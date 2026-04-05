6-12 Nisan kripto paralarda önemli gelişmeler, takvim

  • Perşembe: ABD Çekirdek PCE (Beklenti: %3 Önceki: %3,1)
  • ABD enflasyonunun Cuma günü %1 artışla %3,4 açıklanması bekleniyor.
  • İstihdam verisi güçlü geldiğinden hızla artan enflasyon nedeniyle Fed'in bu yıl faiz indirimi yapması beklenmiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Olağan şartlarda önümüzdeki hafta yükselişin hızlanması gereken en muhtemelen dönemlerden biri. Kripto paraların doğası sürprizlerle dolu ve düşüş veya yükseliş bu kadar kesinleştiğinde piyasanın tersi yönde hareket ettiğini de gördük. Ancak her şey beklendiği gibi olursa hafta bugün BTC daha düşük seviyelere ulaşmış olacak.

Bu hafta istihdam raporları açıklandı ve işgücünün son derece sağlıklı olduğunu gördük. Rakamlar beklenenin üzerinde gelirken işsizlik oranının düşmesi Fed’in ikili görevinden enflasyon kefesine daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini söylüyor. Fed fiyat istikrarı ve istihdamdan sorumludur. Piyasaları buna uygun hale getirmek onun görevidir ve şimdilik istihdam tarafında sorun yok gibi görünüyor.

Fakat Cuma günü gelecek enflasyon verisi muhtemelen savaşın etkisiyle yükselecek. Yatırımcıların bu aşamada artık faiz indirimlerinden ziyade 2026 için artırımları konuştuğunu görmek mümkün. Gün ve saat detayıyla önümüzdeki günlerde yaşanacak önemli gelişmeler aşağıdaki gibi.

6 Nisan Pazartesi

  • 17:00 ABD ISM Hizmet PMI (Beklenti: 55 Önceki: 56,1)
  • Hyperliquid (HYPE) Kilit Açılışı (Arzın %2,65’i)

7 Nisan Salı

  • 15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 10K)
  • 18:00 New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Önceki: %3)
  • 19:35 Fed’den Goolsbee Konuşacak
  • Render RNP-023 önergesine ilişkin oylama
  • Conflux parametre güncellemesi
  • CoW Protocol CIP-85 oylaması
  • Across Protocol oylaması (Across Protocol’ün token tabanlı bir DAO yapısından bir ABD C şirketine dönüştürülmesi için onay)

8 Nisan Çarşamba

  • 00:50 Fed/Jefferson
  • 21:00 Fed Tutanakları

9 Nisan Perşembe

  • 15:30 ABD Çekirdek PCE (Beklenti: %3 Önceki: %3,1)
  • 15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %2,8)
  • 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 202K)
  • 17:00 IMF Genel Direktörü Georgiva Konuşacak
  • Aerodrome Finance Flight School’u kalıcı bir sermaye tahsis çerçevesi olan Momentum Fonu’na dönüştürecek.

10 Nisan Cuma

  • 02:50 Japonya ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %2,3 Önceki: %2)
  • 15:30 ABD Enflasyonu (Beklenti: %3,4 Önceki: %2,4)
  • 15:30 ABD Enflasyonu Aylık (Beklenti: %1 Önceki: %0,3)
  • 15:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,5)
  • 17:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ön Rapor) (Beklenti: 52 Önceki: 53,3)
  • Velvet Airdrop (946.282 Token)
  • Babylon 612,5 milyon tokenin kilidini açacak. (UTC 10:00)

12 Nisan Pazar

  • APT Kilit Açılışı (%0,68)
  • Cardano (ADA) Draper Dragon Orion girişim fonuna ilk parça olarak Treasury’den 50M ADA çekilmesini öneren oylama başlıyor. Bitiş 14 Nisan.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Google’dan gelen rapor, kuantum bilgisayarların Bitcoin güvenliğini tehdit edebileceğini ortaya koydu

Bitcoin’in fiyat hareketleri ile Merkez Bankası politikaları arasındaki ilişki değişiyor

Yapay zeka, kripto platformlarında güvenlik risklerini artırıyor

Drift Protocol’ün 270 milyon dolarlık kaybında Kuzey Kore bağlantısı iddiası

Ant Digital, yapay zekâ ajanlarına odaklanan Anvita platformunu tanıttı

Bitcoin fiyatı yatay seyrediyor, piyasa duyarlılığı son beş haftanın en olumsuz seviyesine geriledi

401k nedir? Büyüklüğü, potansiyeli ve son emeklilik yasasının kripto paralara etkisi ne?

TAGGED: , ,
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
