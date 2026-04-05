Bitcoin fiyatı yatay seyrediyor, piyasa duyarlılığı son beş haftanın en olumsuz seviyesine geriledi

Bitcoin yeni haftaya 67.100 dolar seviyesinde başladı. Hafta sonunu büyük bir değişiklik olmadan geçiren kripto para, Şubat ayı sonundan bu yana en olumsuz hava ile karşı karşıya kaldı. Son dönemde hem fiyat istikrarlı kalırken hem de yatırımcıların duygu seviyesinde belirgin bir bozulma yaşanıyor.

Sosyal medyada olumsuzluk artarken fiyat yatayda kalıyor

Blokzincir analiz şirketi Santiment’in yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz beş haftanın en kötümser sosyal medya ortamı Bitcoin etrafında gözleniyor. Paylaşımların beş tanesi negatif, dört tanesi ise olumlu olarak kayda geçti. Buna benzer bir tablo son olarak İran’daki gerginliğin başlangıç günlerinde yaşanmış ve o dönemde Bitcoin fiyatı 65.000 doların altına çekilmişti.

Piyasa duygu endeksi olarak bilinen Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 9 değerinde bulunuyor. Bu endeks bir aydan uzun süredir 8 ile 14 aralığında seyrediyor ve ekstrem korku seviyesinde kalmaya devam ediyor. Ancak dikkat çekici olan, kısa vadede fiyatlarda büyük bir düşüş yaşanmaması. Geçtiğimiz yıllarda LUNA çöküşü ve FTX iflası sırasında benzer seviyeler görülmüş, o dönemlerde fiyatlar tek günde yüzde 20 ile 30 arasında sert gerilemişti.

Ancak bu kez Bitcoin 65.000 ile 73.000 dolar arasında yatay seyrediyor ve fiyat dalgalanması sınırlı kalıyor. Fiyattaki bu durağan durum ile piyasadaki kötümserliğin derinleşmesi arasında bir çelişki göze çarpıyor.

Kurumların alımları fiyatı dengeliyor

Mevcut tabloda fiyatın daha da aşağı gelmemesini sağlayan unsur olarak kurumsal yatırımcıların alımları öne çıkıyor. Yılın mart ayında ETF’ler yaklaşık 50.000 Bitcoin alırken, Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi portföyüne 44.000 adet daha ekledi. Morgan Stanley, bitcoin ETF ürününe onay aldı ve 16.000 finansal danışman ile toplam 6,2 trilyon dolar büyüklüğünde bir portföyün erişimine imkân sağladı.

Kurumsal yatırımcıların bu hamleleri fiyatın düşüşünü önlemiş görünüyor. Ancak yalnızca belirli bir sınırda tutabiliyor. CoinDesk’in yaptığı analiz, son 30 günde toplam talebin 63.000 Bitcoin azaldığını ortaya koydu. Yani piyasadaki diğer katılımcılar satışlarını devam ettiriyor ve kurumsal alımların etkisi kısmen sınırlanıyor.

Büyük portföy sahipleri olan ve genellikle “balina” olarak anılan yatırımcı grubu, geçtiğimiz yıl portföylerine 200.000 Bitcoin eklemişken bugün ise toplamda 188.000 Bitcoin çıkışı yaptıkları kaydedildi. Bu hareket, kayıtlara geçen en yoğun satış dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Nisan ayı genellikle Bitcoin için güçlü bir dönem olarak öne çıkıyor. Son 15 yılın 10’unda fiyatların yükselişle kapandığı ve ortalama yüzde 20 civarında değer kazancı yaşandığı biliniyor. Ancak mevcut durumda savaş koşulları, negatif Coinbase primleri, rekor düzeyde balina satışları ve düşük duygu endeksi gibi etkenler, alışılmış sezon etkisinin dışında bir resim ortaya koyuyor.