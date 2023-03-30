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Bugün Bitcoin (BTC) fiyatı uzun bir aranın ardından tekrar 29.000 doları aştı ve yazı hazırlandığı sırada 28.600 dolarda bulunuyor. Son fiyat dalgalanması Binance borsasına açılan davaya rağmendi ve BTC son kar satışlarına rağmen güçlü bir noktada duruyor. Diğer taraftan bazı altcoinler bugün yaşadıkları artışla ön plana çıktı.

Kripto Paralarda Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,2 trilyon dolar sınırına beklendiği üzre geldi. Bundan aylar önce 750 milyar doları korumaya çalışan kümülatif değer şimdi 450 milyar dolar daha yukarıda bulunuyor. Kripto paralar düşerken ve yükselirken bunun sonsuza kadar devam edeceğini düşünürsünüz ancak öyle olmaz. Bunu piyasalarla son 2 yılda tanışan yatırımcılar da tecrübe etti ve boğa piyasalarında kendilerine gelen üstün zekalılık hissinin yanıltıcı olduğunu anladılar.

Arbitrum (ARB)

En büyük layer2 çözümlerinden olan Arbitrum (ARB) görkemli bir airdrop yaptı ve erken dönemde ağı benimseyenler gayet iyi şekilde ödüllendirildi. Binlerce dolarlık kazanç yüzleri güldürdü. Bugün yaşanan Bitcoin yükselişi ARB Token fiyatının %10 artışla 1,4 dolar seviyesine ulaşmasını sağladı. Kar satışları devam ederken BTC düştüğü için token ciddi kan kaybetmişti. Şimdi OP Token ile benzer hareketlerini yapacaksa fiyatın önümüzdeki birkaç ay içinde 2 doları test etmesi muhtemeldir.

Conflux (CFX)

Son 24 saatte ralli listelerinin artık müdavimi olan CFX Coin %6 oranında arttı. Fiyat 0,36 dolar üzerinde tutunduğu sürece yükselişinin devam ettiğini görebiliriz. Henüz 0,47 dolar direncini tekrar test edebilmiş değil. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,412 dolarda bulunuyor. Bitcoin’in güçlü kaldığı senaryoda ilk ulaşacağı seviye burası olabilir.

Algorand (ALGO)

ALGO Coin fiyatı son 24 saatte yaklaşık %17 yükseldikten sonra şimdi geri çekiliyor. 2021 yılının görkemli günlerinden halen uzak ancak 0,2118 dolar üzerinde tutunduğu sürece ALGO fiyatının yükselişine devam ettiğini görebiliriz. Yükselişin devam etmesi için 0,24 dolar direncinin aşılması şart, bugün test edildi ve aşılamadı ancak Bitcoin izin verirse yeni testler görebiliriz.

1inch Coin Yorum

En büyük 100 kripto para arasında günlük en fazla kazanç elde eden ikinci altcoin 1inch Coin oldu. Fiyatı bugün %7,3 oranında arttı. Fiyatı günlükte son kayıplardan önce %10’un üzerinde artmıştı. Kısa vadede 0,519 dolar üzerinde kapanışlar olduğu sürece yükseliş devam edebilir. İlerleyen günlerde 0,58-59 dolar bölgesinde direnç aşılmalı.

TWT Coin Yorum

Trust Wallet Token (TWT) bugün %10’un üzerinde arttı. Binance desteğiyle birlikte devasa kazançlar elde eden cüzdan tokeni 1,17 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş devam edebilir. Yükselişin devam etmesi halinde 1,31 dolar direnci yeniden test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.