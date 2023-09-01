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  •   Sıcak Gelişme: Binance CEO’sundan Yeni Açıklamalar! Hangi Altcoini Övdü?

Sıcak Gelişme: Binance CEO’sundan Yeni Açıklamalar! Hangi Altcoini Övdü?

Özet

  • Binance CEO'su CZ katıldığı AMA oturumunda Uniswap davasındaki başarıdan övgüyle bahsetti. DeFi potansiyelinin büyüklüğüne dikkat çekti.
  • CZ, Binance ve iştiraklerinin kullanıcılara karşı pozisyon aldığı iddialarını reddetti. BNB Coin için BTC satıldığı iddialarını FUD olarak tanımladı.
  • Ağustos oturumunda stablecoin kralını hedef alan CZ şimdi daha çok düzenleyici konuları gündemine aldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:15
1 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçtiğimiz ayki AMA (bana her şeyi sor) oturumunda CZ’nin hedefinde USDT vardı. Bugün yeni oturum düzenlendi. Tether’ı şeffaf olmamakla suçlayan Binance CEO’su aynı dönemde Huobi hakkındaki dedikodular da dolaşıma girdiği için peg bozuldu. Peki bu ayki AMA oturumunda Binance CEO’su gündemine neyi aldı?

Binance CEO’su Açıklamaları

Kripto para devi Binance’ın CEO’su katıldığı AMA oturumunda Uniswap davasındaki başarıdan övgüyle bahsetti. DeFi potansiyelinin büyüklüğüne dikkat çekti. Mahkemenin merkeziyetsiz finans ve akıllı sözleşmelerle alakalı açılacak davalarla ilgili örnek bir karar verdiğini söyledi.

Binance CEO’su DeFi alanındaki büyüme potansiyelinin merkezi borsaların 5-10 kat daha yukarısında olduğuna inanıyor. Ayrıca hacim kralı borsanın BNB’yi desteklemek için BTC satmasının FUD olduğunu iddia etti.

CZ, Binance ve iştiraklerinin kullanıcılara karşı pozisyon açmadığının altını çizerken bunu asla olmayacağını söyledi. ABD’nin regülasyonlar yerine yaptırımlarla endüstriyi terbiye etmeye çalıştığının altını çizen Binance CEO’su üstü kapalı şekilde şirketinin hedef alınmasına da değinmiş oldu. Hali hazırda ABD Adalet Bakanlığının şirkete dava açacağı iddiaları piyasaları baskılamaya devam ediyor.

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