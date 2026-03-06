Jeopolitik Krizde Petrol, Yapay Zekâ ve Bitcoin Piyasaları Yeniden Şekilleniyor

Petrol piyasasında son yaşananlar, küresel çapta savaş ortamının finansal dengeler üzerinde ne kadar hızlı etki yapabileceğini net biçimde gösteriyor. Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapanması, dünya enerji ticaretinin beşte birini riske atarken, petrol fiyatları son iki yılın zirvesine ulaştı. ABD ham petrolü bir günde 10 doların üzerinde değer kazanırken, Brent petrol kontratları da yükselişe geçti.

Küresel enerji rotası değişiyor

Hürmüz Boğazı, enerji piyasası açısından hayati arterlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu bölgedeki tıkanma, özellikle Orta Doğu’dan yapılacak petrol ve doğalgaz ihracatını sekteye uğratıyor. Piyasa uzmanlarının değerlendirmelerine göre, coğrafi risk priminin böylesine ciddi biçimde fiyatlandığı nadir anlardan biri yaşanıyor. Barclays, savaşın uzaması hâlinde Brent petrolünün 120 dolara tırmanabileceğini, daha şiddetli senaryolarda ise bu seviyenin de aşılabileceğini öngörüyor. Artan enerji fiyatlarının küresel tüketici güvenini zedelemesi ve enflasyon beklentilerini yukarı çekmesi bekleniyor.

Yapay zekâ artık stratejik altyapı

Petrol dışında, yapay zekâ alanındaki gelişmeler de jeopolitik çekişmelerin yeni cephesini oluşturuyor. ABD Savunma Bakanlığı, Anthropic’i tedarik zincirinde risk oluşturan şirketler arasında kara listeye aldı. Anthropic, OpenAI’dan ayrılan araştırmacıların kurduğu ve yapay zekâ güvenliğiyle ön plana çıkan bir kuruluş. ABD’de alınan bu karar, özellikle CEO Dario Amodei’nin teknolojinin kitlesel gözetim ve otonom silahlar için kullanılmasına izin vermemesiyle ilişkilendirildi. Pentagon, savunma amaçlı kullanılacak kritik teknolojilerde şirketlerin komuta zincirini sınırlamasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, “Herhangi bir tedarikçinin, kritik bir yeteneğin yasal kullanımını kısıtlayarak komuta zincirine dâhil olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anthropic’in bu hamlesi piyasalarda hızlı yankı bulurken, şirketin karara karşı hukuki mücadele başlatacağı açıklandı. ABD’li bazı senatörler ve eski güvenlik yetkilileri ise, bu tür yaptırımların inovasyonu engelleyip sektör dengesini bozabileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, yapay zekânın artık yalnızca büyüme potansiyeliyle değil, ulusal güvenlik ve egemenlik tartışmalarında da merkezde olduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin’in makro testten geçişi

Jeopolitik risklerin arttığı bu ortamda gözler bir kez daha Bitcoin’e çevrildi. Son yıllarda “dijital altın” olarak sunulan Bitcoin, küresel kriz günlerinde güvenli liman olma iddiasını fiili olarak sınamaya başladı. Ancak piyasa verileri, Bitcoin’in klasik bir güvenli liman refleksi göstermediğini, zaman zaman dirençli hareket etse bile, büyük ölçüde likidite ve piyasa riskleriyle birlikte dalgalandığını gösteriyor.

Aynı süreçte altının da klasik savaş dönemlerindeki gibi istikrarlı bir güvenli varlık performansı sunamadığı ve yatırımcıların nakde dönme isteğinin öne çıktığı gözleniyor. Bu durum, Bitcoin’in yalnızca spekülatif amaçlı değil, aynı zamanda sınırlı sistemlerde ve yaptırımların uygulandığı ülkelerde alternatif değer transfer aracı olarak kullanıldığını öne çıkarıyor.

Öte yandan, ABD’nin İran kaynaklı kripto işlemlerine artan şekilde odaklandığına dikkat çekiliyor. Blockchain araştırmacıları, Bitcoin ve genel olarak kripto paraların baskı altındaki ekonomilerde geçerliliğini koruduğunu vurguluyor. Fakat küresel düzeyde kurumsal ve makro oyuncuların “evrensel güvenli liman” olarak değerlendirme konusunda hâlâ tereddütleri bulunuyor.

Bu gelişmeler, finans piyasalarında artık geleneksel kategorilerin hızla eridiği ve risk yönetiminin yeni kurallarla şekillendiği bir dönemin başladığını gösteriyor. Jeopolitik krizler, enerji, teknoloji ve dijital varlıklar arasında yeni dengenin nasıl kurulacağı sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor.