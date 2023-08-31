Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 27.000 doların altına geriledi. Kripto kralı kritik bölgeyi kaybetmek üzere. 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altına inen BTC fiyatı, ilerleyen saatlerde hızlı bir toparlanma olmazsa altcoinlerde büyük satışları tetikleyebilir. Fakat bu ortamda popüler bir analist ETH rallisine işaret ediyor.

Ethereum (ETH) Uzman Tahmini

Dave the Wave takma adıyla tanınan popüler analist yıllardır büyük fiyat hareketleri konusunda uyarılar yayınlıyor. En son 2021 yılındaki büyük çöküşü doğru tahmin etmiş ve yatırımcıları uyardıktan sonra haklılığın ispat etmişti. Analistin X platformundan paylaştığı gönderide ETH yükselişine atıf vardı.

“ETH/USD grafiği haftalıkta yeşile döndü”.

Analist bunu söylediğinde ETH fiyatı 1.700 doların üzerindeydi. Ancak yazı hazırlandığı sırada fiyat 1.687 dolara geriledi. Eğer haftalık kapanış 1.700 doların üstünde olursa analistin görüşü geçerliliğini koruyabilir. Ancak BTC şimdilik 27.000 doların altında kalmaya devam ediyor.

Bitcoin (BTC) Tahmini

Dave the Wave daha sonra orta vadeli dalgalanma ve gürültüyü filtrelerken Bitcoin‘in makro yüksek ve düşük seviyelerini tahmin etmeye çalışan LGC (logaritmik büyüme eğrileri) grafiğine dikkat çekti. Grafiğine bakıldığında, Bitcoin’in 27.000 dolar seviyesindeki fiyatı alım bölgesinde görünüyor.

“Çok zeki olmaya dikkat edin. Evet, kısa vadede bir miktar fiyat konsolidasyonu olabilir ancak uzun vadeli görünüme göre BTC alım için cazip bir bölgede”.

Trader’a göre, LGC’nin alt sınırı Bitcoin’in piyasa dibi olarak geçmişte birçok kez doğru çalıştı. Ayrıca Bitcoin‘in logaritmik hareketli ortalama sapma (LMACD) göstergesinin de benzer bir tablo çizdiğini söyledi. LMACD göstergesi, bir varlığın eğilimindeki, gücündeki ve momentumundaki değişiklikleri ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.

“Aylık MACD [LMACD = logaritmik ölçek] uzun vadeli bir göstergedir. LGC [logaritmik büyüme eğrisi] ile BTC için güçlü toparlanma sinyalleri gönderiyor”.

Popüler analistin aksine bazı uzmanlar halen 24.700 dolar altında bir kırılımın yakında gerçekleşmesini bekliyor. Bitcoin fiyatı 28.850 dolar bölgesini aşmadığı sürece düşüş bekleyen analistler tahmininden vazgeçmeyecek.