401k nedir? Büyüklüğü, potansiyeli ve son emeklilik yasasının kripto paralara etkisi ne?

ABD’deki 401(k) sistemi, özel sektör çalışanlarının emeklilik için vergi avantajlı tasarruf yapmalarına olanak tanıyan, işveren destekli emeklilik planıdır. Trump’ın göreve gelmesiyle burada da kripto paralara erişim açılmış oldu. Özellikle Mart ayı sonunda atılan adım kripto yatırımcılarını heyecanlandırdı. Peki 401k tam olarak ne? Varlık büyüklüğü ne kadar? Kripto paralara ne kadarlık potansiyel giriş olabilir?

401k nedir?

Bunun Türkiye’deki karşılığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), özellikle de maaştan otomatik kesinti yapılan Otomatik Katılım Sistemi (OKS)’dir diyebiliriz. Aslında Türkiye’deki yeni sistem de 401k’ya benziyor çünkü 45 yaş altı çalışanların maaşlarından %3 oranında kesinti yapılarak dahil edildikleri Otomatik Katılım Sistemi (OKS) genişletildi.

Amerika’da işvereniniz yatırdığınız tutarın belirli bir oranına kadar “eşleştirme” (Matching) yaparak sizin adınıza ödeme yapar. Türkiye’de işveren katkısı yerine Devlet Katkısı vardır.

2 tür 401k var. İlkinde katkılar brüt maaştan (vergi öncesi) yapılır. Para çekildiğinde gelir vergisi ödenir. Roth 401(k) da ise katkılar vergi ödenmiş net maaştan yapılır. Emeklilikte çekilen tutarlar (kazançlar dahil) vergiden muaftır.

401k’nın büyüklüğü ne kadar?

Trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Nisan 2026 itibarıyla ABD 401(k) pazar büyüklüğü ve varlık dağılımına dair en güncel veriler, Investment Company Institute (ICI) tarafından yayınlandı. Toplam ABD emeklilik varlıkları 49 trilyon doların üzerinde. Sadece 401(k) planındaki varlıklar tarihte ilk defa 10,1 trilyon dolarla 10 trilyon dolar barajını aştı. On milyonlarca aktif çalışan katılımcı durumunda.

401(k) planlarındaki 10,1 trilyon doların nereye yatırıldığına dair dağılım şu şekildedir;

Yatırım Fonları %57 (5,8 trilyon)

Hisse Senedi Fonları %33 (3,4 trilyon)

Karma/Hedef Tarihli Fonlar %15 (1,6 trilyon)

Tahvil ve Nakit Benzeri Varlıklar %10 civarında (1 trilyon)

Bu dağılım değişken. Ancak ağırlık yatırım fonlarında.

Potansiyeli

2025 sonunda 10,1 trilyon dolar seviyesine ulaşan 401(k) varlıklarının, bu yıl bir dizi yeni yasal düzenleme ve ekonomik faktörün etkisiyle büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Cerulli Associates ve ICI yıllık ortalama %7-9 büyüme öngörüyor. 2025 sonundaki 10,1 trilyon dolarlık baz alındığında, piyasanın 2027’ye ulaşması şaşırtıcı olmaz.

401k ve Kripto Paralar

DOL (ABD Çalışma Bakanlığı), 401(k) için kripto para ve iki sektör için sermaye erişimini kolaylaştıran kuralı duyurdu. Trump geçen sene Ağustos ayında emeklilik planlarının kripto ve gayrimenkul gibi alternatif varlıklara erişim kolaylığı istemiş bu yönde başkanlık emri yayınlamıştı.

ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer şunları söyledi;

“Amacımız, daha fazla Amerikalının onurlu bir şekilde emekli olmasını sağlayan bir emeklilik sistemini teşvik ederek Başkan Trump’ın yeni bir altın çağ vaadini yerine getirmektir. Bu önerilen kural, planların günümüzün yatırım ortamını daha iyi yansıtan ürünleri nasıl değerlendirebileceğini gösterecektir. Bu daha fazla çeşitlilik, inovasyonu teşvik edecek ve Amerikalı çalışanlar, emekliler ve aileleri için büyük bir kazanç sağlayacaktır.”

Kural resmi olarak “Fiduciary Duties in Selecting Designated Investment Alternatives” (Belirlenmiş Yatırım Seçeneklerinin Tercih Edilmesinde Yükümlülükler) başlığıyla yayımlandı. 401(k) plan yöneticilerine “Güvenli Liman” (Safe Harbor) koruması sağlayarak; kripto para, özel sermaye (private equity) ve gayrimenkul gibi varlıkları emeklilik fonlarına dahil etme özgürlüğü sağlanıyor. Bu koruma onları müşterilerinden gelecek olası davalardan uzak tutmak için getiriliyor. Ancak 6 kurala uymalılar yani her kripto paraya veya kripto fona kafalarına göre yatırım yapıp davadan kurtulamazlar.

Performans: Varlığın riskten arındırılmış beklenen getirisi, uzun vadeli bir perspektifle değerlendirilmeli.

Ücretler: Ücretlerin “uygun” olması yeterli; en düşük ücretli seçeneği seçme zorunluluğu kaldırıldı.

Likidite: Katılımcıların paralarını çekme ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli nakit akışına sahip olmalı.

Değerlemek: Varlığın fiyatının doğru ve zamanında belirlenmesi için güvenilir mekanizmalar bulunmalı.

Karşılaştırmalı Değerlendirme (Benchmarking): Varlığın performansı, benzer risk profiline sahip anlamlı bir gösterge ile kıyaslanmalı.

Yetkinlik: Plan yöneticisi, seçtiği varlığın karmaşıklığını anlayacak bilgi ve yetkinliğe (veya danışmana) sahip olmalı.

Bu adım, Biden dönemindeki “kripto yatırımlarında aşırı ihtiyatlı olunması” yönündeki uyarıların (Mayıs 2025’te iptal edilmişti) tam tersi bir yöne gittiğimizi gösteriyor. Trump yönetimi, emeklilik fonlarının sadece hisse senedi ve tahvil ile sınırlı kalmamasını, kurumsal yatırımcıların sahip olduğu “alternatif varlık” çeşitliliğine bireysel çalışanların da erişmesini hedefliyor.

Şu anki 10,1 trilyon dolarlık 401(k) pazarında son teşviklerle %1’lik bile kriptoya akış görsek bu 101 milyar dolar yapar. Tek başına bu bile geçen yılki kripto ETF girişlerinin çok üzerinde. Tüm şirketlerin aynı anda bu seçeneği sunmayacağı açık olduğundan %1’i törpülesek bile 12-18 ay içinde piyasaya yıllık 25 ile 45 milyar dolar arası giriş şaşırtıcı olmaz. Nasıl ki spot ETF’ler varlık yöneticileri tarafından ilk aşamada çok yaygın biçimde sunulmadı hatta o günlerde Vanguard gibileri bunu saçmalık olarak gördü (sonradan bundan vazgeçti) 401k için de süreç benzer olacaktır.

401k girişlerinin en büyük avantajı bu yatırımcıların önemli kısmının uzun vadede varlıklarını satmadığı gerçeğidir. Yani buradan gelen girişler piyasadaki satış arzını önemli ölçüde daraltıp spot piyasaları destekleyecektir.