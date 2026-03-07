CleanSpark, Şubat Ayında Madencilikten Elde Ettiği Geliri Yapay Zekâ ve Veri Merkezi Altyapısına Aktarıyor

Amerikalı kripto para madenciliği ve enerji hizmetleri şirketi CleanSpark, 2026 yılının Şubat ayında 568 Bitcoin üretti ve bu üretimin 553 adedini ortalama 66.279 dolar fiyatla satarak yaklaşık 36,65 milyon dolar gelir elde etti. Şirket yönetimi, satıştan elde edilen gelirin doğrudan Bitcoin alımına ya da rezerv artırmaya değil, yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgisayar altyapısına yatırım için değerlendirildiğini açıkladı.

Satış Stratejisi ve Rezerv Yönetimi

CleanSpark’ın Şubat ayı boyunca ürettiği Bitcoin’in neredeyse tamamını satması, kısa vadeli finansal zorunluluktan ziyade şirketin belirlediği bir portföy ve nakit akışı yönetimi stratejisi kapsamında gerçekleşti. Mevcut durumda şirketin Bitcoin rezervi 13.363 coin düzeyinde ve bu miktar; CleanSpark’ın, fiyat hareketlerinden yararlanma potansiyelini koruduğunu işaret ediyor.

Şirketin bu yaklaşımı, aylık üretim gelirini nakde çevirerek operasyonel esnekliği artırmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda büyük bir Bitcoin rezervine sahip olması, madencilik şirketi olarak yatırımcısına kripto para piyasasındaki dalgalanmalardan doğrudan getiri alma imkânı sunmayı sürdürüyor. CleanSpark hisseleri, küresel kripto piyasasındaki zayıflamanın etkisiyle 9,58 dolar seviyesinde günü kapattı.

Yatırım Rotası: Yapay Zekâ ve Veri Merkezleri

CleanSpark’ın operasyonel gelirlerini kullanma tercihi, sektörde dikkat çekici bir rota değişikliğine işaret ediyor. Şirket, Texas’ta açılan ikinci kampüsüyle ERCOT onaylı 300 megavatlık kapasiteyi devreye aldı. Bu tesis, yapay zekâ tabanlı iş yüklerine uygun olarak tasarlandı.

Şirket, Bitcoin madenciliği için yıllar içinde geliştirdiği enerji yönetimi ve yüksek yoğunluklu soğutma konusundaki uzmanlığını şimdi AI ve yüksek performanslı bilişim altyapısı sunmaya yönlendiriyor. Bitcoin madenciliği ile yapay zekâ işlemleri temel olarak güçlü enerji altyapısı, verimli soğutma, kesintisiz bağlantı ve yoğun donanım gereksinimlerine dayanıyor. CleanSpark’ın, madencilik sonrası edindiği tecrübeler, özellikle GPU kümelerine dayalı AI iş yüklerinde doğrudan kullanılabilecek nitelikte.

Sektörde Değişen Dinamikler

Yönetim, Texas kampüsünde yapay zekâ odaklı ilk uygulamaların 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesini öngörüyor. Madencilik, şirketin temel gelir kaynağı olmaya devam etse de, Şubat ayında yapılan Bitcoin satışlarından elde edilen gelirin veri merkezi yatırımlarına aktarılması, CleanSpark’ın önümüzdeki dönemde yeni bir gelir kalemi oluşturmasına olanak sağlayacak.

Bu trend, kripto sektöründe artan rekabet ve yükselen enerji maliyetleriyle birlikte gözle görülür şekilde yaygınlaşıyor. Özellikle yüksek enerji altyapısı bulunan şirketler, sahip oldukları kapasiteyi farklı alanlarda değerlendirme yoluna gidiyor. CleanSpark ise bu dönüşümü rakiplerinden daha hızlı benimseyen şirketler arasında öne çıkıyor.