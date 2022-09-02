Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!

Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!

Kıdemli analistten yatırımcılara önemli uyarı! Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinde bu sebepten dolayı volatilite yaşanabilir!
23:30
2 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında analizleriyle sıkça gündeme gelen kıdemli analist, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve bazı altcoinlerin kısa vadede önemli bir büyüme belirtisi gösterdiğini ileri sürdü.

“Bitcoin’de Volatilite Yaşanabilir”

Kıdemli kripto para analisti Justin Bennett Twitter üzerinden 107.300 takipçisine, mülk sahipleri, özel ev çalışanları, ücretsiz gönüllüler, çiftlik çalışanları ve tüzel kişiliği olmayan serbest meslek sahipleri hariç ABD ekonomisinin gücünün önemli bir ölçüsü olan tarım dışı istihdam verileri nedeniyle bugün içerisinde piyasalarda yüksek bir volatilite beklediğini öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin, Ethereum ve genel piyasada bazı pozitif veriler ön plana çıkıyor. Ancak Cuma gününün tarım dışı istihdam verilerinin açıklandığı gün olduğunu unutmayın, bu nedenle gün içerisinde piyasalarda volatilite yaşanabilir.

Bununla birlikte uzman analist geçtiğimiz gün kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin’de küçük çaplı bir hareket yaşanacağını belirtmişti. Açıklamalarının ardından Bitcoin’in fiyatı gün içerisinde 20.294 dolar seviyesine yükselmesi ile analistin yükseliş varsayımı doğrulandı. Yükselişin tahminini daha öncesinden tahmin eden Justin Bennet bugün, kripto para biriminde yaşanan artışın devam edeceğini ima ettiği yeni bir tweet paylaştı. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Günaydın ailem. Bitcoin’in fiyat hareketi 21.400 dolar seviyelerine kadar artış sağlayabilir.

S&P 500 Verileri

Bunlara ek olarak uzman isim Justin Bennett, halka açık 500 ABD merkezli şirketi takip eden bir borsa endeksi olan S&P 500’ü ele aldı. Analist, S&P 500’ün mevcut hareketlerinin Bitcoin, Ethereum  ve diğer kripto para projeleri için kısa vade de bir başarı getirebileceğini öne sürdü. Uzman isim S&P 500 hakkında şu ifadelere yer verdi:

S&P 500 güzel bir performans sergiliyor. Ancak buradan 4.100 seviyelerinde bulunan direnç bölgesine geri dönebilir, varsayım gerçekleşirse bu durum kısa vadede kripto para birimlerinin daha yüksek seviyelere ulaşmasını sağlayabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Çarpıcı Bitcoin (BTC) Değerlendirmesi: Eylül Ayına Dikkat!
Çarpıcı Bitcoin (BTC) Değerlendirmesi: Eylül Ayına Dikkat!
Plan B’den Bitcoin Yorumu: “Sonsuza Kadar Devam Etmeyecek!”
Plan B’den Bitcoin Yorumu: “Sonsuza Kadar Devam Etmeyecek!”
Dikkat! Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Hareketine Yön Verecek Seviyeler!
Dikkat! Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Hareketine Yön Verecek Seviyeler!
Shiba Inu İlk Yükselişe Geçecek Coinlerden Mi? İşte Yorumlar!
Shiba Inu İlk Yükselişe Geçecek Coinlerden Mi? İşte Yorumlar!
FIFA’dan Altcoin’in Yatırımcılarına Dünya Kupası Sürprizi!
FIFA’dan Altcoin’in Yatırımcılarına Dünya Kupası Sürprizi!
Bitcoin Balinaları Fiyatı Nereye Götürmek İstiyor! İşte Detaylar!
Bitcoin Balinaları Fiyatı Nereye Götürmek İstiyor! İşte Detaylar!
Altcoin’in Merakla Beklenen Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Altcoin’in Merakla Beklenen Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Binance Duyurdu: 2 Altcoin için Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınıyor!
Binance Duyurdu: 2 Altcoin için Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022