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Hazır Olun! Birçok Kez Bilen Ünlü İsim Kanıt Sundu: Bitcoin’de Gerçek Parti O Tarihte Başlayacak!

Morgan Creek Capital CIO'su Mark Yusko, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) yeni bir boğa piyasasına girmenin eşiğinde olabileceğini iddia etti ve yükselişin başlayacağı tarihi vererek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
21:11
4 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Morgan Creek Capital CIO’su Mark Yusko, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yeni bir boğa piyasasına girmenin eşiğinde olabileceğini iddia etti ve yükselişin başlamasını beklediği tarihi vererek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bitcoin’de Yükselişin Fitilinin Yarılanma Öncesinde Ateşlenmesini Bekliyor

Ünlü kripto para analisti Scott Melker’a konuşan hedge fonu emektarı Yusko, Bitcoin’de blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğine giden yolun muhtemelen fiyatta yükselişin fitilini ateşleyeceğine inandığını söyledi. Yusko, kripto baharı olarak nitelendirdiği yükselişe ilişkin “Yükseliş ya baharın sonunda ya da yazın başında başlayacağını iddia ediyorum. Tahminim Mayıs – Haziran gibi başlayacağı yönünde. Yani blok ödülü yarılanmasından dokuz ay önce. Şimdiye kadar böyle oldu, böyle de olmaya devam edecek.” dedi. Morgan Creek Capital yöneticisine göre, kripto baharı çoğunlukla menzile bağlı fiyat hareketidir ve yaz aylarında olan yükselişi ifade eder.

Yusko, ayrıca Bitcoin fiyatının daha yüksek seviyelere çıkmak için geçmişte olduğu gibi blok ödülü yarılanması etkinliğine tepki vereceğini de ekledi. 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasıyla Bitcoin madencilerine ortalama her 10 dakikada bir çıkardıkları blok için blok başına ödül olarak verilen BTC miktarı yüzde 50 oranında düşürülür.

Yusko blok ödülü yarılanması yaklaşırken duyduğu heyecana ilişkin düşüncelerini şu sözlerle açıkladı:

Blok ödülünün her dört yılda bir azaltılması Bitcoin’e kodlanmış durumda. Blok ödülünü düşürürseniz teoride fiyatta ayarlama yapılmadığı sürece bir grup madenci işsiz kalır. Fiyat ayarlaması da harekete neden olur.

Yusko, ayrıca Bitcoin’in adil piyasa değerinin geleneksel varlıkları fiyatlandıran aynı faktörlerden kaynaklanmadığı görüşünde. Ona göre geleneksel varlıkların değeri Bitcoin’e kıyasla GSYH, faiz oranları ve ekonomi ile çok daha güçlü bir korelasyona sahip. Hedge fonu emektarı  bu konudaki yorumunu “Bitcoin kariyerim boyunca gördüğüm en ilişkisiz varlık.” şeklinde noktaladı.

Bir Kez Daha Dogecoin’i Hedef Aldı: Gerçek Bir Değeri Yok

Öte yanda Yusko, ünlü milyarder Elon Musk’ın favori kripto parası Dogecoin‘i (DOGE) bir kez daha hedef alarak sert bir dille eleştirdi. DOGE’un gerçek bir kullanım alanı olmadığını ve bu nedenle gerçek bir değeri olmadığını iddia ederek şunları söyledi:

Dogecoin gibi spekülatif bir saçmalık, neden var ki? Yani aklım almıyor. DOGE’un değeri sıfır olduğunda ayı piyasasının sona ereceğini söyledim ve bunun arkasında durmak istiyorum ama yapamam çünkü aptal insanlar aptallık yapmaya devam edecek. Bir adamla bu konuda tartıştım ve bana “Meme coin’lerin bir değeri var.” dedi. Hayır, hayır herhangi bir değerleri yok.

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