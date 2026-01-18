Ekonomi

Kripto Paralarda Muhtemel NATO Düşüşü

Özet

  • Trumpp Grönland'ı ABD'ye vermediği için AB'li müttefiklerine ticaret savaşı açmaya hazırlanıyor.
  • Geçtiğimiz yıl ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı kripto paralarda büyük dalgalanmaya neden olmuştu.
  • AB, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak ABD'ye 93 milyar avro değerinde gümrük vergisi uygulamayı veya ABD şirketlerinin AB pazarından çıkarılmasını değerlendiriyor. - FT
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Donald Trump ABD’nin alıştığı türden başkanlardan değil ve her yaptığı şey olay olmaya devam ediyor. Göreve geldiği günlerde tarifelere odaklansa da Trump ara ara Grönland’ı ele geçireceklerinden bahsetti. 2026 yılı Trump’ın bu hedefini gerçekleştireceği yıl olabilir çünkü son derece kararlı biçimde süreci ilerletiyor. NATO artık anlamını yitirirken yeni ek vergiler can sıkıcı sonuçlar doğurabilir.

İçindekiler
1 NATO Trump’ın Kurbanı Oldu
2 Ek Tarifeler ve Kripto Düşüşü

NATO Trump’ın Kurbanı Oldu

Geçen yıl Kanada’yı yeni eyaletleri olarak görmek istediğini söyleyen Trump bundan çok kararlıydı. Ardından Grönland gündeme geldi. Sonraki dönemde Çin’e üç haneli ek vergiler getirdi. Bununla yetinmeyen Trump Powell’ı görevden almaya çalışarak onlarca yıldır korunan Fed bağımsızlığı ilkesini ayaklar altına aldı. Ardından faiz indirimlerine sıcak bakmayan Fed üyesi Cook’u görevden aldı ve mahkemelik oldu.

Bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki hafta 20 Ocak günün tarifelerle alakalı Yüksek Mahkeme kararı verilecekken Trump kendisine direnen ve Grönland konusunda işbirliği yapmayan ülkelere ek vergiler getiriyor.

Avrupalı müttefiklerine gümrük vergisi getirmeyi planlayan Trump 70 yılın en büyük krizini çıkarıyor. Trump, Truth Social’da “Dünya barışı tehlikede!” yazarak, ABD bunu yapmazsa Çin ve Rusya’nın Grönland’ı ele geçireceğini söyledi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün Avrupalı üyelerinin bölgeye güvenlik için asker göndermesini eleştiren Trump buranın sadece ABD eliyle korunabileceğini, eğer bunu kabul etmezlerse kabul edene kadar gümrük vergisi getirip bunu artıracağını tehditkar bir dille ifade etti. NATO’nun güvenilirliğinin ayaklar altına alındığı bu tartışma küresel çapta ekonomik kriz tetikleyecek türden.

Ek Tarifeler ve Kripto Düşüşü

Geçen yıl AB ile tarife kavgasına tutuşan Trump ağır vergilerle onları tehdit etti. Nihayetinde AB çeşitli tavizler, ek yatırımlar ve ikili anlaşmalar yoluyla bu engeli aştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada Danimarka’dan toprak isteyen Trump AB liderlerini tam anlamıyla zorluyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi Trump’ın yayılmacı tavrının, istediği her şeyin yapma özgürlüğünün bir noktada artık ABD’ye bedel ödetmesi gerektiğini düşünüyor.

Avrupa müttefikinin liderleri Pazar günü, “gümrük vergisi tehditlerinin transatlantik ilişkileri zedelediğini ve tehlikeli bir düşüş sarmalına yol açabileceğini” belirten bir bildiri yayınlarken atılacak karşı adımlar konusunda birlikte hareket edeceklerini ifade ettiler.

ABD’nin İkinci Dünya Savaşının ardından kurduğu küresel kurumsal yapı Trump eliyle bugün çökertiliyor ve bunun hem ABD hem de AB için önemli sonuçları olacak. Trump’ın sınırları ne kadar zorlayacağı belirsiz fakat FT şimdiden AB’nin cevabını hazırladığını söylüyor.

Muhtemelen geçen seneki tarifeler için verilen cevap bugüne saklanmış durumda. ABD’ye 93 milyar avro değerinde gümrük vergisi uygulamayı planlayan AB, ABD şirketlerinin bölge pazarından çıkarılması dahil çok daha sert önlemleri devreye almaya hazır. Evet bu tam bir dejavu çünkü geçen yıl da aynı şeyleri yaşadık. Bu yüzden AB ile gerilimin tırmanması kripto paralar için geçtiğimiz yılkiyle aynı sonuçları doğurabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2025 Yılının Kabus Dolu Günlerine Geri Dönüyoruz: Tarife Savaşları 2.0

ABD Senatosunda Kripto Para Yasasına Yeni Engel

Son Dakika: 16 Ocak Trump Açıklamaları, Yeni Fed Başkanı Kim?

Bitcoin Düşüyor, Kripto Paralar Yönü 16 Ocak’ta Aşağı Çevirdi

Son Dakika: Olası Yeni Fed Başkanı Hassett ve 16 Ocak Açıklamaları

Günün Takvimi, Fed Açıklamaları ve 15 Ocak Piyasalar

Sıcak Gelişme: Fed Üyesi Miran’dan Önemli Faiz Açıklamaları 14 Ocak

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı ADA, LINK Coin, ENA Grafik Yorumları ve 19-25 Ocak Fiyat Tahminleri
Bir Sonraki Yazı 2025 Yılının Kabus Dolu Günlerine Geri Dönüyoruz: Tarife Savaşları 2.0
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu
Kripto Para
Tom Lee Sessizce Artırıyor: Ethereum Arzının Yüzde 3,4’ü Artık Tek Elde
Ethereum (ETH)

Lost your password?