Solana Fiyatı $100 Direncine Yaklaşırken Piyasada Belirsizlik Sürüyor

Solana, fiyatının kritik $90–$100 bölgesinde önemli bir dirençle karşılaşmasıyla birlikte, piyasa analistlerinin yeniden odağına girdi. Son dönemde düşüş eğilimi gösteren SOL, teknik göstergeler ve yatırımcı davranışları bakımından yakından takip ediliyor. Kripto para, 2020 yılında kullanıma sunulan hızlı işlem kapasitesi ve merkeziyetsiz uygulama altyapısıyla özellikle DeFi ve NFT alanında öne çıkıyor.

Solana ETF’lerinde Yatırımcı İlgi ve Fon Akışı

Son haftalarda Solana ETF’lerinde gözlenen yatırımcı ilgisi, düşüşe rağmen dikkat çekici. Bloomberg’de kıdemli ETF analisti olarak görev yapan Eric Balchunas’ın verilerine göre, SOL fiyatı spot ETF’lerin işlem görmeye başladığı dönemden bu yana yaklaşık yüzde 57 değer kaybetmesine rağmen, bu yatırım araçlarına toplamda 1.5 milyar dolara yakın yeni para giriş yaptı. Bu, yatırımcıların volatiliteye rağmen pozisyonlarını büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor.

Eric Balchunas, ETF’lere olan fon akışının fiyat düzeltmesine karşın yüksek seviyede olduğunu ve yatırımcıların önemli oranda pozisyonlarını tutmaya devam ettiğini belirtiyor.

Fon hareketlerinde agresif çıkışların yaşanmaması, kurumsal ve bireysel yatırımcıların kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen Solana’ya olan ilgisini sürdürdüğüne işaret ediyor. Buna karşın, kısa vadede temkinli görünümün devam ettiği kaydediliyor.

Teknik Görünüm ve $100 Direnci

Teknik analizde SOL fiyatı hâlâ ana düşüş kanalında hareket ediyor. Son döngü zirvesinden bu yana aşağı yönlü trendin devam ettiği izleniyor. Şu anda fiyat, hem kanalın üst bandı hem psikolojik sınır olması açısından 100 dolar çevresindeki direnç bölgesine yaklaşmış durumda. Bu direnç alanında hem geçmiş arz fazlası hem de önemli teknik seviyeler öne çıkıyor.

Kanal direnci aşılamadığı sürece ana eğilimin satıcılar lehine devam edebileceği aktarılıyor. Ancak 100 doların üzerinde güçlü bir kırılım mevcut yapıyı değiştirebilir ve yeni bir yükseliş dalgasının tetikleyicisi olabilir.

Piyasada Konsolidasyon ve Denge Arayışı

Piyasa analizlerinde SOL fiyatının şu anda 75,63 ile 92,10 dolar arasında yatay bir bantta konsolide olduğu görülüyor. Son düşüş sonrası bu yatay seyir, trendin hemen yukarıya dönmediğine ve piyasada kararsızlığın hakim olduğuna işaret ediyor. Fiyatın bu bant içinde birkaç kez tepki vermesi, alıcı ve satıcıların kısa vadeli dengenin oluşmasında etkili olduğunu gösteriyor.

Momentum göstergelerine bakıldığında ise günlük RSI okumasının 50 seviyesinin altında olduğu ve düşüş eğiliminin tamamen bitmediği kaydediliyor. 75,63 doların altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği, 69–70 dolar bölgesindeki önemli Fibonacci düzeltmesinin takip edildiği bildiriliyor.

Öte yandan, fiyatın 92–100 dolar üzerine kalıcı şekilde çıkması durumunda, kısa vadeli görünümün pozitife dönebileceği ve düşüş senaryosunun geçersiz sayılabileceği belirtiliyor.

Kurumsal Talep ve Uzun Vadeli Beklentiler

Kısa vadeli teknik dalgalanmaların ötesinde, Solana’ya olan kurumsal talebin ETF kanalıyla artmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, ETF’lere olan ilginin sürmesi ve Solana ekosistemindeki gelişmelerin ivmelenmesi uzun vadede önemli olabilir. Böyle bir senaryoda, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı talebinin bir sonraki piyasa döngüsünde yükselişi tetikleyebileceği ve fiyat hedeflerinin daha yüksek seviyelere taşınabileceği öngörülüyor.

SOL Fiyatında Yakın Vade Yol Ayrımı

SOL fiyatının önümüzdeki süreçte 90–100 dolar arasındaki majör direnç bölgesine ve 75,63 dolar desteğine nasıl tepki vereceği önem kazanıyor. 100 dolar civarındaki kırılım, düşüş trendini bozabilirken, yukarı yönlü hareketi destekleyen işaretlerin henüz tam anlamıyla belirginleşmediği yorumları yapılıyor. Diğer yandan, 75 doların altında ek kayıplar, daha derin düzeltme seviyelerini gündeme getirebilir. Piyasa katılımcıları, fiyat yönünün netleşmesi için hacim, teknik kırılım ve genel piyasa sentimentini izlemeye devam ediyor.