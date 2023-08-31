Bulgar merkezli merkezi olmayan borç verme platformu Nexo, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) vatandaşları için kripto destekli bir banka ve kredi Mastercard’ı tanıttı. Nexo Card ile kullanıcılar kripto varlıklarını Amerikan doları, Euro ve İngiliz sterlini’ne dönüştürerek kullanabilecek. Nexo ayrıca birçok fırsat sunarken bu hizmetini 30 ülke vatandaşlarına sundu.

Varlıkların Ledger Tarafından Sigortalandığını İddia Ediliyor

31 Ağustos’ta yapılan duyuruya göre Nexo Card kullanıcıların Euro, ABD doları ve İngiliz sterlini fiat para birimlerini dünya çapında 100 milyondan fazla yatırımcı terminalinde banka işlemleri yoluyla harcamalarına olanak tanıyacak. Ayrıca kullanıcılara özel bakiyede bulunan varlıklara yıllık %9’a kadar faiz ödeneceği bildirildi.

Bu arada, Nexo Card‘ın kredi işlemleri Bitcoin gibi büyük kripto para birimlerini teminat olarak kullanarak %2’ye varan nakit iadesi ve kullanılan kredi limitlerinde yıllık %16 faiz oranları sunacak. Hem banka hem de kredi işlemleri terminallerde kullanıldığında kullanıcıların kripto parasını doğrudan itibari paraya dönüştürüyor. Nexo, saklanan varlıkların Ledger ve Bakkt tarafından sigortalandığını iddia ediyor.

Nexo, Kara Para Aklama Suçuyla Karşılaşmıştı

Firma ayrıca yeni Nexo Card’ın aylık veya işlem ücreti olmadığını ayda 20.000 Euro’ya (21.700 dolar) kadar döviz ücreti olmadığını ve aylık ATM para çekme işlemlerinde 10.000 Euro (10.800 dolar) limiti olduğunu söylüyor. Kullanıcılara “Müşterini Tanı” adlı doğrulama kontrollerini geçtikten sonra bir sanal kart ve bir fiziksel kart verilecek ve her ikisi de Apple Pay ve Google Pay’e bağlanabilecek. Kart yalnızca 30 ülkeden oluşan Avrupa Birliği vatandaşları tarafından kullanılabilecek.

Bu yılın başlarında Nexo’nun Sofya’daki şirket ofisleri Rusya’ya yönelik yaptırımları ve Kara Para Aklamayı Önleme yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Bulgar polisi tarafından basılmıştı. Firma, Bulgar hükümetine olayla ilgili tazminat davası açmayı planladığını söyledi. Yerel hükümetle yaşanan sorunlar nedeniyle Nexo Bulgaristan’da yaşayan vatandaşlara hizmet vermiyor.