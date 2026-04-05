5 Nisan kripto para piyasaları son durum

Erken başlayan piyasa tatili nedeniyle Cuma gününden bugüne hacimler zayıf ve BTC 66 bin doların üzerinde. Hafta sonunda büyük saldırı haberleri gelmediği için düşüş durulmuş olsa da yarın Trump’ın verdiği son tarih resmen doluyor. Kripto para yatırımcılarını hareketli günler bekliyor.

Bitcoin (BTC)

3 gündür 66 bin doları destek olarak korumak için mücadele eden Bitcoin şimdilik başarılı. Kanalın alt aralığında oyalanan fiyat 9-23 Şubat tarihleri arasında da benzer hareket etmiş ardından 63.200 dolar tabanına dokunmuştu. Önümüzdeki günlerde de aynı şeyin olması için şartlar fazlasıyla müsait.

Öncelikle 6 Nisan son tarihinin geçmesi ve Cuma günü ABD F-15’inin imha edilmesinin ardından Trump’ın Pazartesi itibariyle görkemli bir saldırı başlatması gerekiyor. İkinci kez ertelenen son tarih ateşkes umutlarıyla son kez ötelenmişti. Trump ulusa sesleniş konuşmasında 2-3 hafta içinde İran’da işlerinin biteceğini ve bunu noktalayacaklarını söylemişti. Bu açıklamayla “onları taş devrine göndereceğiz” söylemlerini birleştirirsek önümüzdeki günlerde büyük şeyler beklemeliyiz.

Ayrıca savaşın mali etkilerinin Mart ayına yansımalarını Cuma günü gelecek enflasyon verisinde göreceğiz. Galonu 4 doları aşan benzin nedeniyle ABD vatandaşları tepkili ve bunun enflasyonu yukarı çektiği kesin. Son istihdam verileri de beklenenden iyi geldiğinden önümüzdeki hafta faiz indirimlerinin masadan kalktığı dönem olabilir.

Yazı hazırlandığı sırada Trump F-15 uçağının pilotunun ABD kuvvetleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

“BULDUK! Sevgili Amerikalılar, son birkaç saat içinde ABD Silahlı Kuvvetleri, ABD tarihinin en cüretkar arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, aynı zamanda son derece saygın bir albay olan ve size büyük bir sevinçle bildirmek istediğim ki, şu anda SAĞ SALİM olan muhteşem mürettebat üyelerimizden biri için düzenlendi! Benim talimatımla, ABD Ordusu onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi. Yaralandı, ancak durumu iyi. Bu mucizevi Arama ve Kurtarma Operasyonu, dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti; ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmak istemediğimiz için bunu doğrulamamıştık. Askeri tarihte ilk kez, iki ABD pilotu, düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarıldı.”

Kripto Paralar

Haftanın kazananı ALGO oldu ve uzun sürenin ardından tekrar %40’tan fazla kazanç elde etti, fiyat 0,118 doların üzerinde. En büyük 100 kripto para arasında haftanın ikinci kazananı %26 yükselişle DEXE oldu. VVV, BSV, M, ZEC, RENDER, VET, JUP da çift haneli kazançlar elde etti. Bu tarz hızlı kazanç elde eden altcoinlerin önümüzdeki hafta beklenen senaryo yaşanırsa daha hızlı kayıp yaşaması muhtemel çünkü bu durum kısa vadeli yatırımcıları kar satışlarına itecektir.

SIREN bu hafta tam bir yıkım yaşadı. Günlükte %141 yükselse de haftalık kaybı halen %66’nın üzerinde.

Cuma günü ABD piyasaları kapalı olduğu için ETF’ler de işleme açık değildi. Ancak 2 Nisan Perşembe ETH 70 milyon dolarlık üzerinde çıkış yaşarken BTC sadece 9 milyon dolarlık giriş gördü.