2026’nın İlk Bitcoin Analizi

Özet

  • CryptoCon: 16.500 dolar ile 124 bin arasında Bitcoin harika bir yolculuk yaptı. 2026'da sert düşüş göreceğiz.
  • Altcoin Sherpa: Bazı insanlar BTC için Nisan 2022'de olacağımızı düşünüyor; ben şahsen buna inanmıyorum.
  • Sherpa %10-30'luk hareketler göreceğimizi ve 2026'da yükseliş olacağını söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2026 yılının ilk dakikalarında kripto para piyasalarında pek bir şey değişmedi ve 2,5 saat sonraki kapanışta da tatil nedeniyle ciddi volatilite beklenmiyor. 2025 yılı kripto dışı gündemlerin grafikleri fazlasıyla etkilediği yorucu bir yıl oldu. Şimdi yeni bir yıla başlama zamanı, tüm yorgunlukları geride bırakarak. Peki Bitcoin için yeni yılın ilk tahminleri ne yönde?

1 Kriptoda Acı Gerçekler
2 2022 Yılının Tekrarı Olmayacak

Kriptoda Acı Gerçekler

CryptoCon takma isimli analist aşağıdaki grafiği paylaşarak halen daha yükseliş bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşayacağını söyledi. BTC her döngüde kazanç oranını azaltsa da yeni zirveler yapar. 2023 yılında hatırlarsanız son döngü için 120 bin dolar civarında bir zirve görebileceğimizi yazmış bunu hesaplamıştık. Nitekim BTC 2025 son çeyrekte 126 bin dolarda beklenen seviyede zirvesini yaptı. Eğer döngüden döngüye azalan kazanç oranı ve 4 yıllık zirve hikayesi gerçekse 2026 yılında kripto paralar iyi günler yaşamayacak.

CryptoCon takma isimli analist de tam olarak bu gerçeği yatırımcıların yüzüne vurarak “artık düşüşe alışın” diyor.

“Üzgünüm, ama dip noktanın burada olduğunu veya döngünün “henüz başladığını” söylemek samimi değil.

16.500 dolar ile 124 bin arasında Bitcoin harika bir yolculuk yaptı.

Piyasalar genel olarak aşırı ısınmış durumda. Kumar oynama yaygınlaşmış durumda (tahmin piyasaları, trading kartları, değerli metallerin fiyatında paylama vs). Çok uzun sürmez düşüşün hızlandığını görebiliriz. (Değerli metallerin onlarca yıldır görmediği hype tersine dönerken kripto da düşer manasında söylüyor.)”

2022 Yılının Tekrarı Olmayacak

2026 yılının ilk Bitcoin analizine tam da yaraşır bir fikir çatışması hazırladım. CryptoCon bize 2022 yılında olduğumuzu söylüyor ilk bölümde bunun detaylarını ele aldık. Altcoin Sherpa ise tam tersine 2022 Nisan döneminde olmadığımızı ve kripto paralarda eski dönemlerin tekrar etmeyeceğini söylüyor.

2022 yılında Bitcoin

“Bazı insanlar BTC için Nisan 2022’de olacağımızı düşünüyor; ben şahsen buna inanmıyorum. Ben, 4 yıllık döngülerin çoğunlukla sona erdiğine ve her yılın büyük bir bölümünde %10-30 arasında hareketlerle çok sayıda sıkışma/dalgalanma yaşayacağımıza inananlardanım.

Şu an ile 2022 arasında gördüğüm en büyük fark, 2021’in o kadar çılgın geçmesi ve 10-60 bin arasında bir artış yaşamamızdı. Bu sefer benzer bir hareket olmadı, tüm hareketler çoğunlukla 2024 ve 2025 yıllarına yayıldı ve aralarında büyük konsolidasyon dönemleri oldu.

Aynı durumda olmamızın imkansız olduğunu söylemiyorum. Eğer öyleyse, bitcoin %30’un üzerinde bir düşüş daha yaşayarak 50 binlere inecek ve bu da zirveden %50’lik bir geri çekilme anlamına gelecektir. Elbette bu bir olasılık, ancak yine de 2026’nın ilk çeyreğinde makul bir artış olacağına ve 2024’ten beri gördüğümüz aynı fiyat hareketinin çoğunlukla devam edeceğine inanıyorum: uzun dalgalanma dönemleri ve %10-30’luk hareketler, altcoinler ise birkaç ay içinde 2-5 kat artış ve ardından %70-90 düşüş yaşayacak.”

2025 yılında Bitcoin

Sherpa net biçimde %70’e varan düşüşler olmayacağı diyor.

Yeni yılda haber takibine bağlı fiyat dalgalanmaya görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden güncel kalmak önemli ve her telefon için uyumlu olan CryptoAppsy uygulaması bu ihtiyacı karşılıyor. Canlı haber akışı ve geniş özetleriyle bu yıl işinizi kolaylaştırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

