devam ettiğini ve durumun daha da kötüye gidebileceğini ima etti. Bitcoin, bu açıklamalar sonrası büyük darbe aldı. Birçok uzman, 100 baz puanlık bir faiz artırımının kaçınılmaz olduğundan korkmaya başladı. Bunun ışığında, Atlanta Fed başkanı Bostic’in yorumları kripto piyasasında olumlu karşılandı. Yönetici, azalan enflasyonunun, 75 baz puanlık faiz artışının tekrar gündeme getirebileceğini ortaya koyuyor. Başkan, mevcut verilerin tünelin sonundaki ışığın habercisi olabileceğini iddia etti.

Bu Tarihlere Dikkat!

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi, beklentilerin altında kaldı. Bu, enflasyonun düştüğünün ilk işaretiydi. Kişisel Tüketim Harcamaları da enflasyonun düştüğünü destekledi. Kripto paralar, her iki açıklamanın ardından güçlü bir şekilde yükseldi. Bir sonraki enflasyon verileri de beklentinin altında gelirse, 50 baz puanlık bir artış düşünülebilir. Federal Rezerv, FOMC toplantılarında faiz artırımlarına karar veriyor.

Bir sonraki FOMC toplantısı 20-21 Eylül’de yapılacak. CME FedWatch metriği, 75 baz puanlık artış için %72.5 ve 50 baz puanlık artış için %27.5 olasılık gösteriyor. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeniden ivme kazanması için Fed faiz kararının değişmesi gerekiyor.

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