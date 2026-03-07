Winvest — Bitcoin investment
ABD Federal Mahkemesi, Binance ve Changpeng Zhao Hakkındaki Dava Taleplerini Reddetti

Özet

  • ABD’de açılan sivil dava, Binance ve Changpeng Zhao aleyhinde yeterli delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
  • Davada, kripto transferlerinin terör saldırılarına dolaylı katkı sağladığı iddiaları öne sürülmüştü.
  • Binance, İran yaptırımları ve terörle ilişkili suçlamaları reddederek, platformdaki iş ortaklarını düzenlemeden çıkardı.
ABD’de bir federal yargıç, Binance ve şirketin kurucusu Changpeng Zhao’ya açılan ve kripto transferlerinin terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla tazminat talep eden davayı reddetti. Kararın 6 Mart’ta verilmesinin ardından süreçte davacıların Binance ile saldırılar arasında doğrudan bağlantı kuramadığı belirtildi.

İçindekiler
1 Terörle Bağlantılı Kripto Transferleri İddiası
2 Mahkemenin Değerlendirmesi ve Karar Gerekçesi
3 İran Yaptırımları ve ABD Senatosu Soruşturması

Terörle Bağlantılı Kripto Transferleri İddiası

Dava, dünya genelinde onlarca saldırıdan etkilenen 535 mağdur ve mağdur yakınları tarafından açılmıştı. Davacılar, 2017’den 2024’e kadar geçen süreçte Binance’in, aralarında Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları’nın da bulunduğu, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan bazı grupların kripto transferlerini kolaylaştırdığını öne sürdü. Şikayette, bu grupların en az 64 saldırıyla ilişkilendirilen transferleri Binance üzerinden gerçekleştirdiği ve hesaplarda yüz milyonlarca dolarlık işlem yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, İranlı kullanıcılarla gerçekleşen milyarlarca dolarlık ticaretin de saldırılarla ilişkilendirilen kişilere dolaylı fayda sağladığı ileri sürüldü.

Mahkemenin Değerlendirmesi ve Karar Gerekçesi

Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, Binance ile iddia edilen saldırılar arasında yeterli bağlantı kurulamaması nedeniyle davayı reddetti. Karar metninde, Binance veya Changpeng Zhao’nun söz konusu saldırıları doğrudan ya da kasıtlı olarak desteklediğine dair makul delil sunulmadığı vurgulandı. Yargıç, platform ile terör örgütleri veya ona bağlı kişilere ait hesaplar arasında sadece müşteri ilişkisine dayalı işlemler olduğuna işaret etti.

Vargas, “Davacılar, davalıların bu saldırılarla suç teşkil edecek şekilde ilişkilendiklerini veya saldırıların gerçekleşmesine katkı sağladıklarını makul biçimde ortaya koyamadı” değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca, davanın 891 sayfadan ve 3.100’den fazla paragraftan oluştuğuna dikkat çekerek dosyanın gereksiz yere uzatıldığını belirtti.

Davacıların şikayetlerini gözden geçirerek tekrar sunmalarına izin verildi, yani dava tamamen kapanmış değil. Ancak mevcut delillerle dava istenen sonuca ulaşamadı.

Changpeng Zhao, hukuki süreçte yapılan suçlamaları reddettiğini ve platformun terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Zhao, iddiaların Binance’in geçmişte yaşadığı yasal sıkıntıları kullanılarak ortaya atıldığını savundu.

Binance’in daha önce ABD’li otoritelerle yaptığı anlaşmada, şirketin kara para aklama ve yaptırımlara ilişkin ihlaller nedeniyle 4,32 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği biliniyor.

İran Yaptırımları ve ABD Senatosu Soruşturması

ABD Senatörü Richard Blumenthal’ın başlattığı bir soruşturmada, Binance’in İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddia edildi. İddialar, platform üzerinden Rusya bağlantılı yaptırımların da delil gösterildiği milyonlarca dolarlık işlemlere dayanıyordu. Binance, bu iddialara yönelik verdiği yanıtta, haberde yer alan bilgileri yanlış bulduğunu ve inandırıcı bir delile dayanmadığını belirtti. Şirket, platformda adı geçen Hexa Whale ve Blessed Trust isimli iş ortaklarıyla ilgili olarak, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine yaptıkları incelemelerin ardından ilkini Ağustos 2025’te, ikincisini ise Ocak 2026’da sistem dışına çıkardığını açıkladı.

