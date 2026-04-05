Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)Kripto Para

Ant Digital, yapay zekâ ajanlarına odaklanan Anvita platformunu tanıttı

Bilmeniz Gerekenler

  • Anvita platformu, kripto işlemlerinde yapay zekâ uygulamalarının rolünü artırmayı amaçlıyor.
  • Küresel ödeme ağları ve teknoloji şirketleri de otonom ticaret altyapısı geliştirme yarışına katılmış görünüyor.
Çin merkezli Ant Group’un blokzincir birimi Ant Digital Technologies, kripto para işlemlerinde insana olan ihtiyacı en aza indiren yeni platformu Anvita’yı kamuoyuyla paylaştı. Lansman, şirketin Cannes’daki Real Up zirvesinde gerçekleştirildi.

Anvita ile otonom ticaret hedefleniyor

Anvita, özellikle “ajandan ajana ekonomi” olarak tanımlanan ve yazılımsal ajansların kendi başlarına varlık tutabildiği, alım-satım yapabildiği ve ödeme gerçekleştirebildiği bir iş modeline odaklanıyor. Platformun ilk aşamada sunduğu iki temel ürün bulunuyor. Bunlardan ilki Anvita TaaS (Tokenization-as-a-Service), kurumsal müşterilere dönük gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenleştirilmesine ve saklanmasına imkân tanıyor. İkincisi ise Anvita Flow adını taşıyor. Bu platform, yapay zekâ ajanlarının sisteme kaydolmasına, birbirini bulup birlikte çalışmasına ve ödemeleri gerçek zamanlı şekilde gerçekleştirmesine olanak sunuyor.

Ant Digital’ın blokzincir biriminin başkanı Zhuoqun Bian, geleneksel dijital varlık altyapısının yalnızca temel bir yapı sunduğunu, esas dönüşümün zincir üstünde tam otonom yazılımların aktif rol alacağı yeni ekonomiyle mümkün olacağını belirtti.

Rekabet ve teknolojik altyapı güçleniyor

Anvita Flow, Coinbase ve Cloudflare tarafından geliştirilen x402 protokolünü sisteme dahil etti. Bu protokol sayesinde, platform üzerinde faaliyet gösteren ajanlar USDC stablecoin ile doğrudan ve anlık ödeme gerçekleştirebiliyor. Böylece faturalama, abonelik ya da manuel onay gibi süreçler devre dışı bırakılıyor.

Platformda ayrıca, geliştiriciler için tasarlanmış bir Agent Store yer alıyor. Bu mağazada veri toplama, finansal analiz gibi modüller bulunuyor ve yeni ajanlar sisteme eklenebiliyor. OpenClaw ve Claude Code gibi güncel framework’lere uyumlu olan altyapı, farklı barındırma seçeneklerini de destekliyor.

Sistemin uygulama alanı yalnızca varlık tokenleştirme ile sınırlı kalmıyor. Zincir üzerinde faaliyet gösteren ajanlar kaynak tahsisi, işlem yürütme, kullanıcı adına hizmet sağlama ve otomatik mikro ödeme gerçekleştirme gibi pek çok farklı işlevde kullanılabiliyor.

Ant Digital, bu alanda altyapı geliştiren şirketler arasına katıldı. Visa ve Coinbase gibi küresel aktörler de ajana dayalı ödeme sistemleri üzerinde kendi protokollerini geliştiriyor. Visa, Trusted Agent Protocol ile kart tabanlı ödeme süreçlerine odaklanırken, Coinbase’in x402 protokolü stablecoin tabanlı mikro işlemlere yöneldi.

Google ise Eylül ayında 60’tan fazla kuruluşun desteklediği Agent Payments Protocol (AP2) çözümünü tanıttı. Mastercard’ın rekor büyüklükteki BVNK satın alımı da geleneksel ödeme ağlarının blokzincir tabanlı çözümlere ilgi duyduğuna işaret etti.

Solana Foundation, ağda toplam 15 milyonun üzerinde ajan işlemi gerçekleştirildiğini paylaştı. Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise yakın vadede yapay zekâ ajanlarının insanlardan daha fazla işlem gerçekleştireceğini öngördü.

McKinsey’nin analizine göre, yapay zekâ destekli yazılımlar küresel tüketici harcamalarında 2030 yılına kadar 3 ila 5 trilyon dolarlık bir aracı olabilir.

Buna karşın henüz kullanım hacmi düşük seviyede seyrediyor. x402 protokolü üzerinden günlük ortalama 28 bin dolarlık işlem geçerken, yapılan analizlerde bu hacmin önemli kısmının test amaçlı ve yapay olduğu tespit edildi.

Ant Digital’ın blokzinciri, finans kuruluşlarının varlıklarını zaten desteklerken, şirket USDC entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Ayrıca Hong Kong, Singapur ve Lüksemburg’da stablecoin lisansı başvuruları da devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
