Herkes kripto paralar düşecek diyor, önümüzdeki hafta ne olacak?

Bitcoin (BTC) hacimdeki zayıflamayla hafta sonu boyunca 67 bin doların altında oyalandı. Altcoinler küçük kayıplar yaşasa da önümüzdeki haftaya dair karamsarlık son derece güçlenmiş durumda. Peki kripto paralardaki güçlü düşüş beklentisinin sebebi ne? Veriler bize ne söylüyor?

Düşüş haftası başlıyor

Kripto paralarda düşüş için önümüzdeki günler fazlaca müsait. Sebebi haber akışı. Trump 6 Nisan son tarihini ateşkes ümidiyle açıklamış olsa da bugün geldiğimiz noktada Pakistan öncülüğünde arabulma çabaları sonuç vermedi. En azından İran’ın anlaşma masasına oturduğunu kabul etmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor.

Trump son tarihi ikinci kez ertelediğinden 6 Nisan itibariyle büyük bir şey yapmalı. 2 adet ABD uçağı düşürüldü ve ABD bugün son anda pilotu bölgeden kurtarabildi. Sürecin uzayacağını bu haftaki ulusa sesleniş konuşmasında öğrenmiştik yani Trump’ın 4-6 haftalık hedef süresi kesin biçimde aşılıyor ve son tarih de dolduğu için daha büyük saldırılarla İran’ın anlaşmaya zorlaması bekleniyor.

Bu ortamda elbette İran boş durmayacak. Altyapı saldırılarına karşılık olarak körfez ülkelerinin petrol üretim, su arıtma, enerji altyapılarını vuracağını daha önce açıklayan İran’ın da sert cevaplar vermesi muhtemel.

Gerilim artarken petrol artacak böylece stagflasyon tartışmaları da büyüyecek. Üstelik Cuma günü gelecek enflasyon verisi de aylıkta %1 ve hatta belki daha fazla artışı yansıtacağından kripto paralar için önümüzdeki günler düşüş için fazlasıyla müsait.

Kripto yatırımcısı düşüş bekliyor

Santiment verilerine göre Bitcoin’e ilişkin sosyal medyadaki duyarlılık Şubat sonundan bugüne en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin genelde yaklaşan büyük şeyleri önceden fiyatlar ve olay gerçekleştiğinde sakinleşir. İran savaşı başladığında gördüğümüz gibi. Belki de önümüzdeki günlere dair beklentiler duyarlılığı, fiyatı bu denli etkilemişti ve beklenen düşüş gelmez?

Nitekim Santiment bunun bir geri dönüş sinyali olduğunu söylüyor.

“X, Reddit, Telegram ve diğer platformlardaki sosyal verilere göre, Bitcoin 28 Şubat’tan bu yana en yüksek oranda düşüş eğilimli tartışmalara (korku) sahne oluyor. FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) yeniden baş göstermiş durumda; toplulukta, fiyatların toparlanmasında genellikle önemli bir unsur olan iyimserlik ciddi ölçüde azalmış görünüyor. 2026 yılı boyunca kripto para birimleri arasında uzun bir durgunluk dönemi yaşandı ve sosyal medya, Cumartesi günü 1,00 düşüş eğilimli yoruma karşılık sadece 0,81 yükseliş eğilimli yorum oranının 28 Şubat’tan bu yana en düşük oran olduğunu gösteriyor. Piyasaların genellikle kalabalığın beklentilerinin tersi yönde hareket ettiğini unutmayın. Dolayısıyla, şu anda piyasanın tavanını etkileyen devam eden “ya eğer” senaryoları (İran savaşı ve Clarity Act gibi) olsa bile, bu kadar yüksek seviyede bir FUD, durumun er ya da geç olumlu yönde değişebileceğinin iyi bir işaretidir.”