Herkes kripto paralar düşecek diyor, önümüzdeki hafta ne olacak?

  • Trump son tarihi ikinci kez ertelediğinden 6 Nisan itibariyle büyük bir şey yapmalı. 2 adet ABD uçağı düşürüldü ve ABD bugün son anda pilotu bölgeden kurtarabildi.
  • ABD'nin saldırıları ve İran'ın misillemeleri şiddetlenirken enflasyonun %1 fazladan arttığını göreceğiz. BTC bunu fiyatlamadıysa önümüzdeki hafta satışlar hızlanabilir.
  • Santiment verilerine göre Bitcoin'e ilişkin sosyal medyadaki duyarlılık Şubat sonundan bugüne en yüksek seviyeye ulaştı. Bu normal şartlarda dönüş sinyalidir.
Fatih Uçar
Bitcoin (BTC) hacimdeki zayıflamayla hafta sonu boyunca 67 bin doların altında oyalandı. Altcoinler küçük kayıplar yaşasa da önümüzdeki haftaya dair karamsarlık son derece güçlenmiş durumda. Peki kripto paralardaki güçlü düşüş beklentisinin sebebi ne? Veriler bize ne söylüyor?

Kripto paralarda düşüş için önümüzdeki günler fazlaca müsait. Sebebi haber akışı. Trump 6 Nisan son tarihini ateşkes ümidiyle açıklamış olsa da bugün geldiğimiz noktada Pakistan öncülüğünde arabulma çabaları sonuç vermedi. En azından İran’ın anlaşma masasına oturduğunu kabul etmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor.

Trump son tarihi ikinci kez ertelediğinden 6 Nisan itibariyle büyük bir şey yapmalı. 2 adet ABD uçağı düşürüldü ve ABD bugün son anda pilotu bölgeden kurtarabildi. Sürecin uzayacağını bu haftaki ulusa sesleniş konuşmasında öğrenmiştik yani Trump’ın 4-6 haftalık hedef süresi kesin biçimde aşılıyor ve son tarih de dolduğu için daha büyük saldırılarla İran’ın anlaşmaya zorlaması bekleniyor.

Bu ortamda elbette İran boş durmayacak. Altyapı saldırılarına karşılık olarak körfez ülkelerinin petrol üretim, su arıtma, enerji altyapılarını vuracağını daha önce açıklayan İran’ın da sert cevaplar vermesi muhtemel.

Gerilim artarken petrol artacak böylece stagflasyon tartışmaları da büyüyecek. Üstelik Cuma günü gelecek enflasyon verisi de aylıkta %1 ve hatta belki daha fazla artışı yansıtacağından kripto paralar için önümüzdeki günler düşüş için fazlasıyla müsait.

Santiment verilerine göre Bitcoin’e ilişkin sosyal medyadaki duyarlılık Şubat sonundan bugüne en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin genelde yaklaşan büyük şeyleri önceden fiyatlar ve olay gerçekleştiğinde sakinleşir. İran savaşı başladığında gördüğümüz gibi. Belki de önümüzdeki günlere dair beklentiler duyarlılığı, fiyatı bu denli etkilemişti ve beklenen düşüş gelmez?

Nitekim Santiment bunun bir geri dönüş sinyali olduğunu söylüyor.

“X, Reddit, Telegram ve diğer platformlardaki sosyal verilere göre, Bitcoin 28 Şubat’tan bu yana en yüksek oranda düşüş eğilimli tartışmalara (korku) sahne oluyor. FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) yeniden baş göstermiş durumda; toplulukta, fiyatların toparlanmasında genellikle önemli bir unsur olan iyimserlik ciddi ölçüde azalmış görünüyor.

2026 yılı boyunca kripto para birimleri arasında uzun bir durgunluk dönemi yaşandı ve sosyal medya, Cumartesi günü 1,00 düşüş eğilimli yoruma karşılık sadece 0,81 yükseliş eğilimli yorum oranının 28 Şubat’tan bu yana en düşük oran olduğunu gösteriyor.

Piyasaların genellikle kalabalığın beklentilerinin tersi yönde hareket ettiğini unutmayın. Dolayısıyla, şu anda piyasanın tavanını etkileyen devam eden “ya eğer” senaryoları (İran savaşı ve Clarity Act gibi) olsa bile, bu kadar yüksek seviyede bir FUD, durumun er ya da geç olumlu yönde değişebileceğinin iyi bir işaretidir.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Google’dan gelen rapor, kuantum bilgisayarların Bitcoin güvenliğini tehdit edebileceğini ortaya koydu

Bitcoin’in fiyat hareketleri ile Merkez Bankası politikaları arasındaki ilişki değişiyor

Yapay zeka, kripto platformlarında güvenlik risklerini artırıyor

Drift Protocol’ün 270 milyon dolarlık kaybında Kuzey Kore bağlantısı iddiası

Ant Digital, yapay zekâ ajanlarına odaklanan Anvita platformunu tanıttı

Bitcoin fiyatı yatay seyrediyor, piyasa duyarlılığı son beş haftanın en olumsuz seviyesine geriledi

401k nedir? Büyüklüğü, potansiyeli ve son emeklilik yasasının kripto paralara etkisi ne?

By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 6-12 Nisan kripto paralarda önemli gelişmeler, takvim
Bir Sonraki Yazı ETH, SOL, BTC, USDC, PIPPIN ve LINK Coin hakkında en fazla konuşulanlar
Son Haberler

Cardano fiyatında kritik seviyeler test ediliyor: Yatay destek kırıldı, odak yeni dirençte
Cardano (ADA)
Chainlink fiyatı yatay seyrediyor: Yeni entegrasyonlarla ekosistem büyüyor
CHAINLINK (LINK)
Google’dan gelen rapor, kuantum bilgisayarların Bitcoin güvenliğini tehdit edebileceğini ortaya koydu
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin’in fiyat hareketleri ile Merkez Bankası politikaları arasındaki ilişki değişiyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Sıra Sizde! 285 milyon dolarlık hack olayının perde arkası, bilinmeyenleri ortaya çıktı
Güvenlik
