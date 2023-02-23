Shiba Inu kripto çevrelerince çok sevilen bir meme coin olarak hayatına devam ediyor. Gelen son açıklamalar yatırımcının yüzünü güldürecek cinsten.

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Büyük bir kripto borç verme platformu olan CoinRabbit, Shiba Inu’nun Katman 2 çözümü Shibarium’u destekleyecek en son kripto para platformu olarak dikkat çekti. Kripto borç veren kurum, kısa süre önce Twitter’da yaptığı açıklamada, yaklaşan mainnet lansmanı için istekli olduklarını ifade etti. Ekibimin, tıpkı tüm ShibaArmy gibi Shibarium net lansmanını beklediğini belirttiler. CoinRabbit’te Shibarium’u destekleyeceklerini açıkladılar.

CoinRabbit Shibarium’a Destek Vereceğini Duyurdu

Bu kripto borç verme platformu, kripto para piyasasında önde gelen borç verme çözümleri sağlayıcılarından birisi olarak biliniyor. CoinRabbit ayrıca kripto varlıklarını teminat olarak kullanarak sınırsız stablecoin kredisi sunuyor.

Desteğin yanı sıra CoinRabbit, önümüzdeki haftadan itibaren platformda yer alacak olan BONE’u listeleme planlarını da açıkladı.

Bu arada, BONE listelemesi yeni yıldan önce söz verdiğimiz gibi önümüzdeki hafta planlanıyor.

Shibarium, Shiba Inu ekosistemi içinde SHIB’den sonra CoinRabbit’te destek alan ikinci token olacak.

Shibarium Dikkat Çekiyor

Shiba Inu topluluğu Shibarium’un piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyordu ve bu durum doğrudan ya da dolaylı olarak BONE’a fayda sağlıyor. Token, çok sayıda kripto platformundan büyük ilgi gördü ve CoinMerge’de en son güncellemelerini kullanan varlıkla arasında öne çıkanlardan oldu.

CoinRabbit, Ledger ve Swapzone ile birlikte Shibarium, bir hizmet olarak blok zinciri çözüm sağlayıcısı olan NOWNodes’un ve gözetim dışı merkezi olmayan cüzdan Atomic Wallet’ın desteğini aldı.

SHIB ve BONE

Shiba Inu (SHIB) ve Bone ShibaSwap (BONE) fiyatları geçtiğimiz birkaç ay içinde büyük bir artışa tanık oldu. Bu yazının yazıldığı sırada, SHIB’nin mevcut fiyatı %45,22 artışla 7,22 milyar dolar piyasa değeri ve 437.141.388 dolar hacimle 0,00001316 dolardan işlem görüyordu.

Öte yandan, BONE 436,976,800 dolar piyasa değeri ve %53,71’lik 24 saatlik işlem hacmiyle %2,74 artışla 1,93 dolardan işlem gördü. Şu anda 14.292.797 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı zamanda, kripto piyasası izleyicisi CoinMarketCap’e göre dolaşımdaki arz yaklaşık 229.928.509 BONE’du.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.