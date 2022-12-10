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Shiba ve DOGE, her ne kadar hala bir kesim tarafından güvenilmez olarak görülseler de piyasada kendilerine yer edinmiş durumdalar. Shiba ve Dogecoin hala bir meme token oldukları için ve hala bir nebze de olsun spekülasyonlar tarafından yönelendirildikleri için tedirginlikleri anlamak zor değil. Peki, Shiba coin gelecek vaat ediyor mu ve Dogecoin yorumları ne yönde?

Shiba Güncel Durum

5 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 14. coin konumunda yer alan Shiba Inu (SHIB), yazının kaleme alındığı sırada 0,00000923 dolardan işlem görüyor. 4 saatlik grafiklere bakıldığında Shiba’nın 0,000010 dolar ile bir tepe oluşturduğu ve sonrasında yeniden geri çekilme yaşadığı görülüyor. 0,0000081 dolar ise Shiba için bir dip olarak işlem görüyor.

Analistlere göre SHIB’in yükselişe geçebilmesi için öncelikle genel kripto para piyasasında bir toparlanma görülmesi gerekiyor. Nitekim son zamanlarda SHIB, Bitcoin ve diğer altcoin’ler ile birlikte hareket ediyor.

Buna ek olarak analistlere göre hala Shiba net bir gelecek vadeden altcoin sınıfında yer almıyor. Çünkü uzman isimler Shiba bir meme token olduğu için her an fiyatında büyük bir düşüş yaşanma potansiyeli olduğunu ifade ediyor. Ancak bunun yanında riskli bir yatırım olarak Shiba’nın ani yükselişler yaşama potansiyeli de bulunuyor.

Eğer Shiba, planladığı gibi Shibarium ve Shibverse’ü başarılı bir şekilde sunabilirse bu durumun SHIB fiyatına yansıyabileceği düşünülüyor. Buna ek olarak meydana gelecek en ufak bir olumsuz gelişme meme token’ın fiyatını aşağı çekebilir.

Dogecoin Grafikleri

Yazının yayına alındığı sırada 0,09636 dolardan işlem gören DOGE, 12,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile 8. en büyük coin konumunda kendisine yer buluyor. Son günlerde stabil ilerleyen meme token’ın bir ay önceki fiyatının yaklaşık olarak %16,5 üzerinde işlem görüyor olması ise dikkatleri çekiyor.

4 saatlik grafikler değerlendirildiğinde DOGE için 0,1119 doların tepe ve 0,0713 doların dip seviye olduğu görülüyor. Analistlere göre tıpkı Shiba gibi DOGE de şu anda genel kripto para piyasası ile birlikte hareket ediyor.

Bunlara ek olarak Dogecoin’in olası Twitter entegrasyonu hala fiyatı etkilemeye devam ediyor. Uzman isimler DOGE’nin Twitter’a entegre edilmesi halinde büyük bir artış gelebileceğini ifade ediyor. Ancak yine de bu yönde net bir açıklama olmadığını belirtmekte fayda var.