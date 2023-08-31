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  •   Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararlarını Açıklıyor!

Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararlarını Açıklıyor!

Özet

  • SEC, WisdomTree Spot Bitcoin ETF kararını erteledi.
  • Invesco ve Valkyrie kararları da ertelendi.
  • SEC toplam 7 başvuru için birkaç dakika içinde erteleme kararı açıklayacak gibi görünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
22:28
31 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları SEC’in ETF kararının en geç yarın gün bitene kadar açıklanmasını bekliyordu. Kararlar geliyor. Son tarihlerden önce kararlarını açıklamaya başlayan SEC tam olarak bekleneni yapıyor. İlerleyen dakikalarda daha fazla kararın duyurulması muhtemel.

İçerik Rehberi

Spot Bitcoin ETF Son Dakika

Salı günkü Grayscale mağlubiyetinin ardından SEC tek tek ETF kararlarını açıklamaya başladı. Kurum WisdomTree Spot Bitcoin ETF kararını erteledi. Aradan geçen birkaç dakika sonra Invesco başvurusu için de erteleme kararı alındı. 4 Eylül tarihine kadar kararı açıklanması beklenen 5 başvuru daha var. Bu 5 başvurundan biri Fidelity diğeri BlackRock’a ait.

İki erteleme kararı daha alma hakkı olan SEC önümüzdeki yılın Mart ayında son karar tarihleri dolacağı için artık kabul veya ret açıklaması yapmak zorunda.

Yukarıdaki grafikte ikinci, üçüncü ve son karar tarihlerinin ETF’ler özelinde detaylarını görüyorsunuz. Birkaç dakika içinde tüm başvurular için erteleme kararının ilan edilmesi muhtemel. BTC şimdilik 26.190 dolar seviyesinde alıcı bulmaya devam ediyor. Birkaç saat önce başlayan düşüş kurumsalların ETF için erteleme beklentisinden besleniyordu.

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