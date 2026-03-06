Gümüş Fiyatlarında Sıkışma Devam Ederken Yükseliş Beklentisi Sürüyor

Son günlerde kısa vadeli geri çekilmeler görülse de, gümüş piyasasında alıcıların direnç noktalarına yaklaşmak için yeniden güç topladığı ifade ediliyor. Fiyat hareketlerinde yaşanan bu dalgalanmalara rağmen destek seviyelerinin korunmaya çalışıldığı gözlemleniyor.

Gümüş Kısa Vadede Kritik Seviyeleri Korumaya Çalışıyor

Gümüşün ons başına fiyatı 81,98 dolar civarında seyrediyor. Son işlem gününde yüzde 0,33’lük bir düşüş yaşanmasına rağmen, fiyatlar gün içinde 81 ve 85 dolar arasında dalgalandı. Kısa süreli pozisyon değişimlerinin etkili olduğu bu dönemde, gümüş fiyatları geçtiğimiz saatlerde 84-85 dolar bandını test ettikten sonra gelen kar realizasyonlarıyla 82 dolar seviyesine kadar çekildi.

82 dolar seviyesi, şu anda piyasada kısa vadeli bir denge noktası olarak görülüyor. Son konsolidasyon döneminde oluşan destek noktalarını koruma çabası, alıcıların bu bölgede etkinliğini sürdürdüğüne işaret ediyor. Özellikle 81 dolar seviyesine yakın noktalarda görülen tepkiler, talebin halen güçlü olduğunu yansıtıyor. Dalgalanma kısa vadede yüksek seyrederken, fiyatın son birkaç seansta belirlenen ana destek alanının altına inmediği kaydediliyor.

Uzun Vadede Güçlü Ralli ve Sonrasında Yeniden Denge Arayışı

Ekim ayı ile ocak ayı sonu arasında gümüş piyasasında dikkat çeken bir yükseliş gerçekleşti. Bu dönemde fiyatlar 40 dolar seviyelerinden hızla yükselerek 120 dolar bandına kadar çıktı. Uzun süreli talep ve istikrarlı alımlar, bu hareketin arka planını oluşturdu.

Ancak yükselişin ardından şubat başında sert düzeltme süreci başladı ve gümüşte fiyatlar hızla 70-75 dolar bandına kadar geriledi. Bu aşama, son dönemde görülen en hareketli dağılım evrelerinden biri olarak öne çıktı. Düşüş sonrası piyasa denge arayışı içerisine girerek fiyatlar tekrar 80 dolar seviyesine yaklaşmaya başladı ve son haftalarda bu alanda yatay hareketin öne çıktığı kaydediliyor.

Piyasanın genel yapısında, yüksek momentumlu rallilerin ardından yapısal bir yeniden kurulum sürecinin etkili olduğu anlaşılıyor. Önceki güçlü yükseliş iştahının ardından gelen konsolidasyon, katılımcıların yeni bir yükseliş için temkinli hareket ettiğini düşündürüyor.

Teknik Görünümde 90 Dolar Hedefi ve Kırılma Olasılığı

Teknik grafiklerde gümüşün Bollinger Bandı orta çizgisine yakın, 82,70 dolar seviyesinde hareket ettiği görülüyor. Bu nokta genellikle kısa vadeli alıcı ve satıcılar arasında dengenin oluştuğu bir aralığı yansıtıyor. Fiyatların bu bölgede sıkışması, piyasanın olası bir kırılma öncesi sıkışma safhasında olduğuna işaret ediyor.

Kısa vadeli direncin, Bollinger Bandının üst sınırı ile mevcut konsolidasyon tepesinde yer alan 90-93 dolar aralığında oluştuğu görülüyor. Fiyatların bu bölgeyi aşmasıyla birlikte yukarı yönlü yeni bir trendin başlaması, psikolojik bir seviye olan 100 doları gündeme getirebilir. Desteğin ise, şubat düzeltmesinin alt bandı olan 72 dolarda yoğunlaştığı aktarılıyor. Bu seviyeye bir gerileme, geçen yıl sonunda başlayan yukarı trendin gücü açısından önemli bir sınav olabilir.

Chaikin Money Flow göstergesinin şu anda -0,01 seviyelerinde olması, piyasada sermaye giriş ve çıkışının dengede olduğuna, belirgin bir birikim veya yoğun satış baskısının öne çıkmadığına işaret ediyor. Piyasanın önceki yükselişi sindirdiği ve daralan fiyat aralığının, momentum güç kazandığında yeni bir kırılma olasılığını artırdığı analistlerca belirtiliyor. Hangi yöne doğru bir hareketin gelişeceği ise, önümüzdeki dönemde oluşacak kritik destek ve direnç seviyelerine bağlı olarak şekillenecek.