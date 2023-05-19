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  •   Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!

Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!

Özet

  • Binance e-ticaret siteleri için geliştirdiği eklentiyi duyurdu.
  • Bu eklentiyle kripto para ödemeleri kolayca desteklenebilecek.
  • WordPress tabanlı siteler bunu kullanabilecek.
22:15
19 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance kritik bir adım attı ve duyurdu. Kıymeti boğada anlaşılacak çünkü benimsemenin katlanarak büyümesi için gerekli altyapıyı bu adım fazlasıyla destekleyecek. Belki de 2024 yılının çılgınlığı da bu olur? Peki Binance ne yaptı?

Binance ile Ödeme Alma

Türkiye’de bu şimdilik mümkün değil. Kripto paralar kullanarak yapılan alışverişlere izin verilmiyor ve birçok ülkede durum bu. Özellikle yurt dışına para çıkışı noktasında titiz davranmak zorunda kalan ülkelerin genelde attığı ilk adım bu oluyor. Ancak gelecek kripto paralar yaygınlaştığında kripto paralarla ödeme konusu çok hayatın içinde bir şey olacak. Binance ise bu geleceğe hazırlanıyor

Kripto paralarınızı kullanarak düşük komisyonla alışveriş yapmak kulağa güzel geliyor. Ancak bunun bir altyapısı olmalı. BinancePay Checkout tam olarak bunu yapıyor. Yakın zamanda piyasaya sürüldü ve birçok internet sitesine kolayca entegre edilebilir durumda. Bu eklenti sayesinde sonraki boğa sezonunda alışveriş sitelerinin BinancePay aracılığıyla kripto ödeme olanağı sunma yarışına girdiğini görebiliriz.

Kripto Para ile Ödeme Alma

Varsayalım ki Türkiye dışında bir ülkede hizmet veren alışveriş siteniz var. Bu internet sitesini diğer milyonlarca yatırımcı gibi WordPress tabanlı oluştursanız işiniz çok kolay. BinancePay Checkout sayesinde kolayca e-ticaret sitenizi kripto ödemelerini destekler hale getirebilirsiniz. WooCommerce eklentisi sayesinde e-ticaret sitesi sahibi olan kripto meraklıları ürünlerini 70’i aşkın altcoin seçeneğiyle satabilecek.

Kripto para ile ödeme seçeneğinin internet sitelerinde yaygınlaşması daha fazla insanın kriptoyu benimsemesi anlamına gelecek. Daha fazla cüzdan açılacak. Piyasalara daha fazla likidite girecek ve insanlar kriptonun rahatlığını, gizlilik yönünü, taşınabilirliğini daha kolay kavrayacak. Henüz yolun başında olsa da Binance tarafından geliştirilen bu eklentinin önemi gelecekte çok daha iyi anlaşılacaktır.

Fidelity müşterilerine kripto para hizmeti sunuyor. Trilyon dolarlık devler kripto yatırım platformu oluşturuyor. Visa ve Mastercard kripto destekli ürünlerini piyasaya sürüyor. Devletler kripto paraları regüle etme aşamasında. Binance e-ticaret siteleri için kripto ödemelerini kolaylaştırıyor. Tüm bunlar önümüzdeki birkaç yıl içinde olacakların habercisi gibi. Fakat ayı piyasaları yatırımcıları o kadar yordu ki muhtemelen eski yatırımcıların çoğu çoktan pes ettiği için bunları gözden kaçırıyor.

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