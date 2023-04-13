Türk kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği üç altcoinde son durum ne? Güncel veriler neye işaret ediyor?

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Enflasyon halen Fed’in olmasını istediği seviyenin çok üzerinde ve Mayıs toplantısında 25bp faiz artışı halen bekleniyor. Ancak bugün gelen tutanaklar FOMC üyelerinin bir kısmının artık zirveye ulaşıldığına inandığını söylüyor. Genişlemeci bir para politikası genellikle riskli varlıklar için olumludur ve artık Fed’in tepe noktaya ulaşması sadece zaman meselesi. Peki popüler altcoinlerde son durum ne?

Ripple (XRP)

XRP’nin 11 Nisan mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların toparlanmayı 0,53 dolarda durdurmaya çalıştığını gösteriyor. Öte yandan davanın kararıyla alakalı yakında büyük haber bekleniyor. XRP Coin yatırımcılarının ana motivasyonu önümüzdeki haftalar içinde artık davanın sona erdiğinin ilanıdır. Fakat kısa vadede teknik göstergeler ara düzeltmelerin mümkün olabileceğini söylüyor. Özellikle Bitcoin (BTC) 30.000 doların üzerinde tutunmakta zorluk yaşıyorken.

Satıcılar, fiyatı 20 günlük EMA’nın (0,49 dolar) altına çekerek pozisyonlarını güçlendirmeye çalışacak. Eğer başarılı olurlarsa, birkaç kısa vadeli boğa pozisyonlarını kapatmak zorunda kalabilir. XRP/USDT çifti daha sonra 0,43 dolar desteğine düşebilir. Bunun yerine, fiyat 20 günlük EMA’dan toparlanırsa, boğaların düşüşleri bir satın alma fırsatı olarak görmeye devam ettiğini gösterecektir. Boğaların üstünlüğü yeniden ele geçirmek için 0,53 dolarlık direnci devirmesi gerekecek.

Avalanche (AVAX)

AVAX özellikle ülkemizde fazlasıyla popüler, fiyat yazı hazırlandığı sırada 18,22 dolarda bulunuyor. Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgenin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Fiyat hareketli ortalamaların üzerinde ve bu şimdilik AVAX Coin iyimser bir tablo çiziyor. Enflasyon verisinin ardından 19 doları aşan altcoin bu bölgeyi koruyamadı.

Kısa vadede 17,90 dolar üzerinde kalabilirse yükseliş beklentisi devam edebilir. 19 dolar ile 21,44 seviyesi arasında Bitcoin performansına bağlı olarak yeniden bir atak görebiliriz. Güçlü bir ralli için 22,6 dolar üzerinde güçlü talebe ihtiyaç var orta vade ise 30 dolar hedefleniyor. Fakat 17,9 dolar altı kapanışlar 17,26 ve 16,3 ile 15,4 dolar seviyelerine kademeli düşüş getirebilir.

CEEK Coin

Türk kripto yatırımcısı metaverse heyecanıyla CEEK Coin’e yoğun ilgi gösterdi. Fakat aradığını bulabilmiş değil. CEEK fiyatı son 12 ayda %79 ve son beş yılda %34 düştü. 2023 rallisi öncesinde 0,07 dolarda dip yapan fiyat 0,14 dolara kadar toparlansa da Bitcoin fiyatındaki artışa rağmen kazanımlarının büyük kısmını iade etti.

Şimdilik 0,0885 dolar üstü kapanışlar görmediğimiz sürece 0,084 dolar desteğine düşüş muhtemel görünüyor.