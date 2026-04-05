ETH, SOL, BTC, USDC, PIPPIN ve LINK Coin hakkında en fazla konuşulanlar

Sosyal medya hareketliliği kripto paralar için en önemli şeylerden çünkü fiyatı belirleyen şey talep onu da tetikleyen anlatı. Grafikleri şekillendiren şey yatırımcıların ilgisi oluyor dolayısıyla gündemlerini takip etmek bugün ve yarına dair ilgili kripto paralar için bize fikir verecektir. Peki ETH, SOL, BTC, USDC, PIPPIN ve LINK Coin için gündem ne?

ETH, SOL ve BTC

Kuantum son zamanlarda birçok kripto para için yatırımcısını endişelendiren bir konu. Ethereum hesapları, sözleşme yönetici anahtarları ve zincir içi veriler tarafından kullanılan ECDSA imzalarına yönelik kuantum riskine dair tartışmalar 31 Mart’ta Google’ın “2029’a kadar kendinizi korumaya alın” diyen makalesiyle alevlendi. Post-kuantum imza seçenekleri (Falcon, hibrit şemalar) ile geçiş/yükseltme stratejileri üzerinde çalışan Ethereum ekibi 2029’u beklemeden bu konuda gerekli adımları atacak.

Ethereum Vakfı’nın on binlerce ETH’yi (tahmini ~45k–70k ETH) stake etti. Charles Schwab devasa müşteri tabanına BTC ve ETH spot işlemlerini açacağını duyurdu. Haziran ayına kadar süreç tamamlanmış olacak.

Solana (SOL) 20’den fazla Solana projesini etkileyen büyük DeFi hack vakasının şokunu yaşıyor. DeFi zaten kan kaybediyorken ağdaki en büyük protokollerden birinin Kuzey Korelilerin hedefi olması can sıktı fiyat 80 doların altında. İşlem hataları, yavaşlayan onaylar ve cüzdan/bağlantı sorunları Solana için negatif yorumların artmasına sebep oldu.

58 gündür 78 dolar altı kapanışlardan kaçınan Solana (SOL) önümüzdeki hafta yaşanacak genel düşüşte daha acı verici bir tabloyla karşılaşabilir. Olası düşüşte sıradaki hedef 68 dolar.

Bitcoin (BTC) cephesinde de Google Kuantum AI teknik raporu ses getirdi. Bitcoin’in kuantum saldırılarına uğrama riski komplo teorileriyle birlikte bir miktar korkuya da neden oldu. Post-kuantum kriptografiyi halihazırda test eden kripto para ağlarına kıyasla Bitcoin için geliştirme süreçleri ağır ilerlediğinden somut bir yol haritası görene kadar bu tartışmalar devam edecektir.

USDC, PIPPIN ve LINK Coin

USDC’yi Zach Cuma günü gündeme taşıdı ve Circle’ın 2022’den bu yana 420 milyon doların üzerinde uyum ihlali yaptığını açıkladı. Drift, SwapNet dahil en az 15 olayda saldırganların eline geçen varlıkların imkan olmasına rağmen dondurulmadığını söyleyen Zach duyulmamış ve bireysel olaylarla bu rakam milyar doları aştığını düşünüyor.

PIPPIN sosyal medya hareketliliğine bağlı performans gösteriyor ve bugünlerde ondan bahseden yatırımcıların sayısı oldukça iyi. Olası piyasa toparlanmasında bunun meyvelerini toplayabilir.

Analitik raporları, son çeyrekte yaklaşık 19 milyon LINK’in kilidinin açıldığını ve ~14,37 milyon LINK’in Binance borsasına geri kalanının ise bir multisig’e aktarıldığını ortaya koydu. Çok sayıda proje duyurusu ve entegrasyonuna rağmen token faydası, satış baskısı kırılmadığından LINK Coin yıllardır isteneni vermiyor.

Apyx (apyUSD ve apxUSD’nin ağlar arası transferleri için CCIP), Edel Finance (RWA destekli kredileri güvence altına almak için Data Streams) ve TAKADAO (ağlar arası tasarruf kasalarını açmak için CCIP) Chainlink çözümlerini kullanmaya başladı. Tüm bunlar ses getirse de fiyat bunları umursamamaya devam ediyor.