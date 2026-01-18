ADA, LINK Coin, ENA Grafik Yorumları ve 19-25 Ocak Fiyat Tahminleri

Ocak ayının üçüncü haftasını da noktalıyoruz ve kripto paralar halen 2025 son çeyreğe göre iyi seviyelerde oyalanıyor. Pazartesiye birkaç saat kala Bitcoin’in 95 bin doları korumaya devam etmesi de pozitif. Hacimler beklendiği gibi önemli ölçüde zayıflarken 94 bin dolar desteğinin ihlal edilmemiş olması boğaları yeni hafta için motive ediyor. Peki ADA, LINK ve ENA Coin için tahminler ne yönde?

ENA Coin ve Cardano (ADA)

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden olabilir ancak Cardano rakiplerine kıyasla ağ faaliyeti anlamında oldukça geride. Üstelik Hoskinson ve ekibinin yıllardır beklenen gelişimi sağlayamamış olması da hayal kırıklığına neden oluyor. En köklü kripto paralardan olması ve ABD merkezli oluşu onun avantajı olsa da daha fazlasına ihtiyaç var.

0,4 doların altında güne devam eden ADA Coin Trump’ın seçimleri kazanmasıyla 2024 sonunda 3x yapmıştı. Ardından tarifelerle alakalı tartışmalar onu 0.518 dolar desteğine kadar yuvarladı ve 10 Ekim çöküşünde bu destek de parçalandı. Şimdi seçim dönemi yükselişin başladığı 0.344 dolar desteğinin hemen üzerinde 0.428 doları kazanmak için mücadele ediyor. BTC Kasım ayına göre çok daha iyi günler yaşadı ancak Cardano (ADA) süreçte yıprandı.

Önümüzdeki hafta tarifelerle ilgili karar lehimize çıkarsa fiyatın direnci aşarak 0.518 dolardaki yükseliş tabanını geri kazanmasını bekleyeceğiz. Ardından hedef 1 dolarlık psikolojik bariyer olacak.

Gözde altcoin ENA bugün kısa vadeli potansiyeliyle Martinez’in odağındaydı. Analist 0,195 doların test edilebileceğini ve eğer destek korunursa iyi bir alım fırsatı vereceğini söylüyor. Eğer böyle bir geri çekilme olursa muhtemelen alım yapacak olan Ali Martinez üçgenin direnç bölgesine yükseliş olup olmadığını izleyecek.

Chainlink (LINK)

13 dolar desteğinden başlayan yükseliş kısa sürdü. LINK Coin 14,3 dolarda gelen satışların ardından yeniden 14 doların altına indi ve birkaç gündür yana hareket ediyor. ETF kanalında talep cılız ve Chainlink’in yaptığı anlaşmaların yatırımcılar tarafından umursanmadığını görmeye devam ediyoruz. BTC altı haneli seviyelere dönmeden LINK Coin de eski seviyelerine ulaşamayacak.

Aylardır altcoinlerden çekilen likidite LINK Coin ve diğerlerinin zayıflamasına neden oldu. Eğer bu yıl gerçek bir ralli göreceksek bu hacimli biçimde 18,5 doların kırılmasıyla başlayacak.