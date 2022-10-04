Ödeme devi Mastercard, bankaların dolandırıcılığa eğilimli kripto para borsalarındaki işlemleri tespit etmesi ve önüne geçmesine yardımcı olacak yeni bir sistemi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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CNBC’nin haberine göre ödeme devi Mastercard, bankaların dolandırıcılığa eğilimli kripto para borsalarındaki işlemleri tespit etmesi ve önüne geçmesine yardımcı olacak yeni bir sistemi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sofistike Yapay Zeka Algoritmaları Kullanılacak

Crypto Secure olarak adlandırılan sistem, Mastercard ödeme ağındaki kripto para borsalarıyla ilişkili suç riskini saptamak için sofistike yapay zeka algoritmaları kullanacak. Sistem, Blockchain’den gelen verilere, kripto para işlemlerinin halka açık kaydına ve diğer kaynaklara güvenerek çalışacak. Hizmet, geçen yıl Mastercard’ın satın aldığı Blockchain güvenlik startup’ı CipherTrace tarafından destekleniyor. CipherTrace, işletmelerin ve devlet kurumlarının kripto paralarla ilişkili yasadışı işlemleri araştırmasına yardımcı oluyor.

Mastercard, Crypto Secure ile kripto para piyasalarındaki suçla mücadele konusunda önemli bir adım atmış olacak. Blockchain analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre, bilinen suçlarla bağlantılı kripto para işlemlerinin değeri 2021’de 14 milyar dolara yükseldi ve 2022’de kripto para yatırımcılarını hedef alan birden fazla hack ve dolandırıcılık görüldü.

İnsiyatif Bankalarca Olacak

Crypto Secure platformunda, bankalara ve diğer kart verenlere, şüpheli faaliyetlerin ne kadar riskli olduğunu temsil eden renk kodlu derecelendirmelere sahip bir gösterge tablosu gösterilecek. Renk kodları, riskin yüksekliğini veya düşüklüğünü kırmızından yeşile kadar değişen renklerle gösterecek. Crypto Secure sistemi, belirli kripto para trader’larının ve yatırımcılarının işlemlerinin durdurularak engelleceğine dair herhangi bir çağrıda bulunmayacak. Bunun kararı bankaların ve diğer kart verenlerin insiyatifinde olacak.

Mastercard, fiat para birimleri işlemlerinde dolandırıcılığı önlemek için zaten benzer bir teknolojiyi kullanıyor. Bu bakımdan ödeme devi, Crypto Secure ile bu yöndeki teknolojisini Bitcoin ve altcoin’ler için genişletmiş oldu. Mastercard’ın Siber ve İstihbarat Başkanı Ajay Bhalla, sistemin ortaklarının “karmaşık düzenleyici ortamla uyumlu kalabilmelerini” sağlamakla ilgili olduğunu söylerken, kripto para piyasalarının artık oldukça büyük ve önemli bir pazar olduğunu belirti.