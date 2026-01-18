Teknik Analiz

ADA, LINK Coin, ENA Grafik Yorumları ve 19-25 Ocak Fiyat Tahminleri

Özet

  • ADA Coin genel piyasa hissiyatına bağlı olarak 0.428 doların ardından 0.518 dolar desteğine ulaşabilir.
  • ENA Coin için Martinez 0,195 doları bekliyor. Destek testinin ardından 0,195 dolardan direnç seviyesine yeni bir hareket öngören analist kısa vadeli trade fırsatı arayışında.
  • LINK Coin 14,3 dolarda gelen satışlarla tekrar yönünü aşağı çevirdi. Önümüzdeki hafta direnç yeniden test edilebilir BTC'nin ne yapacağı önemli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ocak ayının üçüncü haftasını da noktalıyoruz ve kripto paralar halen 2025 son çeyreğe göre iyi seviyelerde oyalanıyor. Pazartesiye birkaç saat kala Bitcoin’in 95 bin doları korumaya devam etmesi de pozitif. Hacimler beklendiği gibi önemli ölçüde zayıflarken 94 bin dolar desteğinin ihlal edilmemiş olması boğaları yeni hafta için motive ediyor. Peki ADA, LINK ve ENA Coin için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 ENA Coin ve Cardano (ADA)
2 Chainlink (LINK)

ENA Coin ve Cardano (ADA)

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden olabilir ancak Cardano rakiplerine kıyasla ağ faaliyeti anlamında oldukça geride. Üstelik Hoskinson ve ekibinin yıllardır beklenen gelişimi sağlayamamış olması da hayal kırıklığına neden oluyor. En köklü kripto paralardan olması ve ABD merkezli oluşu onun avantajı olsa da daha fazlasına ihtiyaç var.

0,4 doların altında güne devam eden ADA Coin Trump’ın seçimleri kazanmasıyla 2024 sonunda 3x yapmıştı. Ardından tarifelerle alakalı tartışmalar onu 0.518 dolar desteğine kadar yuvarladı ve 10 Ekim çöküşünde bu destek de parçalandı. Şimdi seçim dönemi yükselişin başladığı 0.344 dolar desteğinin hemen üzerinde 0.428 doları kazanmak için mücadele ediyor. BTC Kasım ayına göre çok daha iyi günler yaşadı ancak Cardano (ADA) süreçte yıprandı.

Önümüzdeki hafta tarifelerle ilgili karar lehimize çıkarsa fiyatın direnci aşarak 0.518 dolardaki yükseliş tabanını geri kazanmasını bekleyeceğiz. Ardından hedef 1 dolarlık psikolojik bariyer olacak.

Gözde altcoin ENA bugün kısa vadeli potansiyeliyle Martinez’in odağındaydı. Analist 0,195 doların test edilebileceğini ve eğer destek korunursa iyi bir alım fırsatı vereceğini söylüyor. Eğer böyle bir geri çekilme olursa muhtemelen alım yapacak olan Ali Martinez üçgenin direnç bölgesine yükseliş olup olmadığını izleyecek.

Chainlink (LINK)

13 dolar desteğinden başlayan yükseliş kısa sürdü. LINK Coin 14,3 dolarda gelen satışların ardından yeniden 14 doların altına indi ve birkaç gündür yana hareket ediyor. ETF kanalında talep cılız ve Chainlink’in yaptığı anlaşmaların yatırımcılar tarafından umursanmadığını görmeye devam ediyoruz. BTC altı haneli seviyelere dönmeden LINK Coin de eski seviyelerine ulaşamayacak.

Aylardır altcoinlerden çekilen likidite LINK Coin ve diğerlerinin zayıflamasına neden oldu. Eğer bu yıl gerçek bir ralli göreceksek bu hacimli biçimde 18,5 doların kırılmasıyla başlayacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

AXS, Fartcoin Grafikleri ve Fiyat Tahminleri

Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX) ve Shiba Coin 17-18 Ocak Tahminleri

FARTCOIN ve ZEC Hafta Sonu Tahminleri

Dünyanın En Büyüğünden Bu 3 Altcoin Yatırımcısına Müjde: İşlemler 9 Şubat’ta Başlıyor

Bitcoin (BTC) 94.000 Doları Aştı: ADA, SHIB ve AVAX Hareketlendi

Solana (SOL) ve SEI Coin Analist Değerlendirmeleri

SUI ve PENGU Coin Alınır Mı? 2026’da Yükselecek Altcoinler Hangileri?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Zamanlama Oyunu: Kriptoda Kazananlar Canlı Haberleri ve Makro Takvimi İzliyor
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralarda Muhtemel NATO Düşüşü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu
Kripto Para
Tom Lee Sessizce Artırıyor: Ethereum Arzının Yüzde 3,4’ü Artık Tek Elde
Ethereum (ETH)

Lost your password?