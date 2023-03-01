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Dev Banka Polygon (MATIC) ile Airdrop Duyurdu!

Polygon daha önce duyurmuştu şimdi airdrop müjdesi geldi. İşte detaylar.
20:20
1 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Latin Amerika’daki en büyük fintech bankası Nubank önemli bir adım attı. Polygon (MATIC) bu süreçte ciddi görev üstleniyor. Kripto paraların cazibesi geleneksel finans şirketlerini de cezbediyor. Bunun son örneğin Nubank oldu.

Polygon (MATIC) ve Nubank

Dijital banka Nubank müşteriler için bir sadakat programı gibi çalışan bir tür ücretsiz kripto para birimi olan Nucoin’i piyasaya sürdü. Proje Polygon ağında başlatılacak. Şirket, Bitcoin Portal’a 100 milyar Nucoin yaratılacağını ve bunun yaklaşık yüzde 80’inin son kullanıcılara (hem Nubank hem de gelecekte protokole katılan diğer şirketler) gideceğini söyledi. Buna ek olarak, Nucoin işlemleri Nubank uygulaması içinde, şu anda Nubank Cripto’da yürürlükte olan kripto para alım satımına benzer bir işlemle gerçekleşecek. Yani, ikincil bir piyasa olmayacak ve birimleri özel bir cüzdana çekmek mümkün olmayacaktır.

Proje zaten geçen yıl duyurulmuştu, ancak şimdi, bir basın açıklamasına göre, program şirketin Brezilya’daki yaklaşık 70 milyon müşterisinin bir kısmına sunulmaya başlanacak.

Nucoin

Şirkete göre, müşteriler programda seviye atlamak ve daha fazla avantajın (daha fazla Nucoin ve/veya ödüller için yarışmak üzere bilet almak gibi) kilidini açmak için Nucoin’lerini dondurma veya Nucoin’lerini diğer müşterilerle nakit olarak değiştirme seçeneğine sahip olacaklar. Zamanla, Nucoin’lerini donduran müşteriler hem Nubank platformu içinde hem de sadakat ağına katılması beklenen harici ortaklarla daha fazla avantaja sahip olacaklar.

  • İlk airdrop alma: Müşteriler, Nubank ile olan önceki geçmişlerini göz önünde bulundurarak ücretsiz Nucoin kazanabilirler.
  • Çekiliş: İlk altı ay içinde her müşteri, 1 milyon sterline varan ödüller için yarışmak üzere 50 adede kadar çekiliş biletinin kilidini açabilir.
  • Nucoin’de nakit para iadesi: Müşteri, uygulamada bulunan Nubank Cripto deneyiminde mevcut olan herhangi bir kripto para biriminin satın alınmasına ek olarak, Nubank’ın banka ve / veya kredi kartlarıyla harcanan her gerçek için sabit miktarda Nucoin alacaktır.
  • Aktif topluluk: En ilgili müşteriler için, Nucoin protokolünün ve ürününün geleceği hakkında öneri ve geri bildirim sağlamak mümkün olacaktır.

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