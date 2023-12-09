Ethereum Satışı Gelirken 4 Analist Bitcoin’de Sıradakini Açıkladı

Kripto para dünyasında etkili Ethereum hamleleriyle dikkat çeken bir balina Binance’e 3 bin 700 ETH gönderdi. Gönderilen ETH’nin rakamsal karşılığı 8 milyon 720 bin dolar. Balinanın hamlesi konuşulurken bugün 4 analistten bugün Bitcoin için önemli değerlendirmeler geldi. Analistler BTC için yeni seviyelere işaret ederken uzun vadeli yatırım için de perspektifler ortaya koydular.

Bitcoin Almayanlar İçin Fırsat Kaçtı Mı?

Analist The Flow Horse, son piyasa fırsatlarını kaçırmış olabileceklerini düşünen bireylerin endişelerine hitap etti. X’teki paylaşımında son gelişmelere rağmen Bitcoin‘de henüz önemli ve olumlu bir geri çekilme yaşanmadığı vurguladı.

Analist, Bitcoin’in bir geri çekilme yaşaması ve 35 bin dolar seviyesinin üzerinde dengelenmeyi başarması halinde, bunun altcoin’ler için uygun bir döneme işaret edebileceğini öne sürdü.

BTC İçin 60 Bin Dolar Vurgusu

Analist Crypto Cover, Bitcoin için yükseliş eğilimli bir görünüme işaret ederek kripto para biriminin 50 bin dolar sınırını aşmasının ardından 60 bin dolara hızlı bir yükseliş beklediğini ifade etti.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe ise başta Ethereum (ETH) olmak üzere altcoin’lere yatırım yapmak için en uygun zamanın Bitcoin’in halving’e kadar geçecek 3-8 aylık süre olduğunu öne sürdü. Analiste göre, bu elverişli yatırım penceresi şu anda devam ediyor ve Bitcoin hakimiyetinde kısa vadeli bir zirve olduğuna dair göstergeler var.

Stratejik bir hamle olarak van de Poppe, yatırımların Bitcoin’den Ethereum’a kaydırılmasını öneriyor ve yakın vadede Ethereum için potansiyel üstün performans ve elverişli piyasa koşulları beklentisini ima ediyor.

Bitcoin Likidasyon Isı Haritası Hangi Seviyeleri Gösterdi?

Bitcoin Likidasyon Isı Haritasını paylaşan analist Crypto4Every₿ody, 44 bin 310’da bir sonraki yükseliş hedefini ve 43 bin 455’te bir sonraki düşüş hedefini gösterdi. Bu bilgiler, yatırımcıların potansiyel piyasa hareketlerini değerlendirirken izleyebilecekleri kilit seviyeler sunmakta.

Yükseliş hedefi, aşılması halinde daha fazla yukarı yönlü ivmeye işaret edebilecek iyimser bir eşiği gösterirken, düşüş hedefi ise aşılması halinde piyasada potansiyel bir düşüşe işaret edebilecek kritik bir seviyeyi ifade ediyor. Kripto para analistlerinin belirttiği bu hedefler, Bitcoin piyasasının mevcut dinamiklerinde gezinenler için önemli referans noktaları olarak hizmet ediyor.