5 Nisan kripto para piyasaları son durum

  • Kanalın alt aralığında ortalanan Bitcoin önümüzdeki hafta 63.200 doları test edebilir.
  • Savaşın mali etkilerinin Mart ayına yansımalarını Cuma günü gelecek enflasyon verisinde göreceğiz. İstihdam verileri beklenti üstü geldi ve enflasyon artacak, kripto paralar düşebilir.
  • Haftanın kazananı ALGO oldu ve uzun sürenin ardından tekrar %40’tan fazla kazanç elde etti, fiyat 0,118 doların üzerinde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Erken başlayan piyasa tatili nedeniyle Cuma gününden bugüne hacimler zayıf ve BTC 66 bin doların üzerinde. Hafta sonunda büyük saldırı haberleri gelmediği için düşüş durulmuş olsa da yarın Trump’ın verdiği son tarih resmen doluyor. Kripto para yatırımcılarını hareketli günler bekliyor.

Bitcoin (BTC)

3 gündür 66 bin doları destek olarak korumak için mücadele eden Bitcoin şimdilik başarılı. Kanalın alt aralığında oyalanan fiyat 9-23 Şubat tarihleri arasında da benzer hareket etmiş ardından 63.200 dolar tabanına dokunmuştu. Önümüzdeki günlerde de aynı şeyin olması için şartlar fazlasıyla müsait.

Öncelikle 6 Nisan son tarihinin geçmesi ve Cuma günü ABD F-15’inin imha edilmesinin ardından Trump’ın Pazartesi itibariyle görkemli bir saldırı başlatması gerekiyor. İkinci kez ertelenen son tarih ateşkes umutlarıyla son kez ötelenmişti. Trump ulusa sesleniş konuşmasında 2-3 hafta içinde İran’da işlerinin biteceğini ve bunu noktalayacaklarını söylemişti. Bu açıklamayla “onları taş devrine göndereceğiz” söylemlerini birleştirirsek önümüzdeki günlerde büyük şeyler beklemeliyiz.

Ayrıca savaşın mali etkilerinin Mart ayına yansımalarını Cuma günü gelecek enflasyon verisinde göreceğiz. Galonu 4 doları aşan benzin nedeniyle ABD vatandaşları tepkili ve bunun enflasyonu yukarı çektiği kesin. Son istihdam verileri de beklenenden iyi geldiğinden önümüzdeki hafta faiz indirimlerinin masadan kalktığı dönem olabilir.

Yazı hazırlandığı sırada Trump F-15 uçağının pilotunun ABD kuvvetleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

“BULDUK! Sevgili Amerikalılar, son birkaç saat içinde ABD Silahlı Kuvvetleri, ABD tarihinin en cüretkar arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, aynı zamanda son derece saygın bir albay olan ve size büyük bir sevinçle bildirmek istediğim ki, şu anda SAĞ SALİM olan muhteşem mürettebat üyelerimizden biri için düzenlendi!

Benim talimatımla, ABD Ordusu onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi. Yaralandı, ancak durumu iyi. Bu mucizevi Arama ve Kurtarma Operasyonu, dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti; ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmak istemediğimiz için bunu doğrulamamıştık. Askeri tarihte ilk kez, iki ABD pilotu, düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarıldı.”

Haftanın kazananı ALGO oldu ve uzun sürenin ardından tekrar %40’tan fazla kazanç elde etti, fiyat 0,118 doların üzerinde. En büyük 100 kripto para arasında haftanın ikinci kazananı %26 yükselişle DEXE oldu. VVV, BSV, M, ZEC, RENDER, VET, JUP da çift haneli kazançlar elde etti. Bu tarz hızlı kazanç elde eden altcoinlerin önümüzdeki hafta beklenen senaryo yaşanırsa daha hızlı kayıp yaşaması muhtemel çünkü bu durum kısa vadeli yatırımcıları kar satışlarına itecektir.

SIREN bu hafta tam bir yıkım yaşadı. Günlükte %141 yükselse de haftalık kaybı halen %66’nın üzerinde.

Cuma günü ABD piyasaları kapalı olduğu için ETF’ler de işleme açık değildi. Ancak 2 Nisan Perşembe ETH 70 milyon dolarlık üzerinde çıkış yaşarken BTC sadece 9 milyon dolarlık giriş gördü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
