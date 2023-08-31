Bazı sektör gözlemcilerine göre Bitcoin gibi kripto varlıklar şimdiye kadarki en uzun ayı piyasasında değil ve hatta bir ayı piyasasında bile değiller. Michaël van de Poppe’nin Bitcoin’in en uzun ayı piyasası döneminde olduğu fikrini ortaya atmasıyla başlayan tartışmalara birçok ünlü isimden yorum geldi.

Ayı Piyasası Terimi Değişkenlik Gösterebilir

MN Trading’in kurucusu Michaël van de Poppe 27 Ağustos’ta X’te yayınladığı bir gönderide Bitcoin’in şu anda tarihteki en uzun ayı piyasasında olduğunu iddia etti.

“Şu anda Bitcoin’in fiyatı Kasım 21’deki zirve değerinin yakınında bile değil. %50’den fazla düşüşte ve 490 günlük bir ayı piyasasında.”

Van de Poppe’nin açıklaması X kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve bu yazı yazıldığı sırada 1,3 milyon görüntülenme ve yaklaşık bin yeniden paylaşım topladı. Ancak bazı kripto meraklıları Van de Poppe’nin verdiği bilgilerin doğru olmadığından emin. Kriptodaki mevcut ayı piyasasının uzunluğunu belirlemek için bu terimin farklı yorumları olduğunu anlamak gerekir.

Quantum Economics’in kurucusu Mati Greenspan verdiği bir demeçte, boğa ve ayı piyasası terimleri tamamen özneldir. Fiyatın geçmişte hareket ettiği ya da fiyatın gelecekte belirli bir yönde hareket etmesinin beklendiği anlamına gelebilir dedi ve ekledi:

“Belirsizlik, analistlerin sonsuza dek anlamsız tartışmalar yapmaları için sonsuz fırsatlar yaratıyor.”

Analist Allen Scott’a göre mevcut piyasa durumu yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi kırılana kadar çok yıllı bir ayı piyasası olarak görülebilir. Böyle bir bakış açısı Bitcoin’in 10 Kasım 2021’de 69.000 dolara yakın tarihi zirvesine ulaşmasından bu yana yani 659 gündür ayı piyasasında olduğunu gösteriyor. Bu süre Van de Poppe’nin bahsettiği süreden bile daha uzun ancak yine de böyle bir yaklaşıma dayanan en uzun ayı piyasası değil.

Tarihi verilere bakacak olursak Bitcoin bir keresinde Kasım 2013 ile Ocak 2017 arasında 37 ay yani yaklaşık 1.125 gün boyunca fiyatını önceki en yüksek seviyelerinin altında görmüştü. Üç yılı aşkın bir süre boyunca Bitcoin’in fiyatı 2013’te ATH seviyesine ulaştıktan sonra 1.000 doları geri alamadı.

Aralık 2017’de ilk kez 20.000 dolara ulaştıktan sonra Bitcoin Aralık 2020’ye kadar ya da 1.095 gün boyunca fiyat seviyesinin gerisinde kaldı. Peki bu Bitcoin’in bu dönemde bir ayı piyasasında olduğu anlamına mı geliyor? Grafiklere bakıldığında, Bitcoin’in aslında tüm zamanların zirvesi olan 68.000 dolara ulaşma yörüngesinde olduğu söylenebilir.

Bitcoin Ayı Piyasasında Değil

Bir başka yoruma göre, Bitcoin şu anda bir ayı piyasasında olmayabilir. Bazı klasik tanımlara göre ayı piyasası, bir piyasa endeksinin ya da varlığın son zamanlardaki en yüksek seviyesinden %20 ya da daha fazla düşüş göstermesi durumunda söz konusu olur.

CoinGecko’nun verilerine göre Bitcoin’in en son en yüksek seviyesi Temmuz 2023’ün ortalarında 31.400 dolar civarında gerçekleşti. Mevcut fiyatlarla Bitcoin bu seviyenin yaklaşık %13 altında bulunuyor ve dahası kripto para birimi geçtiğimiz yıl %34 artış gösterdi. Jan3 CEO’su Samson Mow ise bu konuda hakkında şu sözleri söyledi:

“Yeterince uzaklaştırırsanız Bitcoin sadece büyük bir yeşil mum ve 2019’dan beri sürekli bir boğa piyasasında. Sanırım kısa zaman dilimlerine odaklananlar bir ayı piyasası yaşıyor olabilir.”

Bitcoin savunucusu ayrıca yüksek enflasyon, satın alma gücü kaybı, artan borç ve El Salvador gibi ulus devletler tarafından benimsenme gibi katkıda bulunan faktörlerin ortasında mevcut piyasa durumunu aslında yükseliş olarak gördüğünü ima etti. Mow’un kendi ayı piyasası tanımı da var:

“Ayı piyasası, yüksek zaman tercihli kripto yatırımcılarının periyodik olarak yaşadığı şeydir.”

Quantum Economics’ten Greenspan, Bitcoin’in hiçbir zaman ayı piyasasında bile bulunmadığını savunarak Mow’un sözlerini destekledi. Greenspan tezini bu sözlerle savundu: