Bitcoin fiyatı, kripto para yatırımcıları ETF ertelemeleri beklediği için 31 Ağustos tarihinde düşmeye başladı. SEC kısa süre sonra 3 başvuru için erteleme kararı açıkladı. Makro cephede işler halen yolunda gitmiyor ve ABD hisse senedi piyasalarının performansı bize bunu gösteriyor.

Bitcoin Grafik Yorum

Kripto para piyasaları Eylül ayına beklendiği üzere güzel başlamadı. İşin kötü yanı 2023 Eylül için tarihsel veriler yaklaşık %6 düşüş bekliyor ve fiyat zaten ay başlamadan kritik 27.500 doların altına düştü. Endişe verici olan şey birçok uzmanın dillendirdiği 23.500 ve 22.000 dolar testlerin Eylül ayı içinde gerçekleşme ihtimalidir. Birçok kripto para 600-800 günlük azalan direnç çizgilerinin altında ve aşırı satış baskısını fazlasıyla hissediyorlar. Eğer BTC daha büyük kayıplar yaşarsa bu altcoinleri geri kalanı için yeni ATL seviyelerine düşüş anlamına gelecek.

BTC fiyatı haftalık grafikte ikili tepenin hedefi 22.000 dolarda. 12 Haziran seviyelerine dönen Bitcoin eğer 25.100 doları kaybederse hedefine koşacak. Diğer taraftan böyle bir test yeniden düşüş trendine döndüğümüz anlamına gelir ki bu oldukça riskli. Son haftalık mumda gördüğümüz şey yükselişlerin satış fırsatı olarak görüldüğüdür. Bu da kötü senaryonun çoğunluk tarafından benimsenmiş olabileceğine işaret ediyor.

Shiba, XRP ve Dogecoin Yorum

Nisan ve Ağustos zirvelerinin ardından haftalık grafikte düşüşler dikkat çekici. Muhtemelen BTC için olumsuz senaryo gerçekleşirken Shiba Coin yatırımcıları da 0,00000647 dolara düşüş görecek. Bu seviye oldukça kritik ve altında kapanışlarda 0,0000055 dolara düşüş yaşanabilir. Onun da altında Shiba Coin 2021 Mayıs ayından bu yana gördüğü en düşük fiyatlara koşmaya başlayacak.

13 Temmuz zaferiyle XRP Coin 2023 Nisan zirvesine ulaşmıştı. Fakat yeterli olmadı, SEC’in temyiz niyeti ve genel piyasa düşüş onu aşağı çekti. Önümüzdeki günlerde SEC’in temyiz talebiyle alakalı ikinci daire uygun olup olmayacağına karar verecek. Eğer temyiz uygun görülürse kararın bozulması için düzenleyici kurum mücadele verecek. Ancak temyiz kabul edilmezse bu senaryoda popüler altcoin pozitif ayrışabilir. İyimser senaryoda hedef 1 dolar ancak düşüşte 0,42 ve 0,38 bölgesi muhtemel.

Son olarak Dogecoin (DOGE)’e göz atalım. Meme coin kralı muzip milyarder tarafından unutuldu. X ödemeler hizmetinde kriptoya yer olmadığı kesinleşti. Topluluk beğeni butonuna DOGE emojisi gelmesine bile razıydı ancak Musk anime karakterlerini tercih etti. Piyasa düşerken DOGE fiyatının yükselmesi için nedeni yok.

Fiyat 0,055 dolara kadar düşebilir. 0,095 dolar altı kapanışlarda düşüş senaryosu devam edecek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.