SHIB fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Perşembe günü spot Bitcoin ETF’lerinin onayını erteleme kararının ardından haftayı kayıplarla kapatan birçok altcoin gibi kırmızı bölgede işlem görüyor.

Piyasa değeri açısından 2. en büyük meme coin olan SHIB, 24 saat içinde %3,2 düşüşle 0,00000795 dolardan işlem görüyor. Satışlar, işlem hacminin 133 milyon dolara yükseldiğini ve piyasa değerinin 4,6 milyar dolara düştüğünü ortaya çıkardı.

SHIB Coin Kaç Dolar

Shiba Inu yatırımcıları Shibarium öncesi yükseltme rallisinden bu yana 0,000011 dolara kadar olan dirençleri aşmıştı. Bunun ardından ise yatırımcılar, çok beklenen lansman sonrası bir ralli yerine, geliştiricileri protokolü aşağı çekmeye zorlayan ölçeklenebilirlik sorunlarının neden olduğu kayıpları kabuletmek zorunda kaldı. Shiba Inu fiyatı anlık olarak 0,0000795 dolarda nefes almadan önce 0,00001 dolarlık destek seviyesini kaybetti. Bir haftalık konsolidasyonun ardından, destek bölgesi acil alıcı yoğunluk bölgesini zayıflatan başka bir darbe aldı.

Şimdi, SHIB fiyatının 0,000008 doları tekrar desteğe çevirmesi ve böylece 0,00001 doların üzerindeki kazançlar için yeni bir ivme kazanması yatırımcılar tarafından bekleniliyor. Yatırımcıların, başka bir satışın varlıklarını alt yükselen trend çizgisinin altına düşürmeyeceğine ikna oldukları sürece SHIB’de yeni uzun pozisyonlar almaya başlaması muhtemel olabilir. Düşüşlerin bu önemli seviyenin altına uzanması durumunda, yatırımcılar 0,000007 dolar ve 0,0000064 dolarlık destekleri hedefleyerek kısa pozisyonlarını artırmaya başlayabilir.

Hareketli Ortalama Yakınsaması düşüş görünümü sergilese de, bir satın alma sinyali yaklaşıyor. Bu nedenle, SHIB’i satın alma ya da satma taahhüdünde bulunmadan önce sıkıntıları çözene kadar beklemek akıllıca olabilir. Mavi renkteki MACD çizgisi kırmızı renkteki sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa en az dirençli yol 0,00001 dolara doğru ilerleyebilir.

Yatırımcılar, yükseliş trendinin geçerliliğini tespit etmek için momentum göstergesinin satın alma sinyalinin üzerinde yukarı yönde hareket ettiğinden emin olmalı. 0,00001 dolara yükselişteki önemli kilometre taşları 0,000008$’daki destek/direnç, üst noktalı trend çizgisi ve 0,000092$’daki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (mor).

Shibarium 600.000 Cüzdana Ulaştı

Shiba Inu’nun katman iki (L2) çözüm protokolü Shibarium, bu hafta başındaki ikinci çıkışından bu yana önemli kilometre taşlarına ulaşmaya devam etti. Shibarium gezginine göre, halihazırda oluşturulan cüzdanlar 600 bini aştı ve birkaç gün içinde 1 milyona ulaşması bekleniyor. Shibarium protokolü şu ana kadar ortalama 5 saniyelik blok süresiyle 705 binden fazla işlem gerçekleştirdi ve toplam blok sayısı 401.000’in üzerinde.

Shibarium’un lansmanı zorluklar arasında başlamış olsa da, geliştiriciler onu tekrar çevrimiçi hale getirmek için çok çalıştı. Ekosistemdeki token’lar tarafından desteklenen protokolün bir oyun değiştirici olması ve hatta token yakma programına katkıda bulunması bekleniyor.

Shiba Inu topluluğu, bir sonraki boğa piyasası sırasında potansiyel bir ralli için token’ların arz ve talep dinamiklerini iyileştirmek amacıyla dolaşımdaki büyük arzı azaltmaya odaklanan kripto projeleri arasında yer alıyor. Shibarium’un bu denli benimsenmesi ve ilgi görmesiyle birlikte, topluluğun SHIB’i uzun vadede elde tutmanın faydalarını görmeye başlaması an meselesi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.