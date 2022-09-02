Kıdemli analistten yatırımcılara önemli uyarı! Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinde bu sebepten dolayı volatilite yaşanabilir!

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Kripto para piyasalarında analizleriyle sıkça gündeme gelen kıdemli analist, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve bazı altcoinlerin kısa vadede önemli bir büyüme belirtisi gösterdiğini ileri sürdü.

“Bitcoin’de Volatilite Yaşanabilir”

Kıdemli kripto para analisti Justin Bennett Twitter üzerinden 107.300 takipçisine, mülk sahipleri, özel ev çalışanları, ücretsiz gönüllüler, çiftlik çalışanları ve tüzel kişiliği olmayan serbest meslek sahipleri hariç ABD ekonomisinin gücünün önemli bir ölçüsü olan tarım dışı istihdam verileri nedeniyle bugün içerisinde piyasalarda yüksek bir volatilite beklediğini öne sürdü. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin, Ethereum ve genel piyasada bazı pozitif veriler ön plana çıkıyor. Ancak Cuma gününün tarım dışı istihdam verilerinin açıklandığı gün olduğunu unutmayın, bu nedenle gün içerisinde piyasalarda volatilite yaşanabilir.

Bununla birlikte uzman analist geçtiğimiz gün kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin’de küçük çaplı bir hareket yaşanacağını belirtmişti. Açıklamalarının ardından Bitcoin’in fiyatı gün içerisinde 20.294 dolar seviyesine yükselmesi ile analistin yükseliş varsayımı doğrulandı. Yükselişin tahminini daha öncesinden tahmin eden Justin Bennet bugün, kripto para biriminde yaşanan artışın devam edeceğini ima ettiği yeni bir tweet paylaştı. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Günaydın ailem. Bitcoin’in fiyat hareketi 21.400 dolar seviyelerine kadar artış sağlayabilir.

S&P 500 Verileri

Bunlara ek olarak uzman isim Justin Bennett, halka açık 500 ABD merkezli şirketi takip eden bir borsa endeksi olan S&P 500’ü ele aldı. Analist, S&P 500’ün mevcut hareketlerinin Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para projeleri için kısa vade de bir başarı getirebileceğini öne sürdü. Uzman isim S&P 500 hakkında şu ifadelere yer verdi: