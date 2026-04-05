6-12 Nisan kripto paralarda önemli gelişmeler, takvim

Olağan şartlarda önümüzdeki hafta yükselişin hızlanması gereken en muhtemelen dönemlerden biri. Kripto paraların doğası sürprizlerle dolu ve düşüş veya yükseliş bu kadar kesinleştiğinde piyasanın tersi yönde hareket ettiğini de gördük. Ancak her şey beklendiği gibi olursa hafta bugün BTC daha düşük seviyelere ulaşmış olacak.

Kripto paralarda önemli gelişmeler

Bu hafta istihdam raporları açıklandı ve işgücünün son derece sağlıklı olduğunu gördük. Rakamlar beklenenin üzerinde gelirken işsizlik oranının düşmesi Fed’in ikili görevinden enflasyon kefesine daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini söylüyor. Fed fiyat istikrarı ve istihdamdan sorumludur. Piyasaları buna uygun hale getirmek onun görevidir ve şimdilik istihdam tarafında sorun yok gibi görünüyor.

Fakat Cuma günü gelecek enflasyon verisi muhtemelen savaşın etkisiyle yükselecek. Yatırımcıların bu aşamada artık faiz indirimlerinden ziyade 2026 için artırımları konuştuğunu görmek mümkün. Gün ve saat detayıyla önümüzdeki günlerde yaşanacak önemli gelişmeler aşağıdaki gibi.

6 Nisan Pazartesi

17:00 ABD ISM Hizmet PMI (Beklenti: 55 Önceki: 56,1)

Hyperliquid (HYPE) Kilit Açılışı (Arzın %2,65’i)

7 Nisan Salı

15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 10K)

18:00 New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Önceki: %3)

19:35 Fed’den Goolsbee Konuşacak

Render RNP-023 önergesine ilişkin oylama

RNP-023 önergesine ilişkin oylama Conflux parametre güncellemesi

CoW Protocol CIP-85 oylaması

Across Protocol oylaması (Across Protocol’ün token tabanlı bir DAO yapısından bir ABD C şirketine dönüştürülmesi için onay)

8 Nisan Çarşamba

00:50 Fed/Jefferson

21:00 Fed Tutanakları

9 Nisan Perşembe

15:30 ABD Çekirdek PCE (Beklenti: %3 Önceki: %3,1)

15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %2,8)

15:30 ABD İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 210K Önceki: 202K)

17:00 IMF Genel Direktörü Georgiva Konuşacak

Aerodrome Finance Flight School’u kalıcı bir sermaye tahsis çerçevesi olan Momentum Fonu’na dönüştürecek.

10 Nisan Cuma

02:50 Japonya ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %2,3 Önceki: %2)

15:30 ABD Enflasyonu (Beklenti: %3,4 Önceki: %2,4)

15:30 ABD Enflasyonu Aylık (Beklenti: %1 Önceki: %0,3)

15:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,5)

17:00 Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ön Rapor) (Beklenti: 52 Önceki: 53,3)

Velvet Airdrop (946.282 Token)

Babylon 612,5 milyon tokenin kilidini açacak. (UTC 10:00)

12 Nisan Pazar

APT Kilit Açılışı (%0,68)

Cardano (ADA) Draper Dragon Orion girişim fonuna ilk parça olarak Treasury’den 50M ADA çekilmesini öneren oylama başlıyor. Bitiş 14 Nisan.