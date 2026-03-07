Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin Madencilerinin Son Beş Ayda 15.000 BTC’yi Aşan Satışı Dikkat Çekti

Özet

  • Bitcoin madencileri son beş ayda toplamda 15.000’den fazla BTC sattı.
  • Fiyatlar düşerken madencilerin satış baskısı özellikle şubat ayında artış gösterdi.
  • Sürekli artan operasyonel maliyetler, madencilerin daha fazla BTC satmasına neden oldu.
Son dönemde Bitcoin fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla birlikte, halka açık beş büyük Bitcoin madencilik şirketinin toplamda 15.000’in üzerinde BTC sattığı tespit edildi. Özellikle şubat ayında gerçekleşen satış miktarı, son beş ayın en yüksek seviyesine ulaşarak piyasaya dikkat çekici bir baskı oluşturdu.

İçindekiler
1 Madenci Satışlarında Hızlanma
2 Şubat Ayında Rekor Satış
3 Piyasa Üzerindeki Etkisi

Madenci Satışlarında Hızlanma

CORZ, CLSK, RIOT, BTDR ve CANG isimli şirketler Ekim 2025’ten Şubat 2026’ya kadar ay ay izlenen BTC satış grafiğinde önemli rol oynadı. Ekim ve kasım aylarında satışlar sırasıyla 1.300 ve 1.500 BTC seviyesinde gerçekleşti; bu süreçte Bitcoin fiyatı 90.000 doların üzerinde seyrediyordu. Aralık ayında satışlar artışa geçerek yaklaşık 3.100 BTC’ye yükselirken, bu dönemde RIOT’un satışlarının öne çıktığı görülüyor. Ocak 2026’da ise rakam 3.600 BTC’ye kadar çıkarak özellikle CORZ, CLSK ve BTDR’ın etkisiyle yukarı yönlü ivme kazandı.

Şubat Ayında Rekor Satış

Şubat 2026, toplamda yaklaşık 6.100 BTC’lik satışla önceki aylardaki tüm hacimleri geride bıraktı. Bu ayda, CANG madencilik şirketinin satışları belirgin bir oranda artış gösterdi. Bitcoin’in ortalama fiyatı bu dönemde 70.000 dolar seviyesine gerilerken, madencilerin satış baskısını artırdığı görüldü.

Satışlardaki bu hızlanış dikkat çekici bir ters ilişkiyi de ortaya koydu. Bitcoin’in fiyatı ekim ayında 110.000 doların üzerindeyken şubat ayında 70.000 dolar civarına indi. Buna rağmen, madencilik şirketleri fiyat düştükçe satış miktarını artırdı. Ekimde yüksek fiyatla daha az BTC satılırken, şubatta düşük fiyatla daha fazla BTC elden çıkarıldı.

Madencilerin bu tavrı sektör dinamikleriyle açıklanıyor. Şirketler enerji, personel ve finansman gibi sabit maliyetlerin baskısını sürdürürken, Bitcoin’in değeri azaldıkça operasyonlarını sürdürebilmek için daha fazla BTC satmayı tercih ediyor. Nitekim CleanSpark’ın şubat ayı faaliyet güncellemesinde, aylık üretimin yüzde 97,4’ünün satılarak 36,65 milyon dolar gelir elde edildiği belirtildi.

CleanSpark tarafından yapılan açıklamada, şirketin şubat ayında ürettiği Bitcoin’in neredeyse tamamını dönüştürdüğü ve bu satışlardan 36,65 milyon dolar nakit akışı sağlandığı ifade edildi.

Piyasa Üzerindeki Etkisi

Son beş ayda yapılan 15.000 BTC’lik satış, arz tarafında istikrarlı ve büyüyen bir baskıyı ortaya koydu. Madenciler, uzun vadeli tutucu yatırımcıların aksine kısa sürede likidite sağlamak adına ellerindeki BTC’leri piyasaya sürmeye devam etti. Özellikle şubattaki artış, satış baskısının zirve yapıp yapmadığı ya da martta devam edip etmeyeceği konusunda belirsizliğe yol açtı. Sektörün mevcut fiyat seviyesinde faaliyet giderlerini karşılayıp karşılayamayacağı, sonraki aylardaki satış davranışlarını şekillendirecek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
