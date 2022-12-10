Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Shiba Coin Geleceği ve Dogecoin (DOGE) Yorumları

16:07
10 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba ve DOGE, her ne kadar hala bir kesim tarafından güvenilmez olarak görülseler de piyasada kendilerine yer edinmiş durumdalar. Shiba ve Dogecoin hala bir meme token oldukları için ve hala bir nebze de olsun spekülasyonlar tarafından yönelendirildikleri için tedirginlikleri anlamak zor değil. Peki, Shiba coin gelecek vaat ediyor mu ve Dogecoin yorumları ne yönde?

Shiba Güncel Durum

5 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 14. coin konumunda yer alan Shiba Inu (SHIB), yazının kaleme alındığı sırada 0,00000923 dolardan işlem görüyor. 4 saatlik grafiklere bakıldığında Shiba’nın 0,000010 dolar ile bir tepe oluşturduğu ve sonrasında yeniden geri çekilme yaşadığı görülüyor. 0,0000081 dolar ise Shiba için bir dip olarak işlem görüyor.

Analistlere göre SHIB’in yükselişe geçebilmesi için öncelikle genel kripto para piyasasında bir toparlanma görülmesi gerekiyor. Nitekim son zamanlarda SHIB, Bitcoin ve diğer altcoin’ler ile birlikte hareket ediyor.

Buna ek olarak analistlere göre hala Shiba net bir gelecek vadeden altcoin sınıfında yer almıyor. Çünkü uzman isimler Shiba bir meme token olduğu için her an fiyatında büyük bir düşüş yaşanma potansiyeli olduğunu ifade ediyor. Ancak bunun yanında riskli bir yatırım olarak Shiba’nın ani yükselişler yaşama potansiyeli de bulunuyor.

Eğer Shiba, planladığı gibi Shibarium ve Shibverse’ü başarılı bir şekilde sunabilirse bu durumun SHIB fiyatına yansıyabileceği düşünülüyor. Buna ek olarak meydana gelecek en ufak bir olumsuz gelişme meme token’ın fiyatını aşağı çekebilir.

Dogecoin Grafikleri

Yazının yayına alındığı sırada 0,09636 dolardan işlem gören DOGE, 12,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile 8. en büyük coin konumunda kendisine yer buluyor. Son günlerde stabil ilerleyen meme token’ın bir ay önceki fiyatının yaklaşık olarak %16,5 üzerinde işlem görüyor olması ise dikkatleri çekiyor.

4 saatlik grafikler değerlendirildiğinde DOGE için 0,1119 doların tepe ve 0,0713 doların dip seviye olduğu görülüyor. Analistlere göre tıpkı Shiba gibi DOGE de şu anda genel kripto para piyasası ile birlikte hareket ediyor.

Bunlara ek olarak Dogecoin’in olası Twitter entegrasyonu hala fiyatı etkilemeye devam ediyor. Uzman isimler DOGE’nin Twitter’a entegre edilmesi halinde büyük bir artış gelebileceğini ifade ediyor. Ancak yine de bu yönde net bir açıklama olmadığını belirtmekte fayda var.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Shiba Coin İçin Korkutan Transfer! Tam 50 Milyon Dolar Değerinde Dev İşlemlerin Anlamı Ne?
Shiba Coin İçin Korkutan Transfer! Tam 50 Milyon Dolar Değerinde Dev İşlemlerin Anlamı Ne?
Dogecoin’de Kırmızı Alarm! DOGE’da Bu Seviyelere Hazır Olun!
Dogecoin’de Kırmızı Alarm! DOGE’da Bu Seviyelere Hazır Olun!
XRP’de Sıcak Gelişme: SEC Ve Ripple İlk Defa Ortak Noktada Buluştu!
XRP’de Sıcak Gelişme: SEC Ve Ripple İlk Defa Ortak Noktada Buluştu!
Türkler Bu Altcoine Bayılıyor! Fiyatı Devasa Yükseldi!
Türkler Bu Altcoine Bayılıyor! Fiyatı Devasa Yükseldi!
Fetch Coin Alınır Mı? Fetch Coin Nereden Alınır?
Fetch Coin Alınır Mı? Fetch Coin Nereden Alınır?
Yakın Markaj: Bu Altcoin Gerçek Bir Ethereum (ETH) Katili Mi? 
Yakın Markaj: Bu Altcoin Gerçek Bir Ethereum (ETH) Katili Mi? 
Kıdemli Kripto Analisti: Bitcoin Büyük Harekete Hazırlanıyor!
Kıdemli Kripto Analisti: Bitcoin Büyük Harekete Hazırlanıyor!
Sürprize Hazır Olun! İlk 10 Kripto Para Arasında!
Sürprize Hazır Olun! İlk 10 Kripto Para Arasında!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022