Kripto paralar için hızlı başlayan 2023 yılında CEO'lar açıklama yapmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalardan bir tanesinde ise geçmişe vurgu yapıldı.

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Hedera (HBAR) proof-of-stake katman-1 blok zincirinin kurucusu, ağın geçen yılki kripto kışına meydan okumayı başardığını söyleyerek projenin bu yılki hedeflerini açıkladı. Paul Barron Network YouTube kanalına verdiği yeni bir röportajda Hedera kurucu ortağı ve CEO’su Mance Harmon, kripto protokolü için iddialı yol haritasını ortaya koyuyor.

Harmon Açıklama Yaptı

Harmon’a göre, uzun süren kripto ayı piyasasına rağmen HBAR’ın temelleri geçen yıl iyileşti.

Genel olarak, 4. çeyrek gerçekten iyi bir çeyrekti ve bu da gerçekten güçlü bir büyüme gösteren önceki üç çeyreğin üzerine inşa edildi. Benim için ilginç olan, kripto kışının gerçekten başladığı dönemde ve döngüler açısından bu gerçekten derin çukur boyunca, Hedera’nın kullanımı ve kilitlenen toplam değer açısından tam tersi yönde ilerlemesi ve tüm metriklerin iyi görünmesi.

Harmon, Hedera’nın kripto endüstrisindeki ölçeklenebilirlik sorununu gerçekten çözen ilk blok zinciri olacağına inandığı için HBAR’ın 2023’te büyümesini sürdüreceğine inandığını söylemeye devam ediyor.

Sektör genelinde, sektörün henüz görmediği şey, gerçekten ölçeklendirilmiş bir katman-1’dir. İşlemleri işleme kabiliyetini ölçeklendirmek, pazar için kabul edilebilir bir fiyat noktasında gerçekten yüksek verim ve önümüzdeki 12 ay içinde gerçek ölçeğe giden yolda bir sonraki adımı atacağız. Bugünkü haliyle ağımızda saniyede 10.000 işlemi işleme kapasitesine sahibiz ve bu kapasite 2019 sonbaharında faaliyete başladığımızdan beri mevcut.

Harmon Planları Açıkladı

Harmon’a göre Hedera, üyeleri tarafından yönetilenlere ek olarak topluluk tarafından yönetilen düğümler eklemeyi ve blok zincirinin yeteneklerini büyük ölçüde genişletmeyi planlıyor.

Bugün gerçekten bulunduğumuz noktadan bir ekip ile, her bir ekip üyesinin düğümleri çalıştırdığı, ilk ağın bugün gerçekleştirebileceği işlemleri işlemesini sağlayan ve daha sonra ekip üyesi olmayan topluluk düğümlerini eklemeye yönelik bir yol haritası belirledik… O da geliyor. Beklenti bu yıl. Bunun ötesindeki bir sonraki adım, genel verime katkıda bulunan diğer ağları, ek parçaları eklemektir.

Hedera bu yazının yazıldığı sırada 0,088 dolardan el değiştiriyor ve gün içinde %5’in üzerinde bir artış gösterdi.

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