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  •   2013 Yılında 100 Dolar XRP Alan Bir Kişinin Şu Anda Kaç Doları Oldu? İşte Merak Edilen Sorunun Cevabı!

2013 Yılında 100 Dolar XRP Alan Bir Kişinin Şu Anda Kaç Doları Oldu? İşte Merak Edilen Sorunun Cevabı!

Özet

  • XRP 10 yılda elde ettiği %9.200 ROI ile dikkat çekti.
  • XRP, 0,005 dolarlık fiyattan 0,52 dolara yükseldi.
  • XRP, belirsizlik ve piyasa gerilemesiyle mücadele etmeye devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:00
31 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca finans dünyası, kripto para birimleri alanında tanık olunan kayda değer fiyat artışlarının büyüsüne kapıldı. Bu kripto varlıklar arasında XRP (XRP), piyasa değerine göre beşinci en büyük kripto para birimi olarak yerini sağlamlaştırmak için önemli bir değer artışı yaşayarak en dikkat çekici performans gösterenlerden biri olarak öne çıktı. Önümüzdeki analizde, on yıl önce XRP’ye yapılan 100 dolarlık bir yatırımdan kaynaklanan yatırım getirisini (ROI) keşfetmek için bir inceleme yapacağız.

100 Dolarlık XRP Kaç Dolar Olurdu?

XRP, Haziran 2012’de kripto sahnesine sadece bir sentlik ilk lansman fiyatıyla çıktı. Bununla birlikte, bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde, Ağustos 2013’e kadar değeri şaşırtıcı bir artış yaşadı ve mütevazı başlangıcından ilk fiyatının 100 katından fazlasına yükseldi. XRP’nin tanesi yaklaşık 0,005 dolardan işlem gördüğü Ağustos 2013’ün sonundan bugüne, 31 Ağustos 2023’e kadar, kripto para birimi %10.300’lük şaşırtıcı bir fiyat artışına tanık oldu.

CoinStats verilerine göre bu, on yıl önce XRP’ye yapılan 100 dolarlık bir yatırımın bugün 9.300 doların üzerinde bir değere sahip olacağı ve yaklaşık %9.200’lük bir yatırım getirisini temsil edeceği anlamına geliyor.

XRP Fiyat Analizi

Yazının hazırlandığı sırada XRP, son 24 saatte yaklaşık %1 düşüşle 0,52 dolardan işlem görüyordu. Geçtiğimiz hafta boyunca kripto token sadece %0,2 değer kazanırken, Ripple‘ın SEC’e karşı yürüttüğü yasal mücadeleyi çevreleyen belirsizliğin artması ve daha geniş bir piyasa gerilemesi nedeniyle aylık grafikte %25’in üzerinde değer kaybetti.

Bu, XRP’nin geçen ay menkul kıymetler düzenleyicisine karşı mahkemede kazandığı kısmi zaferden elde ettiği kazanımların neredeyse tamamını kaybettiği anlamına geliyor. Yine de, kripto varlığın yılbaşından bugüne kadarki kazançları %50’nin üzerinde güçlü kalmaya devam ediyor.

Gelecekteki fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bir ekip, 31 Ağustos’ta PricePredictions.com’da makine öğrenimi fiyat tahmin algoritmasını kullanmıştı.  Araç, XRP’nin 30 Eylül 2023’te 0,52 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor ve mevcut fiyatına kıyasla neredeyse kayda değer bir değişiklik olmayacağına işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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