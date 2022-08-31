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Coinbase, ABD’nin en fazla tanınan ve popüler kripto para borsasıdır. Bu sebepten altcoin listelemelerini titizlikle yapıyor. ABD borsalarında işlem görüyor olmasının da bu titizliğinde payı var. Bundan dolayı ilk 25’te de olsa herhangi bir altcoini listelemek zorunda değil. Örneğin XRP devam eden menkul kıymet davası nedeniyle delist edildi ve en büyüklerden olmasına rağmen borsada işleme açılmıyor.

Near Protocol (NEAR)

Yakın zamanda NEAR için verdiğimiz 4,3 dolar hedefi listeleme haberiyle geldi. Altcoin yazı hazırlandığı sırada 4,44 dolardan alıcı buluyor ve 4,7 doları hedefleyebilir. NEAR fiyatı son 24 saatte %8,61 oranında arttı. Coinbase, popüler Ethereum rakibini platformda yarın (1 Eylül Perşembe) Türkiye saatiyle 19:00’da listeleyecek.

Haberin ardından NEAR fiyatı 4,57 dolara kadar tırmandı.

Coinbase borsası tarafından listelenecek olan NEAR son 30 günde 3,7 dolar ile 6,08 dolar arasında hareket etti. Özellikle ekosistemindeki stablecoin’in sürekli yaşadığı sorunlar NEAR fiyatını da aşağıya çekti. USDN isimli stablecoin TerraUSD yıkımının ardından dolara sabitliğinden fazlasıyla düştü. Bugün bile 0,97 dolar seviyesinde bulunuyor ve stabil olması gereken fiyat grafiği dalgalı seyrediyor. Daha sonra gelen ve protokolde trilyonlarca USDN basılmasını sağlayan zafiyetin olumsuz etkisi de unutulmamalıdır.

Near Protocol (NEAR) Fiyatı

Coinbase tarafından yapılan duyurunun ardından NEAR için kısa vadede bahsedilen 3 dolara düşüş ihtimali şimdilik ortadan kalktı. Popüler Ethereum rakibi altcoin 4,3 dolar üzerinde tutunabildiği sürece ilk hedef 4,7 ve orta vadede 7 dolar seviyeleri olacaktır. Kripto para piyasalarındaki genel düşüşten fazlasıyla etkilenen NEAR önemli ölçüde eridi. 16 Ocak 2022 tarihinde 20 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan kripto para bugün zirvenin %78 aşağısında bulunuyor.

Yatırımcıların listeleme haberiyle gelen yükselişe karşı temkinli olmaları gerekir. Popüler bir borsada listeleneceği duyurulan altcoinler ayı piyasalarında bile olsa %10’u aşan yükselişler görebilir. Ancak listeleme sırasında genellikle fiyatları düşmeye başlar. Bu durum daha düşük seviyelerden alım yaparak fırsatı değerlendiren yatırımcıların kar satışlarıyla olur.