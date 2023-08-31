Piyasanın Ağustos ayındaki düşüş yönünden soğuması nedeniyle yükseliş heyecanı bir kez daha ön plana çıkıyor. Özellikle MATIC token’ı büyük bir yükseliş eğilimi kaydetti ancak bu önemli bir yükselişin habercisi mi?

MATIC’de Düşüş Tamamlandı Mı?

MATIC, Ağustos ayını genel olarak düşüş eğilimi gösteren bir ayın ardından yükseliş hissiyatının geri dönüşüyle ​​tamamladı. Bu durum altcoin’in son üç günde agresif bir şekilde dört haftanın en yüksek seviyesine çıkan ağırlıklı duyarlılık metriğinden görülebilir. Yatırımcıların yükseliş beklentilerine yöneldiğini doğruladı.

Ağırlıklı duyarlılık artışına ek olarak MATIC’in zincir üstü hacmi de aynı dönemde önemli ölçüde arttı. Bu bulgular zincir içi aktivitede önemli bir artış olduğunu gösterdi. MATIC’in yakın zamanda dibe vurduğu ve dip seviyesinden hafifçe geri döndüğü göz önüne alındığında, zamanlama durumu daha da ilginç kılabilir.

MATIC’de Olası Fiyat Hareketleri!

MATIC, 29 Ağustos Salı günkü işlem sırasında Ağustos ayının en düşük seviyelerinden %18 artış göstererek 0,63 dolara yükseldi. O zamandan beri hafifçe geri çekildi ve yazı kaleme alındığında 0,57 dolar seviyesinden işlem görüyor. MATIC’in son zamanlardaki yükselişi aşırı satış bölgesinden sıçramasına olanak sağladı. Token’ın aşırı satıldığı son sefer Haziran ortasındaydı. Boğalar kontrolü ele geçirdi ve %50’nin üzerinde bir yükseliş elde etmeyi başardı. Ek olarak devam eden fiyat hareketi tarihin tekerrür ettiğini göstermiş olabilir. Ayrıca Polygon, Ethereum ağına olan bağlılığını aktif olarak güçlendirmeye çalışabilir.

Bu gelişmenin ana hedeflerinden biri, Ethereum ağındaki mevduat getirilerini kolaylaştırmak olabilir. Ayrıca Polygon’un kullanıcılar arasındaki çekiciliğini korumasını sağlayabilir. Faydanın MATIC’in fiyat hareketi üzerinde mutlaka büyük bir etkisi olmayabilir. MATIC’in arz dağıtım metriğine göre son dönemde bir miktar birikim yaşandı. Özellikle son 24 saatte 1 milyon ile 100 milyon arası MATIC kripto para tutan balinalardan. Ayrıca 100 milyon ile 1 milyar MATIC arasındaki adresler de satış baskısını hafifletti.