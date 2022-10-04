Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ödeme Devi Mastercard, Kripto Para Dolandırıcılığı ile Mücadele için Harekete Geçti!

Ödeme Devi Mastercard, Kripto Para Dolandırıcılığı ile Mücadele için Harekete Geçti!

Ödeme devi Mastercard, bankaların dolandırıcılığa eğilimli kripto para borsalarındaki işlemleri tespit etmesi ve önüne geçmesine yardımcı olacak yeni bir sistemi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
10:36
4 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

CNBC’nin haberine göre ödeme devi Mastercard, bankaların dolandırıcılığa eğilimli kripto para borsalarındaki işlemleri tespit etmesi ve önüne geçmesine yardımcı olacak yeni bir sistemi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sofistike Yapay Zeka Algoritmaları Kullanılacak

Crypto Secure olarak adlandırılan sistem, Mastercard ödeme ağındaki kripto para borsalarıyla ilişkili suç riskini saptamak için sofistike yapay zeka algoritmaları kullanacak. Sistem, Blockchain’den gelen verilere, kripto para işlemlerinin halka açık kaydına ve diğer kaynaklara güvenerek çalışacak. Hizmet, geçen yıl Mastercard’ın satın aldığı Blockchain güvenlik startup’ı CipherTrace tarafından destekleniyor. CipherTrace, işletmelerin ve devlet kurumlarının kripto paralarla ilişkili yasadışı işlemleri araştırmasına yardımcı oluyor.

Mastercard, Crypto Secure ile kripto para piyasalarındaki suçla mücadele konusunda önemli bir adım atmış olacak. Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre, bilinen suçlarla bağlantılı kripto para işlemlerinin değeri 2021’de 14 milyar dolara yükseldi ve 2022’de kripto para yatırımcılarını hedef alan birden fazla hack ve dolandırıcılık görüldü.

İnsiyatif Bankalarca Olacak

Crypto Secure platformunda, bankalara ve diğer kart verenlere, şüpheli faaliyetlerin ne kadar riskli olduğunu temsil eden renk kodlu derecelendirmelere sahip bir gösterge tablosu gösterilecek. Renk kodları, riskin yüksekliğini veya düşüklüğünü kırmızından yeşile kadar değişen renklerle gösterecek. Crypto Secure sistemi, belirli kripto para trader’larının ve yatırımcılarının işlemlerinin durdurularak engelleceğine dair herhangi bir çağrıda bulunmayacak. Bunun kararı bankaların ve diğer kart verenlerin insiyatifinde olacak.

Mastercard, fiat para birimleri işlemlerinde dolandırıcılığı önlemek için zaten benzer bir teknolojiyi kullanıyor. Bu bakımdan ödeme devi, Crypto Secure ile bu yöndeki teknolojisini Bitcoin ve altcoin’ler için genişletmiş oldu. Mastercard’ın Siber ve İstihbarat Başkanı Ajay Bhalla, sistemin ortaklarının “karmaşık düzenleyici ortamla uyumlu kalabilmelerini” sağlamakla ilgili olduğunu söylerken, kripto para piyasalarının artık oldukça büyük ve önemli bir pazar olduğunu belirti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Analistten Korkutan Uyarı: Kripto Para Piyasaları Bu Kez Çok Farklı!
Analistten Korkutan Uyarı: Kripto Para Piyasaları Bu Kez Çok Farklı!
Fox Gazetecisinden Şok Kardashian ve SEC İddiası: Günah Keçisi!
Fox Gazetecisinden Şok Kardashian ve SEC İddiası: Günah Keçisi!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Tüm Detaylar ve Beklentiler!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Tüm Detaylar ve Beklentiler!
Amerikan Başkanı Biden Düğmeye Bastı: Boğa Koşusu Bununla Mı Başlayacak?
Amerikan Başkanı Biden Düğmeye Bastı: Boğa Koşusu Bununla Mı Başlayacak?
AB Kripto Para Düzenlemesini Onayladı! Bu Tarihte Yürürlüğe Girecek!
AB Kripto Para Düzenlemesini Onayladı! Bu Tarihte Yürürlüğe Girecek!
FBI’dan Kripto Para Uyarısı: Sakın Düşmeyin!
FBI’dan Kripto Para Uyarısı: Sakın Düşmeyin!
Kripto Paralara Kurumsal Kabul İçin Gerekenler! Ethereum Karşıladı Mı?
Kripto Paralara Kurumsal Kabul İçin Gerekenler! Ethereum Karşıladı Mı?
Elon Musk’ın Dogecoin’i (DOGE) Zıplatan Girişiminin Görünmeyen Yüzü!
Elon Musk’ın Dogecoin’i (DOGE) Zıplatan Girişiminin Görünmeyen Yüzü!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022