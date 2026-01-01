ALTCOIN

AirDrop Sonrası Altcoin’den 250 Milyon Dolarlık Şok Çıkış: Yüzde 20’si Buhar Oldu

Özet

  • Lighter, LIT coin AirDrop'unun ardından 24 saat içinde yaklaşık 250 milyon dolarlık likidite kaybetti.
  • Çıkışlar toplam kilitli varlıkların yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor.
  • İşlem hacmi ve altcoin'in fiyatında belirgin bir düşüş oldu.
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Merkeziyetsiz türev piyasasında faaliyet gösteren Lighter, gerçekleştirdiği LIT coin AirDrop’unun ardından sert bir likidite çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Blockchain içi analizlere göre platformdan yalnızca 24 saat içinde yaklaşık 250 milyon dolarlık varlık çekildi. Çıkışlar AirDrop sonrası kullanıcı davranışlarının ve kısa vadeli stratejik pozisyon değişimlerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Veriler işlem hacmi ve fiyat tarafında da belirgin bir soğumaya işaret ediyor.

İçindekiler
1 Airdrop Sonrası Likidite Çıkışlarının Anatomisi
2 İşlem Hacmi ve Fiyat Cephesinde Zayıflama

Airdrop Sonrası Likidite Çıkışlarının Anatomisi

Blockchain veri analiz şirketi Bubblemaps tarafından paylaşılan Blockchain içi bulgular, Lighter’dan çekilen fonların yaklaşık 201,9 milyon dolarının Ethereum, 52,2 milyon dolarının ise Arbitrum ağı üzerinden gerçekleştiğini ortaya koydu. AirDrop günü dağıtılan LIT coin‘lerin toplam değeri 675 milyon dolar seviyesindeydi ve takip eden saatlerde yaşanan yoğun transferler dikkat çekti.

Bubblemaps CEO’su Nicolas Vaiman, söz konusu çıkışların platformun toplam kilitli varlıklarının kısaca TVL’sinin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geldiğini belirtti. DeFiLlama verilerine göre Lighter’ın TVL’si 1,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Vaiman, rakamın yüksek görünmesine karşın AirDrop sonrasında kullanıcıların hedge pozisyonlarını kapatmasının ve sermayeyi yeni getiri fırsatlarına yönlendirmesinin merkeziyetsiz finans ekosisteminde sık rastlanan bir refleks olduğunu vurguladı.

Benzer ölçekli likidite hareketlerinin daha önce Hyperliquid ve Aster coin lansmanlarının ardından da gözlemlendiğine dikkat çeken Vaiman, yaklaşan diğer DEX AirDrop’larında da benzer tabloların ortaya çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

İşlem Hacmi ve Fiyat Cephesinde Zayıflama

AirDrop öncesinde LIT coin’e yönelik işlem hacmi istikrarlı bir seyir izliyordu. Kasım ayı boyunca Lighter üzerindeki toplam hacim 8 milyar ile 15 milyar dolar bandında değişirken son günlerde bu rakamın 2 milyar dolar seviyesine kadar gerilediği görüldü. Bu düşüş likidite çıkışlarının yalnızca cüzdan hareketleriyle sınırlı kalmadığını, platform kullanımında da geçici bir yavaşlama yaşandığını gösterdi.

Fiyat tarafında da benzer bir tablo oluştu. LIT, 30 Aralık’tan bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybederek 3,37 dolardan 2,57 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlara göre AirDrop sonrası satış baskısı ve belirsiz dağıtım dinamikleri kısa vadede fiyat performansını baskılayan ana unsurlar arasında yer aldı.

CertiK bünyesinde görev yapan kıdemli araştırmacı Natalie Newson, bu tür büyük çekilişlerin genellikle AirDrop çiftçileri ve erken katılımcıların pozisyon kapatmasından kaynaklandığını belirtti. Newson, coin dağılımına dair şeffaflığın sınırlı olduğu dönemlerde belirli aktörlerin lansman sonrası orantısız kazanç elde edebildiğini ve bunun piyasa algısını kısa sürede değiştirebildiğini ifade etti.

